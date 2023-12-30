毛毛鞋｜6大毛毛鞋推薦：冬日必備毛絨元素 拖鞋/雪靴打造反差感

毛毛鞋推薦｜一年轉眼來到尾聲，作為今年秋冬必備元素必定是軟萌可愛的毛毛！不論是藝人、網絡上都出現各式各樣的毛茸單品：毛毛拖鞋，低筒、中筒的毛毛靴或雪靴、毛衣外套、毛毛手袋等。而毛茸單品混配西裝外套、風衣等，更可以營造出反差，打造都市時尚感！



不過對於身處亞洲的女生，毛毛鞋又好像未必大派用場，其實只要選擇較輕盈或拖鞋款的，整個冬天都可以穿著。大家不妨試試千元以內的毛毛鞋，不太重負擔，又可以感受一下毛茸的魅力。

毛毛鞋推薦：1. UGG Plushy Slipper $790

提到毛毛鞋，UGG絕對是帶起潮流的始祖。而這款Plushy Slipper，將拖鞋與包裏鞋融合，打造出舒適的休閒穿著，不論作為日常穿搭或是室內溫暖牌都可以！

毛毛鞋推薦：1. UGG Plushy Slipper $790（ UGG）

毛毛鞋推薦：2. CROCS Unisex Classic Cozzzy Sandal HK$498

想由頭到腳都展示出個人獨特性？CROCS的孔洞設計讓你可以利用Jibbitz™ 飾物進行個性化的裝飾，加上毛絨襯裡、加高外底設計，時尚又可愛！

毛毛鞋推薦：2. CROCS Unisex Classic Cozzzy Sandal HK$498（CROCS）

毛毛鞋推薦：3. Charles & Keith 厚底刷毛短靴石灰白 HK$489

購買方法：Charles & Keith

若果擔心整雙毛絨鞋過於誇張，不妨由以毛絨裝飾的短靴開始入手。Charles & Keith這款石灰白短靴，加上米白刷毛，休閑與甜美具備，打造不一樣的造型層次感，不論單穿或搭配長襪都可以！

毛毛鞋推薦：3. Charles & Keith 厚底刷毛短靴石灰白 HK$489（Charles & Keith）

毛毛鞋推薦：4. AE Smiley Slipper HK$340

毛毛鞋感覺過於焗束？絨毛拖鞋就可以助你一臂。這款AE的超級絨毛拖鞋，以咖啡色調配以雙色笑臉刺繡，好襯又不限季！

毛毛鞋推薦：4. AE Smiley Slipper HK$340（American Eagle）

毛毛鞋推薦：5. adidas PUFFYLETTE 運動鞋 HK$659

購買方法：Adidas HK

寒冬時，户外活動總感覺不夠保暖？adidas的Adilette 拖鞋，以全包覆密封式鞋身，配以跣水塗層，天氣再壞亦無阻你保暖舒適的體驗。

毛毛鞋推薦：5. adidas PUFFYLETTE 運動鞋 HK$659（adidas）

毛毛鞋推薦：6. Sam Edelman LAGUNA CHELSEA BOOT HK$1,900

若然想嘗試毛絨的感覺，又不想過於高調或與自身本來的穿搭風格差太遠，沉實的短毛靴會是一個不錯之選。Laguna有各種顏色可供選擇，這凸耳鞋底靴加上經典輪廓結合，防風又時尚，不論搭配裙裝或褲裝都相當好襯。