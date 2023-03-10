15款春夏精品樂福鞋　CHANEL斯文大方　PRADA、LV、Gucci厚底百搭

週末出門想忘掉週一到週五穿的高跟鞋，又不想太休閒的涼鞋？



2023春夏品牌設計師推出多種款式精品樂福鞋（Loafer），從高質感的Chanel白色布面款，中規中矩的Hermès咖啡色皮革款，再到Loewe打結設計的平底款，時髦蜈蚣們一起來看小編的15雙精選！

15款精品樂福鞋推薦，每個女生鞋櫃裏都應該要有一雙Loafer呢～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

精品樂福鞋Top15

1. Prada

這三年最紅的Prada鞋款無非是它！簡單不繁複的設計，搭配上銀色的三角鐵牌標誌，黑色的皮革經過拋光處理後閃閃發光，而這款式更加強了樂福鞋穿久了會包覆性變差的困擾，甜酷女孩必須要收下！

2. Chanel

Chanel除了有經典的雙色鞋賣翻，這幾季有些樂福皮鞋的款式也很值得關注，而來到2023春夏，羅紋紋理的絲絨布面，更增添了搭配上的層次感，以溫柔的象牙白色與時髦蜈蚣們相會，非常有春天的氣息！

同場加映：LV 6款秋冬皮靴 Archlight厚底靴、經典Monogram高跟長靴超霸氣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

3. Gucci

與馬術文化淵源很深的Gucci，以一雙馬銜扣皮鞋，成為許多人的夢幻精品鞋款，不論是「長毛」的或是有老花的，都是櫃上問翻天的款式，而小編特別推薦這雙的原因是，對小隻女孩非常友善，不僅可以「更上一層樓」，大量體的設計更能顯腿細。

4. Dior

出門趕不及時，樂福鞋真的很常是一套就走的出門首選，黑與白的雙色拼接，鞋舌上的老Christian Dior的老logo，如果是一個喜歡微微復古感的女孩，這雙穿上去一定很酷，小編五顆星推薦這一個款式！

5. Hermès

Hermès除了凱莉包、康康包、柏金包撐起一片天，但其實品牌的鞋子款式也是做得相當了不得！這款小牛皮的樂福鞋，簡簡單單的設計，運用自家的皮革工藝，不需要大鳴大放的logo，用好品質說話！

同場加映：Louis Vuitton｜14款保值LV精品老花手袋 經典款式、價格一次看（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

6. Louis Vuitton

你是老花控嗎？如果是的話，這雙絕對是適合你的！這雙來自Louis Vuitton的「Academy」樂福鞋，鞋舌上的Monogram與黑色拼接，上方還有LV的金屬標誌，是個可以穿很久都不會顯得很過氣的款式！

7. Loewe

「Gate」包竟然變成一雙鞋了？沒有錯，Loewe把包上的打結設計，轉放到樂福鞋上，淡雅的牛皮紙袋色，小羊皮的質感，搭配上腳後跟鬆緊的設置，絕對是個很舒服，週末穿它去散散步、公園野餐那是甚好！

8. Celine

Celine在經由BLACKPINK Lisa頻頻地上身，讓時髦女孩們超級燒！這款深棕色的樂福鞋，有著皮革的壓紋，加上金屬的設計，與皮革流蘇，絕對是酷女孩的好選擇！

9. Saint Laurent

積極刻畫巴黎女人的YSL，頻頻推出可甜可辣的款式！這雙樂福鞋也不例外，白色皮革的包覆，搭配黑邊的鞋底，金屬logo更是一隻腳「搞失蹤」，這款完全是可以進可攻，退可守的時髦款式！

同場加映：春夏8款鼠尾草綠精品短銀包 CHANEL，DIOR、LOEWE、BV、FENDI（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4

10. Bottega Veneta

讓Hailey Bieber也愛的「Swell」樂福鞋，絕對是能納入購物車的款式，不僅一秒長高，更可以露出如超模般的修長美腿，調整身型比例，流暢而圓潤的可愛外型，不會太過浮誇，絕對是非常百搭萬用的鞋款！

11. Fendi

這雙「Fendigraphy」用金屬的標誌大大地落款在鞋舌上，而在鞋子比例上更把鞋底調整的更大一些，可以更好的讓整體穿搭會沉的著氣，不會看起來很頭重腳輕，完全是一個可以很好調整比例的鞋款！

12. Miu Miu

Miu Miu真的很會跟Y2K女孩搏感情，不只用迷你裙、肩背包迷倒女孩，而在樂福鞋款上也要不一樣！自動把鞋跟長出來，看上去非常的可愛動人，搭配上長襪或襪套，再加上短裙絕對是回頭率飆高！

13. Tod's

說到皮鞋真的不能忘掉Tod's！來自義大利非常嚴謹的製鞋好工藝，經典的豆豆鞋鞋底，搭配上古銅金屬的「Kate」logo，方頭的楦頭，更帶有一種酷感，更是很好搭配服裝的款式，時髦OL請勿錯過！

14. Burberry

如果你是個有英倫夢的女孩，絕對可以關注這雙！近期討論度飆高的Burberry，把格紋搬到了樂福鞋上，比起流行元素，你更在乎經典的品牌DNA與款式，可以試試看這一雙！

15. Michael Kors

用時髦的手袋與鞋款，時常讓小資女孩暴動的MK，又來讓女孩荷包不保了！這此把去年推出的「Empire」金屬logo放置到鞋舌上，上頭以紐約天際線為靈感，承載著都市人的野心，絕對是提醒自己好好工作的小信物！

延伸閱讀：

Michael Kors 2023秋冬大秀太時髦！致敬70年代傳奇女星、巨型配件、流蘇裙、亮片連身褲⋯6大亮點一次看！

【時髦經濟】時尚圈下一個搖錢樹靠「賣鞋」？2023精品鞋售價飆漲、高跟鞋、皮鞋趨勢回歸！

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】