率先植村秀新聯乘系列！與JOJO展開奇妙冒險　哪款彩妝收藏度高？

植村秀聯乘｜每到年尾都會期待彩妝品牌植村秀（shu uemura），到底會與哪部動漫聯乘？今年的終於揭曉，由《JOJO的奇妙冒險》第6部《石之海》內的女主角空條徐倫，以及其父親空條承太郎，繼續一起擔大旗，成為最新系列的軸心。作為動漫迷的筆者，豈能錯過率先開箱的機會？以下為大家分享今次到底有甚麼產品？以及哪款實用及收藏度都最高？



有看過《JOJO的奇妙冒險》的話，都知道創作者喜用線條和光影，強調出故事內的刺激和熱血奇遇。這次聯乘系列亦相當華麗，以黃金作底色，配搭偏紫的桃紅調線條，勾勒出空條徐倫及空條承太郎的外形，看來神秘和型格。

整個系列包括2款眼影組合、7款唇膏、2款養膚潔顏油、1款化妝掃套裝、1款粉底掃、1款睫毛夾，以及每年必備的迷你化妝箱。《01女生》率先開箱體驗部分商品，特別推薦這款！

植村秀shu uemura x JOJO的奇妙冒險聯乘系列

植村秀shu uemura x JOJO的奇妙冒險聯乘系列petal 55粉底掃 $500

收藏度（5★滿分）：★★★☆☆

實用度（5★滿分）：★★★★☆

柔軟度（5★滿分）：★★★★☆



這次沒有拍到最代表性的石之海奇幻眼影組合，以及化妝箱，但其他商品依然吸引。這款粉底掃算是皇牌產品，刷毛柔軟，容易沾取粉底液，同時能夠大面積地塗抹在臉上，並且妝感均勻，非常適合趕出門時化妝用。

植村秀shu uemura x JOJO的奇妙冒險聯乘系列petal 55粉底掃

植村秀shu uemura x JOJO的奇妙冒險聯乘系列限量化妝掃套裝 $450

收藏度（5★滿分）：★★★★☆

實用度（5★滿分）：★★★★☆

柔軟度（5★滿分）：★★★★☆



試過植村秀的化妝掃，刷毛較為柔軟易掌控，因此這次推出化妝掃套裝，價錢傾向親民，算是值得入手。化妝掃手柄位置偏短，以便攜帶出門，而化妝袋亦細心地分為多個間隔，以防乾淨的化妝掃會被弄髒。

植村秀shu uemura x JOJO的奇妙冒險聯乘系列限量化妝掃套裝

植村秀shu uemura x JOJO的奇妙冒險聯乘系列 Butterfly Dagger 琥珀蝴蝶眼影組合 $515

收藏度（5★滿分）：★★★★☆

實用度（5★滿分）：★★★★★

上色度（5★滿分）：★★★★☆



最為吸引的商品之一，莫過於這款眼影盤，不僅有著空條徐倫和空條承太郎的圖案，而且裡面設有6色，實用度高。

最上面兩款色感較淺，閃粉較幼細，可作雙眼的底妝，塗抹後再疊上主色，效果會更貼服和鮮明。特別推薦中左邊的玫瑰色，上色度高，亦適合配搭亞洲人的膚色和眼形，展現出高雅知性的魅力，再搭襯最底兩色之一，塗在眼尾位置作漸層效果。而中右邊的款式，帶有淡玫瑰色調，裡面的閃粉色澤明顯、較有顆粒感，可在完成眼妝後，稍為點上眼窩位置作點綴。

植村秀shu uemura x JOJO的奇妙冒險聯乘系列 Butterfly Dagger 琥珀蝴蝶眼影組合

植村秀shu uemura x JOJO的奇妙冒險聯乘系列 Butterfly Dagger 琥珀蝴蝶眼影組合內，各種顏色都非常實用。

植村秀shu uemura x JOJO的奇妙冒險聯乘系列 Rouge Unlimited 無色限絹感唇釉 #奇幻裸杏 $305

收藏度（5★滿分）：★★☆☆☆

實用度（5★滿分）：★★★★☆

滋潤度（5★滿分）：★★★★☆



平日亦常使用品牌的唇膏，色澤鮮明濃郁，而且帶有自然亮澤，予人自然的魅力。唇釉管以聯乘標誌作設計，配襯黑紅設計，看來非常型格。這款色調亦偏向裸粉，感覺柔和舒適，能夠迎合現時的唇妝趨勢。

植村秀shu uemura x JOJO的奇妙冒險聯乘系列 Rouge Unlimited 無色限絹感唇釉 #奇幻裸杏

植村秀shu uemura x JOJO的奇妙冒險聯乘系列 Rouge Unlimited 無色限絹感柔霧唇膏 #自由石奶棕 $315

收藏度（5★滿分）：★★☆☆☆

實用度（5★滿分）：★★★★★

滋潤度（5★滿分）：★★★★☆



另一款唇膏的質感軟滑，上色之餘亦感滋潤，不會乾澀或顯唇紋，超級實用。這款偏向乾燥楓葉色調，貼近唇色，展現自然優雅感覺，同時適合淡妝，散發出真我魅力個性。

植村秀shu uemura x JOJO的奇妙冒險聯乘系列 Rouge Unlimited 無色限絹感柔霧唇膏 #自由石奶棕

植村秀shu uemura x JOJO的奇妙冒險聯乘系列唇妝必選。

植村秀shu uemura x JOJO的奇妙冒險聯乘系列 Ultime8 琥珀*山茶花養膚潔顏油 $415/150ml；$935/450ml

收藏度（5★滿分）：★★★★☆

實用度（5★滿分）：★★★★☆

潔淨力（5★滿分）：★★★★☆



植村秀養膚潔顏油是筆者好友經常回購的產品，這次試用後，亦感好用。由於秋冬來臨，肌膚易感乾燥，卸妝後易感崩緊，因此這時都轉用卸妝油，便可保持滋潤感覺。這款質感較輕盈，塗抹面上時，不會有油膩的不適感，而且散發療癒的山茶花香氣。它的卸妝力亦強，在沖水卸妝後，再用化妝棉沾爽膚水抹面時，也不見有化妝殘餘。