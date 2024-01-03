YSL 小方盒手袋集華麗甜美！3全新款式$5200起：為造型添時尚氣息

小方盒手袋的甜美，讓無數女生難以抗拒，不論是在出席派對，還是為日常外出都能為造型增添亮眼之處。近日Saint Laurent登場的系列中，亦有不少迷你款手袋的蹤影，其中最備受矚目定必是小方盒手袋，共推出了3款，都擁有精緻的外型以及品牌標誌性配件，且價格也是相對易入手！



Saint Laurent 小方盒手袋1. CASSANDRE MATELASSÉ小羊皮迷你鏈條方形袋 HK$ 5,200

Saint Laurent的這款小方盒手袋，採用柔軟的小羊皮﹐配上小巧甜美的立方體的造型，飾有CASANDRE，及綴以方形絎縫縫線，華麗又迷人！手袋大小較迷你，尺寸為6.5X8X6.5厘米，可收納小物件，配以青銅色鏈條掛腕帶，隨手掛在手上即為整體造型增添時尚氣息。

Saint Laurent 小方盒手袋2. GABY VANITY BAG 迷你羊皮革肩帶手拿包 HK$15,900

Saint Laurent 的這款肩帶小方盒手袋，採用柔軟的小羊皮﹐配上猶如扁長的化妝袋外型﹐尺寸為18X11X6.5厘米，可在收納常用小物件同時放入補妝用品，是實用又精緻的小方盒手袋！此外手袋採用全拉鏈式，綴以CASSANDRE和菱形絎縫縫線，款式優雅又知性大氣。手袋除了配以皮革頂部手柄外，還附有可調節及可拆式的肩帶，在揹法上更多變。

Saint Laurent 小方盒手袋3. JUNE鱷魚皮壓紋皮革箱形手袋 HK$17,800

Saint Laurent 的這款JUNE鱷魚皮壓紋手袋，配上精緻的箱形造型，採用正面翻蓋及以YSL旋扣開合，處處散發著華麗高貴的氣息！手袋尺寸為19X15X8厘米﹐內裡有1個主隔層及1個平袋，剛剛好可收納常用小物件及小量化妝品，手袋是配以1條長肩帶，可單肩揹或斜揹，是一款適用於不同場合的手袋。