情人節2024｜情侶裝無需再一模一樣！6大低調放閃情侶穿搭推薦

【情侶裝/情人節穿搭2024】今年情人節正值農曆大年初五，適逢新年連假假期，絕對是約會拍拖好時候。如果今年想和另一半來點新攪作嘗試情侶裝穿搭，又擔心穿一樣的衣服太過刻意高調、惹人反感的話，不妨參考以下情侶低調放閃穿搭提案，耐看又易駕駛之餘，亦是感覺協調零違和感，輕鬆成為簡約時尚的完美示範。



情侶穿搭推薦｜1.同色系穿搭

除了最基本的一色一樣的情侶裝穿搭外，同色系穿搭亦可以營造出相同氛圍。最經典又易駕馭的同色系穿搭例子有：型格又時尚的All Black全黑穿搭、簡約優雅的Earth tone大地色系及簡潔俐落的All Grey格雷系穿搭等。Tone on Tone、同一風格的情侶穿搭，當走在街上時其他人會自動地將你們歸納為一對，就可以低調又不尷尬地曬恩愛！

情侶穿搭推薦｜同色系穿搭 (IG@mari_alwayshawaii)

情侶穿搭推薦｜2.對比色穿搭

近年日韓台流行強烈對比色情侶穿搭，一黑一白、一淺一深更是經常出現在時尚博主的ootd分享中。這樣配色穿搭，女生們可以走自己喜歡的淺色系溫柔風，而男生又可以繼續以型格深色系打扮示人。大家可以保持自己風格形象之餘，亦無意中提升整體和諧感，時髦又有特色。

情侶穿搭推薦｜對比色穿搭 (IG@jianyo_622)

情侶穿搭推薦｜3. 上/下身同色系

喜歡以顏色 Mix and Match 的你們，又多一個配色穿搭提案，就是上下衣物都揀選同一色系！例如大家統一以深色上身配淺色下身，驟眼看會以為是同一樣款式，但其實是不同材質的單品，所以即使兩人是完全不同風格都無礙放閃。

情侶穿搭推薦｜上/下身同色系 (IG@jianyo_622)

情侶穿搭推薦｜4.跟對方上下穿搭色調倒轉

除了同色系衣服外，大家都可以嘗試近年十分流行、極受歡迎的「上下顏色倒轉」穿搭法，而穿搭技巧重點是兩方只需將上下身顏色互換即可，例如男生上身穿上黃色上衣，而女生穿上黃色褲子。這個穿搭是最易掌握、最易發揮、最長青的襯法，一年四季都可以襯出無限創意。

情侶穿搭推薦｜跟對方上下穿搭色調倒轉 (IG@farrahhsieh)

情侶穿搭推薦｜5.跟對方上下穿搭圖案倒轉

經典圖案如格子、間條、千島格花紋等，都是一年四季穿搭常見條紋圖樣。大家可以先找出相同穿搭重點，再配上接近款式單品，例如男友上身穿格子恤衫，下身白色褲，而女友是格子連身裙，再配黑白灰系外套。這些都是百搭配襯之選，在細節位中突出伴侶之間的默契，低調得來又可以放閃。

情侶穿搭推薦｜跟對方上下穿搭圖案倒轉 (IG@mari_alwayshawaii)

情侶穿搭推薦｜6.同類單品

善用同類型、同材質單品作為穿搭共同點，可以說是最簡單、最原始配搭方法。大家可以從最簡單百搭的單品入手，如牛仔褲、T恤、恤衫等，再各自配搭自己風格的衣物。另外，亦可以嘗試加入情侶鞋、情侶袋、情侶飾物等作點綴。這樣一來，就可以輕鬆地呈現出CP感。