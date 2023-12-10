Lyst 2023年終報告出爐！6大年度時尚重點：Miu Miu成今年大熱

不知不覺又走到年末時份，又代表了今年的時尚潮流告一段落。2023年，宣告與纏繞大家3年之久的「COVID-19」再見，而一眾沉寂以久的時尚品牌亦紛紛活躍起來。到底今年的年度時尚重點會否繼續年頭的Y2K風潮？近日時裝界當中最具權威性的網站Lyst，發佈了2023年度時尚報告，由年度品牌、時尚重點、鞋履、手袋都一一包羅好！



Lyst根據過去12個月，超過2億人次的網上購物習慣、搜尋、社交平台參與度、銷售量等的數據，於每年、每季度中綜合以上數據。Lyst亦會根據平台中搜尋次數、瀏覽量、討論度等而統計出不同排行榜﹐包括年度話題手袋、話題單品、年度品牌等。

Lyst 2023年終報告出爐！（Lyst）

Lyst2023年度時尚重點：1. 年度品牌『Miu Miu』

據Lyst的數據顯示，當MiuMiu 推出由 Miuccia Prada 打造的 Miu Miu 2023 秋冬系列後，帶動搜索量飆升高達12%！MiuMiu 能夠成為年度時尚重點品牌，歸功於年中所興起的Balletcore風潮，MiuMiu 憑著芭蕾舞、蝴蝶結等單品元素大熱，再加上品牌急起直追，推出一系列俏皮與優雅感兼備的聯乘系列：Church's X Miu Miu、New Balance X Miu Miu等，將玩味與少女感合一，令人相當難忘、富新鮮感。

Lyst2023年度時尚重點：1. 年度品牌『Miu Miu』（Miu Miu）

Lyst2023年度時尚重點：2. 年度標誌『LOEWE』

LOEWE 作為女生們的大愛，而最為標誌性的 Anagram 標誌，可謂是炙手可熱的存在，加上名星效應：楊冪任命為全球品牌大使、Taylor Russell、湯唯和 Jamie Dornan 等人演繹2023 秋冬系列廣告，令品牌熱度一再炒熱。據Lyst的數據顯示，LOEWE Anagram背心與牛仔褲更是年度熱門單品。

Lyst2023年度時尚重點：2. 年度標誌『LOEWE』（Lyst）

Lyst2023年度時尚重點：3. 年度潮流『超短褲、內衣外穿』

自去年Y2K風潮一時無兩，短身剪裁的熱度一直接續。來到今年，不少品牌：Tom Ford、Chloé以及Miu Miu 等更帶起超短褲、內衣外穿等元素，相信短身剪裁會成為下年的必備元素之一。

Lyst2023年度時尚重點：3. 年度潮流『超短褲、內衣外穿』（Lyst）

Lyst2023年度時尚重點：4. 年度鞋履『魚網芭蕾舞鞋』

Balletcore風潮興起後，芭蕾舞鞋成為必要之物，而LOEWE、Bottega Veneta、Chanel等品牌，更在時裝展中推出革新的芭蕾舞鞋。將不同元素融入芭蕾舞鞋中，展示可能性。

Lyst2023年度時尚重點：4. 年度鞋履『魚網芭蕾舞鞋』（Lyst）

Lyst2023年度時尚重點：5. 年度鞋履『Adidas Samba 運動球鞋』

除了柔美的芭蕾舞鞋成為大熱，復古風格的運動波鞋亦備受追捧，而眾多品牌當中，Adidas Samba 更是脫穎而出。除了因為復古經典的造型，好襯耐看之餘，亦因為Bella Hadid、Kaia Gerber、Hailey Bieber等名人加持。據Lyst的數據顯示，Adidas Samba 的搜尋量持續4個月高企，一共增加了43%。

Lyst2023年度時尚重點：5. 年度鞋履『Adidas Samba 運動球鞋』（Lyst）

Lyst2023年度時尚重點：6. 年度手袋『UNIQLO 弧形迷你肩背包』

UNIQLO作為國民品牌，經濟實惠，而這款弧形迷你肩背包早已在推出不久後，就打入Lyst的熱門單品榜單第一，它的熱度亦持續至年末。半月色的外形能夠完美接駁了當今潮流文化，而且中性設計，男女適用，再加上價錢合理，能夠以相當實惠價錢入手不同顏色以供搭配。弧形迷你肩背包由輕盈尼龍材質製成，成份當中一半為回收纖維，再配上防潑水加工，不論外出、運動場合或是上班工作都能夠輕易應付到。