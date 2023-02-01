Loewe聯乘《哈爾移動城堡》10推介！火惡魔變雲朵包、神還原城堡

【哈爾移動城堡｜Loewe】繼聯乘《千與千尋》大賣掀話題，時尚品牌Loewe乘勝狙撃，與吉卜力工作室再合作，推另一部俘虜少女心動畫《哈爾移動城堡》的服飾系列，未開賣前已率先曝光，引起一眾《哈爾》迷哄動。



【哈爾移動城堡｜Loewe】Loewe聯乘《哈爾移動城堡》系列將於開售。(IG@loewe)

相信看過《哈爾移動城堡》的人，都會喜歡裡面的角色，如優雅帥氣的哈爾、善解人意的蘇菲、可愛的卡西法及忠誠的稻草人等，都在故事中展現出無懼的勇氣，互相扶持著大家。動畫更被宮崎駿視為最喜歡的作品，加上是次聯乘為兩方合作結束的最終作，更令粉絲期待，系列將於2月2日發售。

Loewe早前釋出部分宣傳照，其中備受喜愛的「雲朵包」Flamenco，換上「火惡魔」卡西法的造型，另以獨特精湛的手袋縫紉技術，神還原出立體的移動城堡。以下整理出10款收藏度高的手袋，大家不要錯過！

【哈爾移動城堡｜Loewe】「火惡魔」卡西法。(吉卜力工作室)

【哈爾移動城堡｜Loewe】卡西法 Flamenco手袋 (IG@loewe)

Loewe聯乘《哈爾移動城堡》手袋推介一：卡西法 Flamenco手袋

卡西法在《哈爾移動城堡》中，佔著一個重要部分，負責驅動移動城堡，外冷內熱的個性更是討喜。品牌將標誌性的「雲朵包」，加上卡西法的圖案，搭以火光紅紅的背景色，以及毛茸質地，完美展現出角色個性，看似強勢，但實際感覺舒適。手袋開口皺褶亦營造出火焰般的感覺，非常適合在寒冷天氣使用。

【哈爾移動城堡｜Loewe】(左起)蘇菲及哈爾。(吉卜力工作室)

【哈爾移動城堡｜Loewe】哈爾&蘇菲 Amazona 23手袋 (IG@loewe)

Loewe聯乘《哈爾移動城堡》手袋推介二：哈爾&蘇菲 Amazona 23手袋

每當哈爾從後抱著蘇菲，相信不少人都會看得心動，因此品牌將其中兩幕美境，重現在Amazona手袋上。圖案搭以簡潔筆直的長方外形，更能顯出純粹的戀愛氛圍，加上天藍色皮革及金屬鎖頭，締造出自然優雅感覺，用以配搭柔軟質地的連身長裙，是個不錯的選擇。

【哈爾移動城堡｜Loewe】哈爾的8歲徒弟馬魯克。(吉卜力工作室)

【哈爾移動城堡｜Loewe】馬魯克 Hammock手袋。(loewe)

Loewe聯乘《哈爾移動城堡》手袋推介三：馬魯克 Hammock手袋

哈爾的8歲徒弟馬魯克，不時會扮成老爺爺招待客人，品牌便將這模樣結合在Hammock手袋裡。以優雅迷人的薰衣草色調，打造出知性味道，而老爺爺的鬍子，也轉成手袋留鬚，看來超級可愛。雖然手袋看來細小，但其實容量也不差，可以放下日常隨身物，如銀包、手機、八達通及紙巾等，非常適合日常使用。

【哈爾移動城堡｜Loewe】移動城堡。(吉卜力工作室)

【哈爾移動城堡｜Loewe】立體移動城堡手袋 (IG@jonathan.anderson)

Loewe聯乘《哈爾移動城堡》手袋推介四：立體移動城堡手袋

最令人感到驚喜的手袋款，相信便是移動城堡水桶袋，完美還原了它的模樣，包括頭頂上房間間隔、兩邊側翼及小腳等，收藏度超高。手袋也非常實用，無論兩側或正面，都可以打開拉鏈放置小物，加上水桶袋容量較大，帶出街用的話，相信可以吸引到不少目光。

▼▼▼ 按圖點撃更多Loewe聯乘《哈爾移動城堡》手袋推介 ▼▼▼

+ 1

【哈爾移動城堡｜Loewe】本地藝術家皮忠為品牌於中環PMQ外牆作畫。(IG@pei0923)

此外，本地藝術家皮忠亦為品牌作畫，於中環PMQ外牆及金鐘太古廣場內，繪上移動城堡圖案，而前者更多一面女主角蘇菲的打卡牆，讓各位粉絲可以到場拍照留念。