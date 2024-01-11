情人節2024｜重要日子溶妝浮粉？情人節妝容急救好物助你擺脫尷尬

【情人節2024/情人節妝容 】情人節要與另一半近距離接觸，一個完美的妝容就顯得至關重要，若然在如此親密的關頭，才出現溶妝、浮粉的話，真的無地自容！想避免這種情況，除了使用持妝高效的化妝品，隨身攜帶補妝產品亦不少得，不妨入手定以下的妝容急救單品！



情人節妝容急救好物：1. M.A.C 專業遮瑕及修正調色組合

優惠價：HK$205

妝容最怕『污糟』，只要有一盤多色的遮瑕盤就可以解決困擾！M.A.C 的遮瑕盤一直深受化妝師愛戴，質地滑順滋潤，只需少量即可修正膚色並針對不同肌膚瑕疵，由黑眼圈、痘印到色斑都能夠一抹消除，避免尷尬。

情人節妝容急救好物：1. M.A.C 專業遮瑕及修正調色組合（M.A.C）

情人節妝容急救好物：2. Laura Mercier 柔光透明蜜粉 29g

立即搶購價：HK$198

春季的天氣乍暖還寒，加上情人節正值平日，若是繁忙工作一天後才趕往約會，無可避免油頭垢面。作為精緻女生，又怎能任由這種扣分非常的事發生？想拯救出油的面容，就要輕盈、控油的蜜粉相助。

大受好評的 Laura Mercier，在蜜粉中注入了革命性科技研發的喀什米爾以及法國開士米羊絨滑石粉組成，能夠提高肌膚亮度同時不影響原來的彩妝色彩，令妝感隨時都像剛上妝後細緻無瑕！

情人節妝容急救好物：2. Laura Mercier 柔光透明蜜粉 29g（Laura Mercier）

情人節妝容急救好物：3. LANCOME 極緻完美修護氣墊粉底 SPF50+ PA+++ 13g

優惠價 HK$428

想要快速補妝、上妝，方便的氣墊粉底會是不二之選。LANCOME 這款蘊含三種珍貴精油與抗衰老活性成分的氣墊粉底，一邊上妝一邊養膚、淡紋，每天使用都不會令皮膚過重負擔！

情人節妝容急救好物：3. LANCOME 極緻完美修護氣墊粉底 SPF50+ PA+++ 13g（LANCOME）

情人節妝容急救好物：4. NARS 光亮柔滑遮瑕霜 6ml

搶先優惠：HK$168

不習慣需要調色的遮瑕盤？一抹即用的遮瑕霜可謂新手友好、補妝必備好物。NARS 這款光亮柔滑遮瑕霜，具有中度遮瑕同時保濕，那怕補妝疊上亦不顯厚重，而且產品經過眼科醫生測試，長效使用亦不會阻塞毛孔，約會到半夜亦能保持完美一面！

情人節妝容急救好物：4. NARS 光亮柔滑遮瑕霜 6ml（NARS）

情人節妝容急救好物：5. M.A.C 聚光塑影立體修容盤 7g

立即搶購：HK$198

約會、紀念日少不免拍攝留念，不想一年一度的重要合照出錯，修容、打底絕對不能輕視！M.A.C 這盒聚光塑影立體修容盤，將皇牌光影生薑高光 Double Gleam 香檳金色與修容 Omega自然灰棕色合一，輕易擁有立體翹鼻以及精緻小顏！

情人節妝容急救好物：5. M.A.C 聚光塑影立體修容盤 7g（M.A.C）

情人節妝容急救好物：6. Charlotte Tilbury 輕盈零瑕蜜粉 8g

優惠價：HK$265

蜜粉除了能夠定妝、補妝之外，對於油肌女生又或者容易脫妝的膚質，更是比持妝噴霧更為重要的存在。只要在上妝前，於容易出油的位置掃上一層蜜粉，這樣可以降低上妝後脫妝、出油的機率！而Charlotte Tilbury 這款蜜粉粉質輕薄，小巧又自帶化妝鏡，可謂外出補妝好物！