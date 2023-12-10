Lyst 2023年終報告出爐！6大年度時尚重點：Miu Miu成今年大熱
不知不覺又走到年末時份，又代表了今年的時尚潮流告一段落。2023年，宣告與纏繞大家3年之久的「COVID-19」再見，而一眾沉寂以久的時尚品牌亦紛紛活躍起來。到底今年的年度時尚重點會否繼續年頭的Y2K風潮？近日時裝界當中最具權威性的網站Lyst，發佈了2023年度時尚報告，由年度品牌、時尚重點、鞋履、手袋都一一包羅好！
Lyst根據過去12個月，超過2億人次的網上購物習慣、搜尋、社交平台參與度、銷售量等的數據，於每年、每季度中綜合以上數據。Lyst亦會根據平台中搜尋次數、瀏覽量、討論度等而統計出不同排行榜﹐包括年度話題手袋、話題單品、年度品牌等。
Lyst2023年度時尚重點：1. 年度品牌『Miu Miu』
據Lyst的數據顯示，當MiuMiu 推出由 Miuccia Prada 打造的 Miu Miu 2023 秋冬系列後，帶動搜索量飆升高達12%！MiuMiu 能夠成為年度時尚重點品牌，歸功於年中所興起的Balletcore風潮，MiuMiu 憑著芭蕾舞、蝴蝶結等單品元素大熱，再加上品牌急起直追，推出一系列俏皮與優雅感兼備的聯乘系列：Church's X Miu Miu、New Balance X Miu Miu等，將玩味與少女感合一，令人相當難忘、富新鮮感。
Lyst2023年度時尚重點：2. 年度標誌『LOEWE』
LOEWE 作為女生們的大愛，而最為標誌性的 Anagram 標誌，可謂是炙手可熱的存在，加上名星效應：楊冪任命為全球品牌大使、Taylor Russell、湯唯和 Jamie Dornan 等人演繹2023 秋冬系列廣告，令品牌熱度一再炒熱。據Lyst的數據顯示，LOEWE Anagram背心與牛仔褲更是年度熱門單品。
Lyst2023年度時尚重點：3. 年度潮流『超短褲、內衣外穿』
自去年Y2K風潮一時無兩，短身剪裁的熱度一直接續。來到今年，不少品牌：Tom Ford、Chloé以及Miu Miu 等更帶起超短褲、內衣外穿等元素，相信短身剪裁會成為下年的必備元素之一。
Lyst2023年度時尚重點：4. 年度鞋履『魚網芭蕾舞鞋』
Balletcore風潮興起後，芭蕾舞鞋成為必要之物，而LOEWE、Bottega Veneta、Chanel等品牌，更在時裝展中推出革新的芭蕾舞鞋。將不同元素融入芭蕾舞鞋中，展示可能性。
Lyst2023年度時尚重點：5. 年度鞋履『Adidas Samba 運動球鞋』
除了柔美的芭蕾舞鞋成為大熱，復古風格的運動波鞋亦備受追捧，而眾多品牌當中，Adidas Samba 更是脫穎而出。除了因為復古經典的造型，好襯耐看之餘，亦因為Bella Hadid、Kaia Gerber、Hailey Bieber等名人加持。據Lyst的數據顯示，Adidas Samba 的搜尋量持續4個月高企，一共增加了43%。
Lyst2023年度時尚重點：6. 年度手袋『UNIQLO 弧形迷你肩背包』
UNIQLO作為國民品牌，經濟實惠，而這款弧形迷你肩背包早已在推出不久後，就打入Lyst的熱門單品榜單第一，它的熱度亦持續至年末。半月色的外形能夠完美接駁了當今潮流文化，而且中性設計，男女適用，再加上價錢合理，能夠以相當實惠價錢入手不同顏色以供搭配。弧形迷你肩背包由輕盈尼龍材質製成，成份當中一半為回收纖維，再配上防潑水加工，不論外出、運動場合或是上班工作都能夠輕易應付到。