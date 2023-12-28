冬日雪白色手袋推薦｜$4500起入手：CHANEL高雅、JACQUEMUS時尚

白色手袋｜提到兼容度最高的顏色定必是「白色」，百搭易襯，所以許多女生在挑選手袋時，都會選擇白色手袋，以便搭配不同服裝。尤其踏入冬季，選用白色手袋或單品，總有一種漫天飛雪的氣息，這次《01女生》集合了多個品牌的白色手袋，讓大家一同沉醉於冬日之中。



白色手袋推薦1. CHANEL 19 HANDBAG HK$49,300

CHANEL 19 HANDBAG 自2019秋冬系列中現身，旋即成為品牌具代表性手袋之一，這款手袋以2.55手袋作為設計靈感，同時暗藏品牌不少經典元素，共推出兩款不同材質的款，分別是以小羊皮和牛仔布製成。其中白色款的手袋是採用亮面小羊皮，配上大菱格紋、標誌性的雙C扣以及金屬皮串鏈，充滿著高雅氣息。

白色手袋推薦1. CHANEL 19 HANDBAG HK$49,300（CHANEL）

白色手袋推薦2. CELINE 亮面牛皮革迷你型TRIOMPHE手袋 HK$11,000

CELINE 不少經典款手袋有推出白色款，其中TRIOMPHE手袋的月亮白色﹐採用了純淨白色的牛皮革，最為知性優雅。手袋共有多款尺寸，而這款迷你型的大小為12X9.5X4cm，小巧可愛，再配上品牌標誌性的TRIOMPHE釘扣開關，和可拆除及可調校肩帶，實用又具時尚魅力。

白色手袋推薦2. CELINE 亮面牛皮革迷你型TRIOMPHE手袋 HK$11,000（CELINE）

白色手袋推薦3. Bottega Veneta Mini Cassette Bucket Bag HK$9,900

Bottega Veneta 的人氣Cassette 編織手袋，亦有推出白色款，而這款更是迷你水桶袋，使其魅力加倍升級。這款迷你水桶袋採用白色小羊皮配上Intreccio 編織工藝，甫推出即成品牌人氣單品，手袋雖是迷你款，但尺寸為14X9X9cm，收納常用小物如：銀包、耳機、鑰匙、化妝品等都沒有問題，是很實用的一款！

白色手袋推薦3. Bottega Veneta Mini Cassette Bucket Bag HK$9,900（Bottega Veneta）

白色手袋推薦4. Loewe Mini Flamenco clutch in nappa calfskin HK$16,400

Loewe Flamenco clutch 手袋造型時尚又實用，其迷你款更添精緻感，一直備受女生們喜愛。這款手袋選用nappa 小牛皮製成，配上標誌性的盤繞結，以抽繩拉繩收緊，袋內亦有磁扣，雙重的安全感。此外，手袋還備有可拆卸及可調式肩帶﹐可變換成肩背、斜背或手提，方便配搭不同造型。

白色手袋推薦4. Loewe Mini Flamenco clutch in nappa calfskin HK$16,400（Loewe）

白色手袋推薦5. GUCCI GG MARMONT絎縫皮革超迷你袋 HK$9,400

GUCCI 的GG MARMONT絎縫皮革超迷你袋，性價比極高，款式是品牌一直以來的人氣單品，雖是迷你款，但尺寸為16.5X10X4.5cm，與一般手袋無異相當實用。手袋採用白色絎縫皮革製作，袋身柔軟而挺立，並附有翻蓋開合，配上金屬鏈條肩帶，別具時尚感！

白色手袋推薦5. GUCCI GG MARMONT絎縫皮革超迷你袋 HK$9,400（GUCCI）

白色手袋推薦6. JACQUEMUS Le Chiquito Noeud medium leather top-handle bag HK$4,500

JACQUEMUS 的Noeud medium leather top-handle bag，猶如品牌經典Le Chiquito 手袋的變奏版。這款手袋採用牛皮製成，除了頂部配有單提手柄外，亦備有可拆及可調式肩帶﹐可變換更多不同揹法。此外手袋尺寸為14X17X8cm，內部還有卡槽，可更方便整理及收納常用卡片，是一款充滿特色的手袋。