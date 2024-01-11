情人節2024｜脫單必學！約會前的保養小心機　急救殘樣避開尷尬位

【情人節約會準備/約會前急救保養】無論和另一半是剛開始交往，還是已有穩定感情基礎的老夫老妻，於情人節時來一場浪漫約會，都可以令感情升溫，維持新鮮感，重搭熱戀感覺！所以女生們在約會前，除了化妝、穿搭打扮基本護理外，都不妨耍「小心機」做額外保養功夫，讓他和你無意中近距離接觸時，都忍不住臉紅、心跳加速，對你好感度大增！即睇以下5個約會前必做的急救保養小心機，從細節位著手，成為零死角女神！



約會前急救保養小心機｜1. 美白牙齒維持迷人笑容

約會前急救保養小心機｜1. 美白牙齒維持迷人笑容 (freepik)

即使畫上完美妝容、打扮得花枝招颭，但接吻時一口黃牙的確會大打折扣。因此，建議大家平日做好口腔保健工作，保持口氣清新、牙齒美白。如果平日完全沒有時間做美白牙齒療程，亦可以在家中花少許時間護理牙齒。

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約會前急救保養小心機｜2.做足護理嘴唇擁有水潤嘟嘟唇

約會前急救保養小心機｜2.做足護理嘴唇擁有水潤嘟嘟唇 (freepik)

化個靚妝去約會時，不要只顧著塗上色彩，而忘記雙唇狀態。因為天氣一乾燥，嘴唇就容易脫皮，甚至唇色變得暗沉。所以平時欠缺護理，有機會令唇部角質過厚，接吻時真的令讓氣氛瞬間變得尷尬。如果潤唇膏都未能拯救沙漠嘴唇的話，可以嘗試用唇霜或唇蜜，令雙唇更顯飽滿、水凝和輪廓分明。

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約會前急救保養小心機｜3.善用髮尾油打造女神頭

約會前急救保養小心機｜3.善用髮尾油打造女神頭 (01 mall)

頭髮是女生第二張臉，擁有一把光澤、柔順的秀髮，在街上行走時，絕對是回頭率100%，約會時一個不經意撥髮動作更會散發淡淡香氣，更是為整體造型加分的小秘技！OLAPLEX NO.7 Bonding Oil 深層滋潤髮尾油，含抗氧成分，可保護髮絲結構、減少毛躁。在吹頭前使用可以加強滋養，而乾髮時塗抹在頭髮中段至髮尾，則可增添光澤感。頭髮經常漂染、擔心自己有頭油味的女生，不妨一試。

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約會前急救保養小心機｜4.香水以外 使用身體乳自帶香氣

約會前急救保養小心機｜4.香水以外 使用身體乳自帶香氣 (freepik)

皮膚白滑細嫩，再加上自身的獨有香氣，相信不少男士都難以抗拒這樣的攻勢。想令他有種小鹿亂撞感覺，大家平日真的要有塗抹身體乳的習慣，配合按摩技巧，可以滋潤肌膚、消除水腫之餘，更可令身體略帶香氣，打造水亮細嫩肌。

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約會前急救保養小心機｜5.縮時保養Facial回復白滑V面

約會前急救保養小心機｜5.縮時保養Facial回復白滑V面 (01 mall)

如果真的需要極速急救殘樣，大家可以考慮約會前一日，甚至即日去做面部保養療程。基本上都可以即時有效改善皮膚暗啞、毛孔粗大、水腫等問題，同時亦可為乾燥肌膚快速補水，緊緻臉部輪廓，十分適合經常OT、工作緊湊的OL們快速急救肌膚。那麼再次上妝時，妝容就更貼服，保持水潤。

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