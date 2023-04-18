2023時尚潮流中含5大穿搭地雷！Jennie大熱同款穿搭顯矮？

2023潮流推薦｜2023的潮流是什麼？時尚潮流常被笑稱屬於一個輪迴，過往的經典穿搭單品往往會「死灰復燃」，由過往每季的T台模特到一機在手就可以掌握一切品牌消息。從辦公室的通勤裝到到外出、旅行的穿搭，甚至乎派對中的節日服飾，大大小小的潮流趨勢隨著名星效應下，迴響極大，大家都會爭相仿效。



提到2023的時尚潮流，大家一定不會對於「Y2K」有所陌生，但原來還有不少時尚單品正大熱當中，不過明星、模特的穿搭技巧、身材都比平常人好，我們面對如火如荼的時尚潮流，應該順勢而上還是避之則吉呢？大家還在疑惑的時候，不妨了解專業的意見：來自台灣設計師「fredadailylooks」對於2023時尚潮流的見解分享吧！

2023時尚潮流5大穿搭地雷｜1.「Balletcore」 少女感不足，反顯胖又顯矮

由2022秋冬開始流行的「Balletcore」潮流，將芭蕾舞常見的單品變為穿搭單品及風格，例如鬆垮的襪套、芭蕾舞鞋、浮誇超蓬的裙擺亦是元素之一，而當中揭起大眾關注莫過於Blackpink Jennie集這些元素於一身的演唱會服裝。

2023時尚潮流5大穿搭地雷｜1.「Balletcore」 (Red@fredadailylooks 【避雷】5個今年很流行但很難穿的流行趨勢)

「Balletcore」風潮為什麼是個穿搭地雷呢？「fredadailylooks」解釋道以往的「Balletcore」由60年代開始，Audrey Hepburn正是代表人物之一，芭蕾舞鞋幾乎是她的代名詞，優雅的時尚公式，亦奠定了芭蕾舞鞋在法式穿搭上的地位。但當「Balletcore」走到2023，那怕是超瘦的Jennie穿上後亦感覺身材比例變矮小，何況鬆垮的襪套、超蓬的裙擺配上普通人的身材，不單顯腳粗腫，更顯矮十足！

2023時尚潮流5大穿搭地雷｜2.「Cropcore」非一般運動風 搭配功力要求高

隨著運動、居家風潮，近年Gucci x The North Face、Nike x Tiffany & Co、Adidas x Gucci 等經典品牌與運動聯名不斷，可見戶外、運動時尚風格正大行其道。來到2023，更演變出「Gorpcore」，從外觀上，這個風格的色彩搭配比起運動風格來得更加隨性、顏色變化更多，例如鮮艷的湖藍、翠綠、亮橙等都會使用到，而版型上普遍都是偏大的。而「Gorpcore」中最重要的重點是以上世紀 80 年代至 2000 年初期的戶外裝備作混合穿搭。

2023時尚潮流5大穿搭地雷｜2.「Cropcore」 (Red@fredadailylooks 【避雷】5個今年很流行但很難穿的流行趨勢)

作為設計師的「fredadailylooks」提醒道「Gorpcore」，它可不是單純的運動風格，更是游走於功能性與造型感之間。如果大眾需要嘗試這個風格，不單搭配功力要求高，更可能要花費不貲於購買單品以作混答，畢竟具功能性的運動衣物單價比起快速時裝來得高幾倍，何況近年聯乘的運動作品，價格更會節節上升。

2023時尚潮流5大穿搭地雷｜3. Extreme shoes活動性低 得不償失險「抝柴」

隨著復古熱潮，復古球鞋、Daddy shoes等Oversized shoes已經成為潮流入門款，潮人們開始轉追求外型更「前衛」的，例如YEEZY x Derrick Rose、Bottega Veneta的Puddle Ankle。而步入2023年，風向更轉為追趕奇特的「Extreme shoes 」BALENCIAGA 3XL Trainers、美國的MSCHF亦送上Big Red Boots。

而這些誇張的鞋款除了佔空間外，活動性亦非常低，除了拍硬照外，穿上後不利於行，不合乎人體工學，普通人分分鐘「抝柴」！

2023時尚潮流5大穿搭地雷｜4. 「Oversize bag」非必需 難以取物

過去一直反應熱烈的「小廢包」，隨著疫情的來臨與結束，消費者對於消耗品以及使用習慣有所改變，對攜帶華麗包款外出、宴會等需求下降，取而代之的是大尺寸的手袋款式。

大尺寸的風潮又怎會如此簡單？2023的手袋更是用上「巨大化」一詞，Prada 秋冬21 放大版Cleo bag、Chanel 22大號、Louis Vuitton春夏23 放大版手袋等都見不少品牌更著重大尺寸設計，但「fredadailylooks」則提醒放大版的袋形需要放置輕盈物品才能顯出慵懶、隨性感，但這樣就會令物品變得難取，而且在日常生活當中亦非十分需要，比起大號，普遍中號包款已經具一定實用性了。

2023時尚潮流5大穿搭地雷｜5.Tranparent fabric 顯胖

2023時尚潮流5大穿搭地雷｜5.Tranparent fabric 顯胖(Red@fredadailylooks 【避雷】5個今年很流行但很難穿的流行趨勢)

來到春夏濕熱悶焗的時候，短䄂、背心已經不能應付？今年2023的春夏，設計師們以大篇幅Tranparent fabric布料配上精緻的剪裁，從外觀造型上就帶來清涼感。不過當如此清涼、透膚的布料用於日常生活上，因為布料輕薄，相對修飾身形的能力較低，特別當骨架大、有肉感的女生穿上後就會將身形缺點暴露無遺。

如果身形較瘦削或偏好這種透膚布料的女生，可以參考一些日系女生的服裝，挑選有暗花印幅，剪裁較寬身的作為上身或內搭穿搭。