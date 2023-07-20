阿嬌鍾欣潼挑戰普拉提！Jennie 太妍也愛玩 除了減肥還有3大好處

阿嬌鍾欣潼近年身型時常忽胖忽瘦，更曾一度體重急升被受討論，不過她早前現身中國綜藝節目時，可見已瘦身成功，外貌也回復顛峰！阿嬌鍾欣潼日前在社交平台微博上，分享去健身房運動照，發現原來她也加入近年減肥大熱的普拉提（Pilates），此運動備受歐美、日韓女星們喜愛，就連韓國人氣女團成員BLACKPINK Jennie也會在繁忙工作日程中，抽出時間去鍛練。普拉提（Pilates）到底是怎樣的運動？又甚麼好處？



普拉提（Pilates）熱潮

普拉提（Pilates）最先是在韓國女星間掀起熱潮，像是BLACKPINK Jennie、Jisoo、太妍、孫藝珍等，都很喜歡透過此運動來提升身體柔韌性和強化核心肌肉能力，使身體線條更好看，是很有效的保持身型和減肥運動。阿嬌鍾欣潼自減肥成功後，至今仍沒有復胖，這次健身房照以素顏現身，身穿運動內衣和瑜伽褲，在普拉提核心床（Pilates Reformer）上做出標準動作，看出她的手臂、腰部和雙腿都纖瘦緊實，狀態相當好！

普拉提（Pilates）是怎樣的運動？

普拉提（Pilates）是集合了瑜伽、體操、舞蹈等多種元素的運動，主要訓練核心肌群，有助肌肉平衡、加強腰部及腹部的核心力量，改善體態，並有預防慢性勞損效果。此外，普拉提的動作大多是拉伸、倒立、平板動作等，更有緊實身體線條效果，而且呈現的姿勢優雅，備受女星們喜愛。

少女時代的太妍也喜歡透過普拉提（Pilates）鍛練身體（IG@taeyeon_ss）

普拉提（Pilates）好處1. 強化腰腹部的核心力量

普拉提（Pilates）注重細緻的動作，部分需要搭配相應機械來作輔助，故能使身體不同部位肌肉能有更針對性的訓練，從而使全身和深層肌肉取得更好的鍛鍊。其中強化核心力量訓練，能使提升肌肉力量，以及提高肌肉和關節間柔韌性，有很好的預防肌肉損傷作用。

孫藝珍曾在節目中展示高難度的普拉提（Pilates）動作（截自《家師父一體》）

普拉提（Pilates）好處2. 提高柔韌性

普拉提（Pilates）有部分動作是從瑜伽動作演變，更注重肌肉和關節間柔韌性，讓全身肌肉都拉伸舒展，這樣可有助修身，使身材線條更好看。同時長期進行普拉提訓練，還有糾正身體日常不良姿勢，像是駝背、圓肩、烏龜頸等，還能舒緩腰酸背痛的痛症，很適合常使電子產品的女生。

韓國女團Apink成員孫娜恩也是普拉提（Pilates）高手（IG@marcellasne_）

普拉提（Pilates）好處3. 改善身型

現在很多女生在纖瘦身型，同時希望有好看的身型，甚至是馬甲線，但傳統的重訓容易練出笨重肌肉。而普拉提（Pilates）訓練透過拉伸或透過機械輔助，可增強和改善肌肉彈性和舒展拉伸身體不同部位，使得身體線條更修長好看。