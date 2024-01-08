金球獎2024｜盤點女星造型：Emma Stone性感優雅、Barbiecore重現

金球獎2024｜第81屆金球獎已於香港時間今日（8/1）上午9時如火如荼舉行，一共頒發27項大獎，由史詩級傳記電影《奧本海默》獲頒「戲劇類最佳影片」，且共奪得5項獎項成大贏家，而去年大熱電影《Barbie芭比》僅獲票房成就獎！金球獎的各大獎項已花落各家，而今年眾女星在紅毯上同樣讓人感到驚艷無比，一起來看看她們的造型！



金球獎2024 女星紅地毯造型1. Emma Stone - Louis Vuitton

Emma Stone 憑藉電影《可憐的東西》奪下第81屆金球獎「音樂喜劇類最佳女主獎」，是她第二度獲得此獎項，同時亦是本屆奧斯卡影后的大熱門。Emma Stone 這次出席頒獎典禮是身穿Louis Vuitton訂製禮服，禮服採用性感前開衩設計，配上典雅花卉刺繡，展現她優雅知性的氣質。

金球獎2024 女星紅地毯造型1. Emma Stone - Louis Vuitton（IG@2emmastone）

金球獎2024 女星紅地毯造型2. Lily Gladstone - Valentino

Lily Gladstone 憑藉電影《花月殺手》勇奪劇情片最佳女主角，成為首位美洲原住民影后，這次的獎項亦是對她入行11年的肯定。這次她出席頒獎典禮是身穿Valentino 的黑白高級訂製禮服，但與此前在時裝秀中現身的高訂單品有所不同，是因這套禮服是由品牌創意總監 Pierpaolo Piccioli 特別為她改製而成的，使禮服更符合她的優雅氣質。

金球獎2024 女星紅地毯造型2. Lily Gladstone - Valentino（品牌提供）

金球獎2024 女星紅地毯造型3. Margot Robbie - Armani Privé

「人間Barbie」Margot Robbie完美還原7個芭比造型！

Margot Robbie 這次出席第81屆金球獎，也一如之前現身電影《Barbie芭比》宣傳活動時，換上各種BARBIECORE 服裝。這次Margot Robbie 以Armani Privé 的訂製禮服現身紅毯，一身亮粉色深V禮服，讓人回想起她於電影中驚艷的演出，不愧是「人間Barbie」！

金球獎2024 女星紅地毯造型3. Margot Robbie - Armani Privé（VCG）

金球獎2024 女星紅地毯造型4. Taylor Swift - Gucci

Taylor Swift 的《The Eras Tour 時代巡迴演唱會》正於全球各地進行得如火如荼，她亦有出席第81屆金球獎。Taylor Swift 身穿Gucci訂製禮服現身紅地毯，禮服設計雖簡約，但配上全身綠色亮片，閃耀動人，與她自身的女王氣息十分相符。

金球獎2024 女星紅地毯造型4. Taylor Swift - Gucci（VCG）

金球獎2024 女星紅地毯造型5. Kylie Jenner - Hanae Mori Haute Couture

在第81屆金球獎現場除了台上和紅地毯精彩非常外，台下如是。Timothée Chalamet與女友「金卡戴珊小妹」Kylie Jenner，一同現身頒獎禮，二人在台下親吻和互動的畫面被現場攝影師捕捉到，非常甜蜜打破之前分手傳聞。而Kylie Jenner 一身Hanae Mori Haute Couture 的1998年復古禮服，禮服採用貼身沙漏型設計，並選用黑色透膚蕾絲雪紡，將她的優美體態展露無遺，也更突顯她迷人的魅力。

金球獎2024 女星紅地毯造型5. Kylie Jenner - Hanae Mori Haute Couture

金球獎2024 女星紅地毯造型6. Emily Blunt - Alexander McQueen

Emily Blunt 在電影《奧本海默》的演出，讓許多人留下深刻印象，演技也是備受好評。這次她出席第81屆金球獎紅地毯時身穿Alexander McQueen訂製禮服，上身是典雅的銀色管珠和水晶刺繡，配上唯美的淡粉色薄紗蘭花禮服長裙，非常華麗又夢幻！

金球獎2024 女星紅地毯造型6. Emily Blunt - Alexander McQueen（影片截圖）

金球獎2024 女星紅地毯造型7. Helen Mirren - Dolce&Gabbana 、 Chopard

英國女演員Helen Mirren，曾獲得過無數演藝獎項，這次以《1923》獲提名「劇情類最佳女主角」獎，雖可惜無緣獎項，但她的演技早已不用獎項證明。而Helen Mirren 現身紅地毯時，身穿Dolce&Gabbana 的薰衣草色訂製禮服，及配戴上Harry Winston Wreath 鉑金鑽石項鏈（約48.39克拉）和鉑金鑽石耳環（約16.04克拉），散發出從容自信的氣息，猶如紅地毯女王。

金球獎2024 女星紅地毯造型7. Helen Mirren - Dolce&Gabbana 、 Chopard（品牌提供）

▼▼▼【按圖看】更多金球獎2024 女星紅地毯造型｜包括Brie Larson、Elizabeth Debicki、Florence Pugh等，都是驚艷全場！【按圖看】▼▼▼