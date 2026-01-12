金球獎2026｜紅地氈造型盤點：LISA優雅、這女星耳環是40年代古董

金球獎2026｜第83屆金球獎於香港時間今日（12日）早上展開，除了派發成績表，各位影星都隆重其事、盛妝打扮出席，提高場面更為金碧輝煌。以下盤點一眾明星們的金球獎造型和珠寶， 大家不妨從中取得今季的穿搭趨勢與靈感。



金球獎2026｜紅地氈造型盤點1. Jennifer Lawrence - Givenchy & Swarovski

當晚焦點造型莫過於Jennifer Lawrence的Givenchy透視禮裙，以華麗優美的花卉圖案，展現出女性的曲線廓形，加上帶膨脹感的刺繡絲質手袖及手挽袋，為造型提升立體感覺，襯搭Swarovski訂製培育鑽石頸鏈，以及微卷金髮，頓時散發森林仙子般的氛圍。

金球獎2026｜Jennifer Lawrence - Givenchy & Swarovski (Getty Images)

金球獎2026｜紅地氈造型盤點2. Rose Bryne - CHANEL

憑電影《If I Had Legs I'd Kick You》，奪得音樂及喜劇類「最佳女主角」的Rose Bryne，穿上CHANEL綠色吊帶禮裙，並佩戴Le Paris Russe de Chanel高級珠寶系列，登上頒獎台。禮裙設計簡潔俐落，運用打結締造腰線，加上領口飾邊，看來瑰麗優雅，以突顯出Rose Bryne的知性氣質。

金球獎2026｜Rose Bryne - CHANEL (Getty Images)

金球獎2026｜紅地氈造型盤點3. LISA - JACQUEMUS & Thom Browne & Bulgari

LISA當日換上兩套造型，先穿上JACQUEMUS黑色透視魚尾裙，運用垂墜皺褶及喇叭形剪裁，展現出柔和知性的感覺。她同時襯搭Bulgari粗身choker，以平衡整體視覺比例，並展現強勢感覺。

她在台上則換上Thom Browne銀色閃爍禮裙，透過不同的色調的珠片拼接，打造出型格層次，同時強調身材廓形，締造更優美的感覺。

金球獎2026｜LISA - JACQUEMUS & Bulgari (Getty Images)

金球獎2026｜LISA - Thom Browne & Bulgari (IG@bvlgari)

金球獎2026｜紅地氈造型盤點4. Selena Gomez - CHANEL

連續4年獲得金球獎提名的Selena Gomez，選擇典雅復古的CHANEL禮裙及珠寶，透過黑白對比強調身材線條，而白色流蘇飾邊，不僅締造生動感，亦提升鎖骨的骨感美。Selena同時配搭三七分界大波浪短髮，讓整體造型更優雅。

金球獎2026｜Selena Gomez - CHANEL (Getty Images)

金球獎2026｜紅地氈造型盤點5. Ariana Grande - Vivienne Westwood & Swarovski

個子嬌小的Ariana Grande所穿的Vivienne Westwood黑色禮裙，後方採用澎裙設計，透過不規則的剪裁，來締造層次趣味，同時減少「嬌小」的感覺。她亦配襯Swarovski Constella頸鏈、Matrix戒指、Stilla stud耳環，以及標誌性的高馬尾，展現出強勢和知性的魅力。

金球獎2026｜Ariana Grande - Vivienne Westwood & Swarovski (Getty Images)

金球獎2026｜紅地氈造型盤點6. Magge Kang - Chaumet

Netflix劇集《獵魔女團》導演Maggie Kang穿上優雅的粉色Armani復古禮裙，以俐落的抹胸剪裁，襯搭Chaumet Joséphine Aigrette頸鏈，強調女性堅毅和聰穎的閃爍魅力。

金球獎2026｜Magge Kang - Chaumet (Getty Images)

金球獎2026｜紅地氈造型盤點7. Audrey Nuna - Thom Browne

有份演唱紅遍全球的歌曲〈GOLDEN〉的Audrey Nuna，造型一般較為誇張大膽。今次她選擇Thom Browne 2024秋季系列禮服，透過大型蝴蝶結及黑色斗篷，打造矚目感覺。同時襯搭宮廷風格的辮子頭及頭紗，加上黑色唇妝，展現出高貴優雅的哥德式風格，令人留下深刻印象。

金球獎2026｜Audrey Nuna - Thom Browne (Getty Images)

金球獎2026｜紅地氈造型盤點8. Teyana Taylor - Schiaparelli Couture & Tiffany & Co.

有份入圍金球獎提名的Teyana Taylor，以性感的Schiaparelli黑色禮裙出席，背後以閃爍的蝴蝶結突顯腰條，看來甜美性感。她所佩戴的Tiffany & Co. Archives耳環亦具歷史價值，為40年代末的款式，以白鑽、彩鑽及銀白色貴金屬「鈀」製作。

由於第二次世界大戰時，鉑金被禁用於非重要用途，因此色調相近的「鈀」，便成了當時珠寶界的重要素材，同時因其延展性較高，因此鑄造珠寶時，更考驗工匠們的手藝，而這對耳環便是當時的其中一份傑作。

金球獎2026｜Teyana Taylor - Schiaparelli Couture & Tiffany & Co. (Getty Images)

金球獎2026｜紅地氈造型盤點9. Colman Domingo - Valentino & Boucheron

作為Valentino品牌大使，Colman Domingo穿上品牌黑色西裝，透過左邊的水晶圖案設計，締造出獨特與不對稱的矚目感覺。他亦佩戴Boucheron Quatre戒指及腕錶，與此同時宣布成為品牌摰友。