冷帽推薦2023｜太妍同款LV Beanie！7大顯高減齡選擇　還可顯小臉

冷帽推薦2023｜天氣寒冷的話，頭部也要保暖！可愛俏皮的冷帽（Beanie）或是個解決辦法，在抵禦寒風、減少頭痛的同時，亦為造型增添時尚感，視覺上增高減齡。以下推薦7款時尚必收藏的冷帽，連韓國女星太妍都喜愛，大家不妨參考。



冷帽推薦款1. Loewe Beanie in wool HK$3,500

購買方法：Loewe

以簡約帶點玩味的Loewe，近年深得年輕人喜愛，而帶有文青息的冷帽款，更是不容錯過。這款以深灰色搭明顯的羅紋編織，帶有中性的粗獷感，加上低調的皮革標誌，展現出型格的魅力。

冷帽推薦款1. Loewe Beanie in wool (Loewe官網)

冷帽推薦款2. Gucci GG羊絨金銀線提花帽 HK$4,450

購買方法：Gucci

冷帽以舒適的米白色搭襯，展現悠閒和低調感覺，同時明亮色調可令整體更顯精神光采。特別以白色標誌點綴，帽邊以白線飾邊，充滿細緻奢華的感覺。

冷帽推薦款2. Gucci GG羊絨金銀線提花帽 (Gucci官網)

冷帽推薦款3. LV Headline Beanie HK$3,850

連太妍都喜歡的款式，使用反摺的設計，可顯小臉，加上和諧色調，帶有可愛和知性魅力。特別以品牌的立體標誌圖案，締造時尚甜美感，可以襯搭可愛的衛衣，增添悠閒氛圍。

冷帽推薦款3. LV Headline Beanie (IG@taeyeon_ss & LV官網)

冷帽推薦款4. CELINE 羅紋羊毛CELINE海藍色軟帽 HK$3,650

同樣極簡主義的CELINE，以舒適保暖質感，搭以品標字母標誌，展示時尚活力感覺。這款BLACKPINK成員Lisa也曾穿戴，今次轉成海藍色，予人寧靜舒適感覺，同時能夠襯搭型格風格。

冷帽推薦款4. CELINE 羅紋羊毛CELINE海藍色軟帽 (CELINE官網)

冷帽推薦款5. Hermès Hugo Beanie HK$3,200

品牌的冷帽中，價錢較親民的款式。以簡單易襯的深灰色，配搭明亮鮮艷的黃色，為沉靜的冬日，帶來精神活力感覺，頓時吸引眾人目光。

冷帽推薦款5. Hermès Hugo Beanie (Hermès官網)

冷帽推薦款6. Burberry Ribbed Cashmere Beanie HK$3,800

這款以低飽和度牛油果綠色，展現出文青知性的感覺，搭以創意總監Daniel Lee設計的藍色標誌圖案，同時打造優雅的英倫魅力。冷帽可以覆蓋耳朵，保暖之餘，亦可顯小臉感覺。

冷帽推薦款6. Burberry Ribbed Cashmere Beanie (Burberry官網)

冷帽推薦款7. Bottega Veneta Wool Cable Knit Beanie HK$3,500

冷帽設計簡約，並以羅紋及扭紋兩種編織法，梅花間竹製成，增添了不同的層次玩味，非常適合現時的tone-on-tone或quiet luxury穿搭，優雅簡單但細看會覺得很精緻。