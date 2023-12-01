UNIQLO秋冬感謝節第2周優惠低至$59起！羽絨減$200、HEATTECH抵買

UNIQLO秋冬感謝節｜每到年末UNIQLO都會推出的秋冬感謝節已經開始，今日來到第2周，不僅有溫暖易搭的HEATTECH T恤優惠，羽絨外套亦大減200港元，非常值得趁秋冬入手！以下為大家整理10大熱門優惠單品，不知會否列入你的購物清單內呢？



UNIQLO秋冬感謝節優惠1. HEATTECH 超極暖圓領長袖T恤 $169（原價$199）

每逢冬天必備的服飾之一，可作內搭，亦能穿在外面，看來簡約時尚。這款採用超極暖設計，有效保暖，而且不會過於厚重，穿起後不會臃腫，帶去旅行都不佔太多行李位置。

UNIQLO秋冬感謝節優惠1. HEATTECH 超極暖圓領長袖T恤 (UNIQLO官網)

UNIQLO秋冬感謝節優惠2. HEATTECH 搖粒絨長袖T恤 $129（原價$149）

這款較上面一款厚重，不過搖粒絨設計可以保暖，鎖住更多熱力，而且質感舒適，可作單一穿著。由於款式設計簡約，因此可配搭多樣造型，展現出不同風格。

UNIQLO秋冬感謝節優惠2. HEATTECH 搖粒絨長袖T恤 (UNIQLO官網)

UNIQLO秋冬感謝節優惠3. HEATTECH U領短袖T恤 $59（原價$79）

若然在忽冷忽熱的夏天，非常適合這款T恤，可以保暖之餘，也不會過於焗促。T恤使用U領設計，用作內搭非常方便，不易外露出來，非常適合放在衣櫥內，以作不時之需。

UNIQLO秋冬感謝節優惠3. HEATTECH U領短袖T恤 (UNIQLO官網)

UNIQLO秋冬感謝節優惠4. 女裝超輕型羽絨背心 $299（原價$399）

由於冬天衣服較厚重，穿起來都沉甸甸，因此這款輕盈羽絨背心，可以方便穿搭，收納亦很容易。羽絨背心非常適合在今個秋天穿著，裡面配襯淨色上衣，可展舒適悠閒氛圍。

UNIQLO秋冬感謝節優惠4. 女裝超輕型羽絨背心 (UNIQLO官網)

UNIQLO秋冬感謝節優惠5. 無縫羽絨連帽外套 $699（原價$899）

這款羽絨外形較為臃腫，適合男友風等oversize的街頭風格，展現出型格氛圍。羽絨外套的連帽設計，不僅可以更為保暖，而且看來亦較甜美外愛，可以打造出甜辣mix的風格。

UNIQLO秋冬感謝節優惠5. 無縫羽絨連帽外套 (UNIQLO官網)

UNIQLO秋冬感謝節優惠6. Souffle Yarn麻花圓領針織長袖衫 $149（原價$249）

近期流行校園風格，因此這件針織衫是不錯的配搭，幫助保暖之餘，看來亦不感單調，裡面襯搭恤衫的話，便能打造典的英倫校園風格。針織衫的織紋感覺高雅，而且適合男女穿著，可用作情侶配搭。

UNIQLO秋冬感謝節優惠6. Souffle Yarn麻花圓領針織長袖衫 (UNIQLO官網)

UNIQLO秋冬感謝節優惠7. 長絨搖粒絨拉鏈外套 $199（原價$249）

每逢秋冬都非常適合毛茸茸的穿搭，因此這款外套深受歡迎，即使裡面穿搭較為日常和悠閒，只要配搭它的話，就能增添可愛活力感覺。外套的剪裁亦非常舒適，以方便活動。

UNIQLO秋冬感謝節優惠7. 長絨搖粒絨拉鏈外套 (UNIQLO官網)

UNIQLO秋冬感謝節優惠8. WPJ搖粒絨拉鏈連帽長袖衛衣 $299（原價$399）

個人較喜歡這款外套設計，連帽設計可增添可愛感，在腰間位置亦設直線縫隙，以視覺上提高腰線，而左面胸口前的口袋，可營造街頭隨意感，展現出中性型格的魅力。

UNIQLO秋冬感謝節優惠8. WPJ搖粒絨拉鏈連帽長袖衛衣 (UNIQLO官網)

UNIQLO秋冬感謝節優惠9. 超彈性休閒套裝 $199（原價$299）

若在家中休息的話，都會想有舒適療癒的感覺。這款質感舒適，容易活動，用作家居服再適合不過。

UNIQLO秋冬感謝節優惠9. 超彈性休閒套裝 (UNIQLO官網)

UNIQLO秋冬感謝節優惠10. HEATTECH 針織帽 $79（原價$99）

論冬天必備的帽子，必備可愛的beanie，為型格或悠閒的街頭造型，增添一點可愛感覺，而且有著視覺上增高的效果。