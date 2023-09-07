CHANEL上班鞋2023｜CHANEL樂福鞋7大推介 為整體造型增添視覺亮點

CHANEL樂福鞋2023｜樂福鞋基本上是永不退流行的時尚單品，幾乎每一個奢侈品牌都推出不同款式的樂福鞋，其簡約的設計及多樣的顏色選擇使其成為時尚界的經典之一，而且適合跟多種服裝進行搭配，難怪一直深受眾多女生的喜愛。以下為大家介紹7款CHANEL的樂福鞋，想入手的女生絕對不能錯過～



CHANEL樂福鞋7大推介！為整體造型增添視覺亮點

CHANEL樂福鞋推薦｜1. CHANEL 小牛皮樂福鞋 White, Black & Beige HK$ 13,500

這款樂福鞋是以小牛皮皮質而成，而鞋面搭配上CHANEL雙C標誌，讓整對鞋款顯得非常貴氣，亦更加精緻，鞋的縫線毫不保留將品牌精湛的工藝完美呈現，細節感滿分散發高貴氣質，十分值得入手。

CHANEL樂福鞋推薦｜1. CHANEL 小牛皮樂福鞋 White, Black & Beige HK$ 13,500 （CHANEL）

CHANEL樂福鞋推薦｜2. CHANEL 黑色小牛皮及金屬樂福鞋HK$ 12,300

在2023/24秋冬系列中重新演繹品牌風格，CHANEL把經典的樂福鞋以黑色小牛皮製成，在鞋面上搭配上CHANEL銀色雙C經典標誌，保留了品牌高貴，又不失時尚感。即使休閒裝搭配，都能夠營造出輕鬆、休閒的氛圍。

CHANEL樂福鞋推薦｜2. CHANEL 黑色小牛皮及金屬樂福鞋HK$ 12,300 （CHANEL）

CHANEL樂福鞋推薦｜3. CHANEL 黃色漆面小牛皮樂福鞋 HK$ 12,900

第一眼看到這對芥辣黃色的樂福鞋，散發出一種明亮又活潑的氛圍，採用了漆面小牛皮製成，在鞋面上搭配上CHANEL字樣，最值得注意是，鞋跟都配上CHANEL雙C經典標誌。無論任何穿搭，芥辣黃樂福鞋都會成為整個造型的亮點，亦能保持整體的平衡和協調。

CHANEL樂福鞋推薦｜3. CHANEL 黃色漆面小牛皮樂福鞋 HK$ 12,900 （CHANEL）

CHANEL樂福鞋推薦｜4. CHANEL淺棕色小牛皮樂福鞋 HK$ 11,500

棕色樂福鞋絕對是不會出錯的鞋款，既經典又不失時尚感，其採用了以小牛皮皮質而成，鞋邊亦把CHANEL精湛的工藝完美呈現。穿搭方面上，簡單穿上一條經典的小黑裙，簡潔經典，同時展現出優雅的氣質。

CHANEL樂福鞋推薦｜4. CHANEL淺棕色小牛皮樂福鞋 HK$ 11,500 （CHANEL）

CHANEL樂福鞋推薦｜5. CHANEL 深棕色光面小牛皮樂福鞋 HK$ 10,700

CHANEL這款光面小牛皮樂福鞋典雅而中性，讓整體造型增添一份高貴和精緻的氛圍，絕對是秋冬不能缺少的時尚單品。基本上簡單穿上一件暖色調的毛衣或羊絨衫，搭配上一條卡其色或橄欖綠色的褲子，然後搭配深棕色光面小牛皮鞋，整體造型會顯得溫暖而時尚。

CHANEL樂福鞋推薦｜5. CHANEL 深棕色光面小牛皮 HK$ 10,700 （CHANEL）

CHANEL樂福鞋推薦｜6. CHANEL 黑色絲絨及金屬樂福鞋 HK$ 11,700

CHANEL這款樂福鞋以黑色絲絨製成，鞋面則以亮眼又吸睛重點式的金屬飾件作點綴，令簡單設計立刻充滿時尚感。絲絨樂福鞋讓鞋款層次感大大提升，黑色配色更加突顯了它的高貴感，帶給人們一種隨性卻不失高雅的氛圍。

CHANEL樂福鞋推薦｜6. CHANEL 黑色絲絨及金屬樂福鞋 HK$ 11,700 （CHANEL）

CHANEL樂福鞋推薦｜7. CHANEL 黑白小羊皮及羅緞樂福鞋HK$ 9,300

CHANEL推出的黑白小羊皮及羅緞樂福鞋是一款獨特而精緻的鞋款。這款樂福鞋結合了黑白兩種色調以及羊皮和羅緞兩種材質，羅緞則帶來了柔美的質感，為鞋款增添了一份優雅和女性氣質。