拍拖好去處2026｜20大香港情侶好去處:AIA嘉年華/咖啡市集/打卡點

【拍拖好去處2026/情侶拍拖好去處2026】除了紀念日、生日或大節日需要好好規劃慶祝，平日與另一半亦需要用心經營，不想再重複只懂得餐廳打卡、看電影的話，當然要不時發掘香港不同的景點與好去處，創造回憶。無論是想保持熱戀新鮮感，或想讓感情升溫，想知道香港有甚麼必去景點的話，不妨參考以下的拍拖好去處提案！



拍拖好去處2026｜ 友邦嘉年華AIA Carnival

限時8折起！積分換購世界雜技團門票 + 免費入友邦嘉年華

喜愛刺激感的話，每年回歸的友邦嘉年華絕對能夠滿足你！除了必玩的機動遊戲與攤位，今年更有冬日世界雜技團The Winter World Circus，為大家帶來來自世界各地的雜技表演，包括來自阿根廷的高喬人、 來自蒙古的高速滾軸溜冰高手與翻騰跳躍達人 、來自葡萄牙「高空行者」表演反地心吸力、來自哥倫比亞的極速摩托車手、來自哥倫比亞的幽默小丑與歌舞女郎等，讓大家以大眾化價錢欣賞到世界級的演出！

日期：即日起至2026年3月1日（下午2時半至8時半）

冬日世界雜技團 演出時段：14:30 / 16:30 / 18:30 / 20:30

地點：香港中環龍和道9號



拍拖好去處2026｜Bonart 盆景⼯作坊

樹樁生態盆景工作坊多肉植物盆景工作坊青苔生態盆景工作坊

要送上充滿心意和創意的禮物，又怕自己「手殘」出錯？選擇有導師在旁的⼯作坊就最好不過，輕鬆製作又不怕出錯。Bonart提供多款盆景工作坊中，導師從旁教授植物知識，大家一邊親手製作以及設計，送上獨特的玻璃盆景禮物，讓對方每日看到都能立即想起你！

日期：即日起至 2026年6月30日

地點：中環⼤館3座2樓204A



拍拖好去處2026｜ 半島酒店集團「藝術迴響」

每到藝術三月，整個香港都會被濃厚的藝術氣氛所包圍，無論是想打卡或藝術愛好者都會大飽眼福！今年半島酒店集團集結了三個新銳藝術裝置，分別是香港當代藝術家許開嬌、駐東京印尼陶藝家Albert Yonathan Setyawan攜手維多利亞與艾爾伯特博物館，以及香港建築師兼藝術家林偉而博士等被特定委託的創作。作品將跨越酒店不同空間，酒店内外均可欣賞到，讓各位能夠自我探索這場充滿詩意的藝術旅程。

日期：2026年3月17日至5月上旬

地點：

《Swimming in Light》香港半島酒店外牆

《Metamorphic Modulation》 大堂茶座特別設計的體驗專區

香港建築師兼藝術家林偉而博士與太平地氈合作的浸沉式藝術裝置 露台咖啡廳



拍拖好去處2026｜ 合和商場「MIJ Coffee Journey－咖啡匠造場」

召集所有咖啡迷! 合和商場由2月27日至3月1日一連三日帶來頂級日本咖啡陣容的咖啡市集「MIJ Coffee Journey－咖啡匠造場」，多個殿堂級咖啡師更從日本遠赴香港，包括多位曾獲國際知名咖啡烘焙比賽冠軍的匠人咖啡師、屢任國際知名咖啡賽的評審、入選亞洲50間最受歡迎咖啡店等，十多個咖啡迷耳熟能詳的日本及本地職人咖啡師及品牌！現場更會為大家帶來會場限定及香港限定的手沖咖啡及飲品體驗，為你的周未帶來一份慢活的質感。

日期：2026年2月27日至3月1日

地點：灣仔皇后大道東183號合和商場3樓中庭



拍拖好去處2026｜ 《張愛玲的淺水灣：愛情、動盪與脆弱之美》展覽

提到張愛玲，不能不提到影響其寫作之深的留港經歷，其中〈傾城之戀〉更是她的代表作。去年獲得熱烈迴響的 《張愛玲的淺水灣：愛情、動盪與脆弱之美》展覽，今次更與上海的尊尚品牌「旗袍客廳」合作，以張愛玲對旗袍的喜愛而新設旗袍展區，十分適合偏好舊香港或復古感的大家體驗，感受傳統文學與時裝藝術的結合。

日期：2025年10月1日至2026年5月10日（下午12時至7時）

地點：影灣園購物中心G203B

價錢：HK$40/1位



拍拖好去處2026｜L’ÉCOLE珠寶藝術學院 「訂婚戒指：一段愛情的見證」

如果對普通打卡共遊有所煩嫌，不妨與另一半完成短期課程，共同完成一些小歷程碑。今次L’ÉCOLE珠寶藝術學院亞太區分校新推出一個有關訂婚戒指的課程，在2小時半中，由珠寶藝術史學家、珠寶匠及寶石學家等專業導師，帶領大家回溯金屬與寶石的演變過程、理解訂婚戒指的背後意義及角色，從而真正認識珠寶學。

地點：香港尖沙咀K11 MUSEA 5樓510A L’ÉCOLE珠寶藝術學院

價錢：HK$1,000/1位



拍拖好去處2026｜ 太古廣場連卡佛「HUNDRED 五十手陶藝甄藏」

以往曾引來不少討論度的「HUNDRED」，當時以一百張百年Designer Chair為題而打造的限時座椅展覽店。今年的「HUNDRED」以陶藝出發，亮點除了有由第四代陶藝大師清水圭、師承「人間國寶」 近藤悠三與富本憲吉的近藤豊、 「人間國寶」吉田美統等十位大師作品的「Hero Ten Ceramics」。另外，展覽亦薈萃29位藝術家的百件傑作，大家可以近距離欣賞21種豐富多元的陶藝技法，感受手工陶藝中無可替代的人性溫潤與觸覺詩意。

日期：2026年1月22日起

地點：太古廣場連卡佛家居與時尚生活店

價錢：免費入場



拍拖好去處2026｜ 香港知專設計學院 「多元未來 — Ars Electronica x HKDI電子藝術展」（「多元未來」展覽）

如果對多媒體藝術有興趣的話，不要錯過HKDI與國際媒體藝術平台「林茲電子藝術節」（Ars Electronica）共同策劃的首個旗艦展覽，展覽以「多元宇宙」為概念，精選六位於2024及2025年電子藝術大獎（Prix Ars Electronica）中獲獎的國際藝術家作品，以及HKDI × Ars Electronica 學生新銳大獎2025本地得獎學生的創作，讓大家走進一場以遊戲互動、敘事及沉浸體驗為主的未來旅程。

展覽日期（逢星期二休館）

2025年11月29日至2026年4月6日（上午10時至晚上8時）

地點：香港新界將軍澳景嶺路3號香港知專設計學院假HKDI Gallery

價錢：免費入場



拍拖好去處2026｜ 香港海洋公園 x Sanrio characters「蔚藍海洋之旅」

作為香港人，相信對香港海洋公園並不陌生，特別是萬聖節「哈囉威」的時段。其實除了刺激愛玩的選項，其實園區當中亦有親親大自然的選擇，而且六大超人氣Sanrio characters ── Hello Kitty、Cinnamoroll（玉桂狗）、My Melody、Kuromi、Pompompurin（布甸狗）及Hangyodon（水怪）更齊集海洋公園，一同歡渡派對時光。

日期：2025年12月13日至2026年8月23日

地點：香港海洋公園



拍拖好去處2026｜西貢鹽田梓

鹽田梓作為香港碩果僅存的鹽田，極具歷史價值！除了可以參觀鹽田的製作過程外，島上上亦有不少打卡點，例如聖若瑟小堂、鹽田仔博物館及玉帶橋等。

年尾的時段更會舉辦「鹽田梓藝術節」，當中會透過本地及海外藝術家等，並與鹽田梓村民共同創作藝術作品，大家從中可以與藝術同在，了解到島與島民的連結。

地址：西貢鹽田梓村1號



拍拖好去處2026｜薄鳧林牧場

擁有過百年歷史的薄鳧林牧場，經活化後不單保留了昔日英倫風的古典設計特色外，場地中亦有以往的薄鳧林村民擔當文化導賞團及工作坊，亦展出了與牧場相關的歷史文物，了解過往的香港貌美！

地址：香港薄扶林道141A號



拍拖好去處2026｜香港藝術館 HKMOA

如果另一半是個文青，安排能夠感受文化氣息的行程就最合適不過。佔地10,000呎的香港藝術館除了會不定期舉辦不同藝術，玻璃裝潢加上白雲櫈，黃昏時刻遙望維港海景，可以說是寫意不過。

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道10號



拍拖好去處2026｜83瓊林街

由著名建築所 Rocco Design Architects 與新晉建築師 Collective Studio 合作設計，以日本建築風格，打造出仿似棋盤「階梯式」設計，加上廣闊的綠化空間，十分合適想拍出簡潔型格感的你！

地址：長沙灣瓊林街83號



拍拖好去處2026｜影灣園

想來一遍舊香港之旅的話，十分建議前往位於淺水灣的影灣園，這邊裡裡外外都充滿復古風情，無論是餐廳前的樓梯、園庭、餐廳等都具高貴典雅感！

地址：香港淺水灣道109號



拍拖好去處2026｜舂坎角炮台

近年運動風氣正盛行，與另一半慢步行山，不單可以鍛鍊身體，更可以互相扶持，一同挑戰更高難度的行山點更有征服感。位於港島南的舂坎角炮台，全程平路郊遊，只需要30分鐘左右就可以輕鬆到達，行山新手亦能輕鬆完全。這邊除了可以享受無敵海景，更可以一次收獲3大打卡美景：半圓形2號炮台、海景長樓梯以及探照燈座平台！

地址：香港舂坎角道(走到舂坎角慈氏護養院，沿路到盡頭就見到炮台)



拍拖好去處2026｜孫中山紀念館

孫中山紀念館有著古典味十足的英式建築外表，亦是香港現存少數的二十世紀初建築物。它前身是香港富商何東之二弟何甘棠的府邸，興建於1914 年，及後輾轉成為耶穌基督後期聖徒教會的聚會場所，經過復修後以香港歷史博物館的分館，將瑰麗堂皇的府邸重現大家眼前。

大家不單可以深入了解國父孫中山的生平事蹟，更可以欣賞到不同歷史文物與建築，在府邸內打卡的時候，千萬不要錯過古色古香的長樓梯、陽台等位置！

地址：中環半山區衛城道7號



拍拖好去處2026｜香港浩海立方探游館

喜愛海洋的話切勿錯過！作為全港首個建於市中心的海洋體驗館，這邊結合投影效果及視覺藝術，透過多感官體驗，例如光影海洋觀景窗、夢幻水母萬花筒、VR海洋探秘之旅等設備，讓大家可以近距離感受海洋高深莫測，同時極具美感的魅力！

地址：荃灣楊屋道88 號Plaza 88 - 8樓



拍拖好去處2026｜EX NIHILO 小眾奢華香氛體驗

香氣產品眾多，有蠟燭、香水、香氣噴霧等。普遍女生都會在香氣產品上多花心思，不單可以點綴造型，減少異味之外，更可以當作裝飾擺設。如另一半經常使用大品牌香氣，其他亦可以帶他／她體驗小眾奢華香氛品牌。

想令香氣變得更加獨有的話，不妨體驗來自法國巴黎的EX NIHILO香氛體驗，店內以獨家的Osmologue技術，打造客製化香水。Osmologue技術更可以隨心所欲選用頂級獨家的調香素材，以精準的香氣調和系統撫慰心房同時帶來沉浸式的體驗旅程。

地點：香港國際金融中心一期2027鋪



拍拖好去處2026｜沙田新城市廣場 仙人掌綠植園 Cactus Park

喜愛日系打卡感與綠植元素的話，除了大埔林村的隱世打卡植物園、香港動植物花園外，沙田新城市廣場亦有一個神秘綠色花園！

這個由本地專業園藝團隊精心打造，常設的仙人掌綠植園，現場逾50款不同品種的仙人掌、多肉植物以及罕有物種，加上田園風打卡位，令人輕易忘記身在石屎森林，讓大家在繁忙生活中抖抖氣。

地址：沙田新城市廣場 L7 戶外平台



拍拖好去處2026｜啟德郵輪碼頭

想休閒地度過一天，可以考慮不失浪漫又低成本的野餐活動！啟德郵輪碼頭位置，位於舊啟德機場跑道，景觀開揚，除了能夠欣賞到維多利亞香港美景，日落時份景觀更是迷人。大草坪同時亦是一個寵物公園，擁有毛孩的情侶們亦可在此盡情放鬆。

若果想欣賞到無所阻擋的日落，建議走上郵輪碼頭頂層的平台公園，就可以享受到海天一色的景觀！ (IG@j_film_p)

地址：香港九龍城啟德發展區承豐道33號

