Blackpink/韓韶禧同款時尚配件 Y2K潮流必備：手袋配飾/鉤織單品

不少女生在穿搭時都會留意時下潮流，特別是當紅的明星藝人，她們的舉手投足以及穿著打扮都會掀起一股熱潮。如果想捉緊潮流尾巴，成為時尚達人的話，除了髮型妝容以及打扮需要多花心思，首飾配件上亦要多加留意！



韓星同款時尚配件：1. 頭套單品

自Y2K熱潮一直走紅，頭髮造型就一直變換不停，推陳出新。由富玩味、俏皮感的髮型裝飾，例如彩色串珠、顏色豐富的小配件、絲帶又或者頭巾，到去年忽然流行的「Balaclava」頭套，連張員瑛、韓孝周、宋智孝等都有用上。

而怪誕又保暖的「Balaclava」頭套，今年亦避不過Y2K的魔力，由相當考驗顏值的蒙頭設計到可愛的動物頭套紛紛跑出，連Blackpink、NewJeans 都有戴上，可謂是取替了人手一頂的棒球帽存在。

韓星同款時尚配件：2. 頭戴式耳機

耳罩式耳機可算是傳奇配件，由以往的家居單品，加入無線功能後搖身而成時尚配件；既時尚又實用。大家只需加上耳機就輕鬆打造出休閑俐落造型，而富造型感的耳罩式耳機又怎會因此停步，為了加強個人獨特性，不少人更會在耳罩式耳機上加設配件：貼紙裝飾、耳機外飾或立體耳機外殼等。

韓星同款時尚配件：3. 玩具吊飾

不少韓國女星都會將一個可愛小吊飾作為穿搭配件：Rosé 在結束越南演唱會後在牛仔褲上一口氣掛上了4隻Weverse所推出的BLACKPINK玩偶娃娃、泫雅在CHANEL後背包搭配上放大版的VAQUERA泰迪熊玩偶、張員瑛在舞台穿搭中腰間掛有可愛的兔子吊飾等。因著Y2K、復古熱潮，令絨毛玩具吊飾成為熱潮，大家都追捧這種天馬行空、鬼靈精怪的穿搭風格。

韓星同款時尚配件：4. 鉤織單品

若然你認為涼爽透氣的鉤織單品只屬夏天的話，就大錯特錯了！鉤織單品十分彈性化，由服飾、手袋、配件上都可以看到它的足跡。今年編織袋、透孔罩衫等都是相當受歡迎的存在，另外編織頭套亦成為一個潮流走勢，連Blackpink Lisa、Collar的Marf、KOL兼唱作人麗英等都有用上！

韓星同款時尚配件：5. 手機掛繩

手機掛繩不單可以解放雙手，亦成為穿著打扮中的一環，而掛繩款式亦有頸掛鏈、側背帶及手提繩選擇，另外材質亦相當多元：顏色繽紛的編織布繩、型格皮繩及串珠矽膠繩等；大家可以盡情發揮個人喜好。