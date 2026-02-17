新年禁忌｜初一不能洗頭？11大傳統新年禁忌做錯一樣恐損全年運氣

新年禁忌2026｜馬年來到了！今年農曆新年大家如何好好利用假期到極致呢？不過新年禁忌務必要留神，所謂「寧可信其有，不可信其無 」。想新一年過得平安順利，都是小心避免為上，以下為大家列出年初一至年初九多項傳統新年禁忌，除了年初一不能洗頭外，還有什麼禁忌呢？一同來看看究竟吧！



新年禁忌｜龍年來到了！（《嚦咕嚦咕新年財》劇照）

傳統新年禁忌：初一至初九禁忌一文看清！

新年禁忌｜年初一：切勿洗澡、洗頭及洗衣服

眾所周知，年初一不能洗頭，但大家了解背後意思嗎？其實「洗」跟「死」諧音相近，因此古人都會盡量避免當日洗澡、洗頭及洗衣服，最理想是大家在年三十晚前做好這些事情，否則會將新一年的好兆頭及財運全部洗走。另外亦不要掃地與倒垃圾，同樣是損害了整年的財運。

新年禁忌｜年初一：切勿洗澡、洗頭及洗衣服（IG@kungkaty）

新年禁忌｜年初一：瞓晏覺

傳統相信，大年初一晚起或午覺，未來一年都會懶散，甚至是將福氣睡掉，這類人整年的事業運都會受影響。因此當日盡量別賴床，以一個全新模樣迎接美好的一年。

新年禁忌｜不應當天睡午覺（IG@kelllycheung）

新年禁忌｜年初一：吃藥

傳統上，過年期間生病、吃藥或去醫院都是不吉利，俗語亦有指「新年食藥病足一年」。不過健康狀況不能完全避免，有需要的話，還是盡快處理，以保身體健康。

新年禁忌｜年初二：忌回門禮為單數

年初二一般都會「回娘家」，嫁出去的女兒帶同丈夫及孩子回家向父母親拜年。不過大家要留意回娘家時，新年禮物一定要準備雙數，寓意好事成雙。切勿為單數，由於傳統上單數一般用於白事上，一般認為不吉利。

新年禁忌｜年初二：忌回門禮為單數（IG@kungkaty）

新年禁忌｜年初三：忌行房

其實傳統上年初一、初二、初三都不宜行房，加上初三又俗稱「赤狗日」，有傳這天會發生意外或災難等事情，一不留神恐怕影響整年運氣，所以最理想是初三後更為適合。

新年禁忌｜年初三：忌行房（FB@JTBC Drama）

新年禁忌｜年初四：不宜外出

至於年初四是民間習俗迎神的日子，俗語「送神早，接神晚」。人們應該留守家中迎接神明，一般迎神的時間都為下午1到3點間，因此當天不宜外出。

新年禁忌｜年初五：清垃圾

年初五有「破五」之稱，加上一般都是假期後首個開工日，是迎接財神爺。在初一到初四的垃圾為「財氣」，但初五後就會變成「窮氣」。初五當天把新年期間的垃圾全部清理乾淨，否則會影響整年的財運。

新年禁忌｜年初五：清垃圾（KBS《Big》截圖）

新年禁忌｜年初六：洗廁所

民間有傳年初六是廁神巡查的日子，同樣是迎神的日子。廁神是守護廁所的神祇，因此務必把廁所清理乾淨，好讓廁神保佑整年健康平安。另外在早上7至9時到土地公廟或財神廟上香祈福，亦有助催旺全年的財運及人緣運。

新年禁忌｜年初六：洗廁所（《愛‧回家之開心速遞》截圖）

新年禁忌｜年初七：不宜起爭執

大年初七是人日，即是當日是人人的生日。當日大家務必互相體諒，不宜起爭執。加上年初七有「七煞日」之稱，亦代表諸事不宜，不宜出門，最好是留在家中。

新年禁忌｜年初七：不宜起爭執（《紀念日》電影劇照）

新年禁忌｜年初八：不宜煮熟穀物

年初八又稱為榖日，民間指若果當日天氣特別晴朗，就會決定了今年的穀物豐收與否的重要一天，故此古人當日是不會進食煮熟的穀物，寓意一家重視農業，珍惜糧食，但求今年都能夠豐衣足食。

新年禁忌｜年初八：不宜煮熟穀物（《魔女的戀愛》劇照）l

新年禁忌｜年初九：不宜曬女性內衣褲

大年初九不宜曬女性的內衣褲，以免對神明不敬。此外當天不可以口出穢言，這樣是代表褻瀆了尊貴的神明而受到處罰。