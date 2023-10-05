FENDI水桶袋秒變Tote Bag！新手袋Origami一包兩用　款式多容量大

FENDI 在 2023 秋冬系列推出全新 FENDI Origami 包款，配飾和男裝藝術總監 Silvia Venturini Fendi 的設計讓使用者可以隨心所欲，自由將 FENDI Origami 包款變成水桶包和托特包兩種截然不同的廓形，向品牌與生俱來的百變樣貌致敬。



FENDI Origami 包款是 FENDI 2023 秋冬女裝系列的主角，毫不費力地輕鬆呈現出這一季的迷人魅力。

FENDI Origami 不只給你大容量，還可以一包兩用！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

全新包款名為「Origami」，這個字來自於日本古老的折紙技術，將一張張的紙折成裝飾品。FENDI Origami 包款同樣採用由 38 個零件組成的複雜結構製成，使用者將 8 個磁鐵扣在一起，包身會變成一朵幾何花朵形狀的立體桶形包身，而打開這 8 個磁鐵扣，又能變成扁平的梯形購物托特包。

兩側的小皮帶有著實用功能，拉動就能打開袋口，表現出 FENDI Origami 包款的多種用途和俏皮玩心，而這正是 FENDI 的品牌特色。包身外吊掛的精緻飾品與包身相得益彰，上有金色金屬 FENDI Roma 字樣，可以當成鑰匙圈使用。

同場加映：COS雲朵包皮革版登場！觸感蓬鬆柔軟 UNIQLO仿皮肩背包價格親民（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

FENDI Origami 能夠當成舒適背在肩上的購物托特包，或是折起來變成拿在手上的水桶包。有三種完美尺寸可供選擇：大容量的大型、可裝入日常物品的中型，還有迷你尺寸，有著更長的手柄以便於肩背。擁有雙重功能和簡潔時尚輪廓的 FENDI Origami 包款，是出席日常各種場合的完美配件。

同場加映：ROLEX Daytona白陶瓷改裝錶 粉色寶石錶面超少女 6款各限量3隻（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

黑色、白色、灰褐色和明亮的仙客來粉色等精緻顏色，更加襯托出 FENDI Origami 包款選用的皮革上無比細膩的粒面紋理，而雋永的 FF logo 緹花圖案則是採用經典的煙草棕色。珍貴的編織皮革款式由 FENDI 的專業工匠全手工製作，雙色立體招牌 FF logo 圖案為大型翻羊毛皮材質 FENDI Origami 包款增添活力。據悉，FENDI Origami 包款已在全球 FENDI 精品店與 fendi.com 官網販售。

延伸閱讀：

貫策實用主義！ Carhartt WIP 2023 秋冬系列正式登場，邀請台灣創作者打造吸睛 LOGO 牙飾！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】