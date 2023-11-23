UNIQLOxAnya Hindmarch 眼睛元素結合撞色設計 化身童趣針織單品

UNIQLO x Anya Hindmarch！有留意UNIQLO的話，都會被每次價錢實惠、驚喜聯乘系列而受到吸引，繼之前UNIQLO x KAWS、UNIQLO x Mame Kurogouchi 等聯乘系列，冬日之際，UNIQLO 宣布與英國設計師ANYA HINDMARCH攜手推出童趣、玩味系列，配件單品特別採用HEATTECH創新物料及科技，為大家保暖同時注入新鮮感！



ANYA HINDMARCH於1993年創立，創辦人更被公認為英國最著名的手袋設計師。品牌以一個「I’m not a plastic bag」環保袋起家，眼睛更是品牌的標誌性圖樣，以古靈精怪、天馬行空、個性十足的設計成為一代新興品牌。適逢HEATTECH今年20周年，UNIQLO x Anya Hindmarch 攜手推出是次聯名系列並將於11月24日公售。

UNIQLO x Anya Hindmarch：1. 特級羊仔毛圓領針織衫 HK$299

購買連結：UNIQLO

冬日寒風陣陣，一件保暖、蓬鬆的羊仔針織更顯重要。這件用上100% 高質感羊毛製作的針織衫，配色豐富，令寒冬注入新鮮感。左袖配上搶眼的眼睛圖案，衣身、手䄂等接縫處故意暴露並加入手工縫線，令整體變得玩味又精緻，同時充滿手工藝感。

UNIQLO x Anya Hindmarch：1. 特級羊仔毛圓領針織衫 HK$299（UNIQLO）

UNIQLO x Anya Hindmarch：2. HEATTECH 針織圍巾 HK$199

購買連結：UNIQLO

怕冷的女生，最怕頭部、頸部著涼，要好好保暖的話，不妨用上有發熱功能的HEATTECH 針織圍巾。頸巾以 2 種羅紋粗編物料配搭色車線設計，再加上小袋口設計及小眼睛圖案，搶眼之餘又玩味。

UNIQLO x Anya Hindmarch：2. HEATTECH 針織圍巾 HK$199（UNIQLO）

UNIQLO x Anya Hindmarch：3. 摺疊收納包 HK$149

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近年可持續時尚大熱，循環再用、環保物料等都是大眾關心的議題，這款容量極大的摺疊收納包，不單可以摺疊收納後當作吊飾使用，單用亦風味獨特，環保袋時尚度高，完全不感俗氣。

UNIQLO x Anya Hindmarch：3. 摺疊收納包 HK$149（UNIQLO）

UNIQLO x Anya Hindmarch：4. HEATTECH 針織手套 HK$149

購買連結：UNIQLO

雖然香港的寒冬時間不多，入手手套看似無用武之地，不過若果你打算露營、外遊的話，這款具有吸濕發熱機能的HEATTECH 針織手套，不單可以救你一命，配色加上眼睛圖案，動動手就像在說話般：大拇指及食指就像嘴巴，打卡度高又保暖！

UNIQLO x Anya Hindmarch：4. HEATTECH 針織手套 HK$149（UNIQLO）

UNIQLO x Anya Hindmarch：5. HEATTECH 襪子 HK$49

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早前曾經大熱的雙手拿朋友磁鐵襪子，成為一時佳話，既可愛又實用。若果苦尋仍無法入手的話，這款HEATTECH 襪子亦可以取代！由HEATTECH 製成的厚實襪款，可拉鬆穿著，不論波鞋、樂福鞋或是鞋靴都可以配搭到，加上亮眼的單點刺繡設計，絕對能夠點亮你的造型。

UNIQLO x Anya Hindmarch：5. HEATTECH 襪子 HK$49（UNIQLO）

UNIQLO x Anya Hindmarch：6. HEATTECH 針織帽 HK$99

購買連結：UNIQLO

想感受到Anya Hindmarch的精湛工藝與卓越品質，這款採用手製風格車縫設計的HEATTECH 針織帽，亦是入手好選擇。針織帽以粗編物料及反褶部分為彈性羅紋，加上可以吸濕、發熱的HEATTECH，帶來極致保暖的享受。