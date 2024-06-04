樂福鞋推薦 ｜跟隨允兒、張員瑛穿出長腿甜美感！14大顯長腿鞋款

樂福鞋推薦｜樂福鞋猶如優雅和悠閒的代名詞，也是英倫經典穿搭，即使經過多年時尚變遷，依然歷久常新，深得很多人喜愛。在秋冬時候，非常適合配搭樂福鞋，展現優雅和俏皮的一面。樂福鞋亦容易襯搭，大家不妨參考以下的穿搭公式，連允兒、張員瑛和Jessica都愛這樣做！



樂福鞋穿搭推薦1. 長筒襪締造甜美感

最熟悉的樂福鞋襯搭，莫過於學院風格，展現出朝氣滿滿的甜美魅力，而隨著復古學院風格流行，這款穿搭近期非常流行。作為「Miu Miu女孩」的允兒及張員瑛，同樣愛以長筒襪配襯樂福鞋，感覺如少女般甜美，展現出活力年輕氛圍。

樂福鞋穿搭推薦1. 長筒襪締造甜美感 (IG@yoona__lim & for_everyoung10)

樂福鞋穿搭推薦2. 羅紋中長襪顯長腿

最易駕馭的樂福鞋襯搭，則為中長度襪子，可強調幼細的腳踝，視覺上增加腿長。襪子可以使用羅紋款式，以添細緻感覺，而直線條紋亦能提升拉長的錯覺，讓人更顯長腿感覺。

樂福鞋穿搭推薦2. 羅紋中長襪顯長腿 (Hermès官網)

樂福鞋穿搭推薦3. 單穿鞋子展性感

最輕便悠閒的樂福鞋襯搭，可以就這樣簡單穿著，感覺非常隨性，加上露出腳踝，予人性感瑕想。Jessica（鄭秀妍）平日常穿樂福鞋，都會以優雅上衣和牛仔褲襯搭，締造出浪漫的度假風情。

樂福鞋穿搭推薦3. 單穿鞋子展性感 (IG@jessica.syj)

樂福鞋推薦1. Gucci Jodaan 馬銜扣細節皮革樂福鞋

購買方法：GUCCI｜NET-A-PORTER

提及樂福鞋的話，都會想到經典的Gucci馬銜扣款式。這雙以圓滑的尖頭設計，修飾出好看的腳形，讓雙腿看來較幼。鞋跟亦有稍微的增高，可以更顯長腿。

樂福鞋推薦｜Gucci Jodaan 馬銜扣細節皮革樂福鞋 (Gucci官網)

樂福鞋推薦2. LOEWE Campo 小牛皮樂福鞋 HK$10,300

購買方法：LOEWE

設計具有獨特玩味的LOEWE，喜歡在鞋跟位置花心思。這款鞋跟位置較一般傾前，走路時可減輕腿部負擔，同時能夠顯長腿，展現出時尚感覺。

樂福鞋推薦｜LOEWE Campo 小牛皮樂福鞋 (LOEWE官網)

樂福鞋推薦3. Alexander McQueen Wander 黑色樂福鞋 HK$6,500

購買方法：ALEXANDER MCQUEEN

樂福鞋以厚底設計，增加中性感覺，並在鞋舌位置添加花邊，提升特色和精緻感覺。鞋子質感平滑，適合經典復古的造型。

樂福鞋推薦｜Alexander McQueen Wander 黑色樂福鞋 (Alexander McQueen官網)

樂福鞋推薦4. JIL SANDER 樂福鞋 HK$8,200

以中性簡約為主的Jil Sander，以尖頭和長鞋舌的設計，修飾出好看的腿形，低跟設計亦能顯長腿。鞋子後邊特別以柔軟皮革，讓人能夠踩踭穿著，並露出腳踝，締造性感氛圍。

樂福鞋推薦｜JIL SANDER 樂福鞋 (JIL SANDER官網)

樂福鞋推薦5. CHANEL Moccasins HK$10,400

CHANEL樂福鞋設計經典，配搭湖水藍色，易搭之餘，亦帶有柔和少女感。鞋頭使用明顯的斜紋縫線，看來更顯活力感，加上可愛的雙C標誌，予人知性甜美感覺。

樂福鞋推薦｜CHANEL Moccasins (CHANEL官網)

樂福鞋推薦6. Hermès Destin 樂福鞋 HK$10,100

樂福鞋跟稍為增高，以提升長腿感覺。鞋子超有品牌的基因，除了經典的金屬搭，鞋形亦非常流暢，配以啡色鞋底，盡顯經典高級的時尚感，簡約舒適好看。

樂福鞋推薦｜Hermès Destin 樂福鞋 (Hermès官網)

樂福鞋推薦7. Christian Louboutin CL Moc 帶綴飾亮面皮革樂福鞋

購買方法：NET-A-PORTER

認識品牌的人都會知道品牌著名的紅底設計，讓造型展現360度無死角的艷麗感覺。樂福鞋款式經典，搭以品牌標誌性金屬扣，看來簡單時尚。

樂福鞋推薦｜Christian Louboutin CL Moc 帶綴飾亮面皮革樂福鞋 (NET-A-PORTER官網)

樂福鞋推薦8. Burberry 帶綴飾亮面皮革樂福鞋

購買方法：NET-A-PORTER

同樣都是經典設計，並在部分邊緣位置加設小花邊，以添細緻和甜美感覺。樂福鞋以亮面皮革製作，為整體造型提升明亮感，而鞋頭位置亦有個刻有品牌名字的鐵片，感覺低調奢華。

樂福鞋推薦｜Burberry 帶綴飾亮面皮革樂福鞋 (NET-A-PORTER官網)

樂福鞋推薦9. Saint Laurent Le Loafer 品牌標誌綴飾漆皮樂福鞋

購買方法：NET-A-PORTER

今季酒紅是大熱顏色，不僅容易襯搭，而且增添性感氣質。鞋子細緻地將鞋頭兩側，加上品牌金屬標誌，看來優雅細緻，而且充滿特色。此外，鞋頭亦結合皺褶元素，散發甜美女生的氛圍。

樂福鞋推薦｜Saint Laurent Le Loafer 品牌標誌綴飾漆皮樂福鞋 (NET-A-PORTER官網)

樂福鞋推薦10. Chloé Marcie 帶綴飾皮革樂福鞋

購買方法：NET-A-PORTER

走甜美個性路線的Chloe，其樂福鞋以不同縫線設計，打造出精緻特式，展現出活力玩味。樂福鞋亦以粗幼線條，平衡出甜美和隨性感覺，適合襯搭簡單悠閒的造型。

樂福鞋推薦｜Chloé Marcie 帶綴飾皮革樂福鞋 (NET-A-PORTER官網)

樂福鞋推薦11. TOD’S 帶綴飾皮革樂福鞋

購買方法：NET-A-PORTER

相較於一般平底款，粗跟設計更可添型格魅力，展現年輕感同時，亦帶Girl Crush魅力。鞋面以顯眼的金屬標誌，增加復古和典雅感覺，可襯搭甜美袼子，來一個可甜可鹽的魅力風格。

樂福鞋推薦｜TOD’S 帶綴飾皮革樂福鞋 HK$$4,960 (NET-A-PORTER官網)

樂福鞋推薦12. Louis Vuitton Gloria Flat Loafer HK$7,750

充滿精緻感覺的鞋款，在充滿粉嫩和芭蕾舞風格的設計中，加入品牌標誌圖案，鞋面以鏤空雕花monogram設計，打造出低調和高雅感覺。至於鞋尾和鞋底，亦加入標誌圖案，展現細節魅力。

樂福鞋推薦12. Louis Vuitton Gloria Flat Loafer (品牌官網)

樂福鞋推薦13. Miu Miu 皮革便士無帶便鞋 HK$10,000

今年粗跟鞋款都很受歡迎，特別以校園風為主的Miu Miu，設計展現出復古玩味。鞋身設計經典，夾有一個精緻的Miu Miu硬幣，展現出輕奢魅力。在白色調上亦加入髒感，以增添復古時尚的氛圍，同時增加活力感覺。

樂福鞋推薦13. Miu Miu 皮革便士無帶便鞋 (品牌官網)

樂福鞋推薦14. Dior Boy 樂福鞋 HK$9,900

同樣以經其設計為基本，並加入不少精緻細節，足出工匠的手工和美學。鞋面有著不同大小的穿孔細節，沿著縫紉邊線，打造出優雅的線條，展現出不平凡的魅力。鞋身飾以金色調Christian Dior Paris標誌，兩側亦綴以正方形的針線，感覺可愛活力，加上可摺疊的鞋跟設計，予人優雅和隨性感覺。