《與惡魔有約》金裕貞約會首飾盤點：千元入手！營造甜美千金風

Netflix《與惡魔有約》即將迎來大結局！由韓國女星金裕貞與宋江上演的「人魔戀」，劇情緊湊、題材新穎以及兩位主演的高顏值，吸引許多人期待後續發展。而劇中金裕貞的穿搭，也與她以往「國民妹妹」形象不同，這次挑戰幹練成熟的財閥繼承人角色，除了在衣著上有所改變外，首飾的配搭亦引人注目。細心發現原來劇中金裕貞所配戴的首飾部分都是來自SWAROVSKI，而且都是千元左右，是小資女也能負擔的，一起來看看金裕貞劇中低調奢華的首飾。



《與惡魔有約》金裕貞首飾盤點1. SWAROVSKI Mesmera Pendant HK$985

金裕貞在《與惡魔有約》中飾演幹練成熟的財閥繼承人，有不少工作的場面，就很適合配搭一些優雅大器的首飾。SWAROVSKI的Mesmera 鏈墜透過大膽前衛的混合式切割和色彩組合，以爪鑲呈現三顆形狀各異的Swarovski鋯石，分別是兩顆熠熠生輝的白色寶石及一顆綠色寶石，讓人移不開視線。

《與惡魔有約》金裕貞首飾盤點1. SWAROVSKI Mesmera Pendant HK$985（IG@sbsdrama.official；品牌提供）

《與惡魔有約》金裕貞首飾盤點2. SWAROVSKI Mesmera Bracelet HK$1,250

在《與惡魔有約》中有不少甜蜜畫面，其中一幕是男女主偷牽手，就有一個手部特寫，金裕貞就有佩戴一枚戒指和手鏈，非常好看！而手鏈是來自SWAROVSKI 的Mesmera Bracelet，以精緻的鍍白金色鏈身，再飾上各式混合切割Swarovski鋯石，最後在懸掛式延長鏈尾端，更額外點綴一顆飾石，華美動人。

《與惡魔有約》金裕貞首飾盤點2. SWAROVSKI Mesmera Bracelet HK$1,250（IG@sbsdrama.official；品牌提供）

《與惡魔有約》金裕貞首飾盤點3. SWAROVSKI Teddy Pendant HK$1,850

「國民妹妹」金裕貞在《與惡魔有約》中，雖是飾演幹練的財閥繼承人，但也有不少她可愛的瞬間。其中就有金裕貞身穿紫色先衣套裝，但配戴一條小熊項鍊，頓添甜美感。而這條項鏈是來自SWAROVSKI 的Teddy Pendant，是以水晶珍珠和玫瑰金鏈拼接而成的項鍊，再配上綴滿粉紅色水晶的泰迪熊，而泰迪熊還懷抱一顆粉紅色鋯石，甜美華麗。

《與惡魔有約》金裕貞首飾盤點3. SWAROVSKI Teddy Pendant HK$1,850（IG@sbsdrama.official；品牌提供）

《與惡魔有約》金裕貞首飾盤點4. SWAROVSKI Dextra Earcuff HK$1,450

《與惡魔有約》中的金裕貞為貼合角色，在耳環上也有不少變化，其中金裕貞身穿俐落風衣，配上SWAROVSKI Dextra Earcuff。這一款是便於佩戴的全耳式耳環，在耳環上綴有一排形狀不同、大小各異的透明水晶。而另一隻穿孔式的耳環飾以一顆Swarovski鋯石，閃爍耀眼。

《與惡魔有約》金裕貞首飾盤點4. SWAROVSKI Dextra Earcuff HK$1,450（IG@sbsdrama.official；品牌提供）

《與惡魔有約》金裕貞首飾盤點5. SWAROVSKI Mesmera Drop Earring HK$1,250

另一場金裕貞在為晚上約會準備的畫面，她就以淺藍色套裝，配上SWAROVSKI Mesmera Drop Earring，隆重又好看。這款耳環採用三種切割方式打造閃亮的透明水晶，包括三角型切割、瘦長三棱形切割和花式三角型切割，每顆水晶均採用開背鑲嵌技術打造出精緻的造型，再以增強律動感和流動性的方式進行排列，令配戴時會隨著走動時刻閃爍動人。

《與惡魔有約》金裕貞首飾盤點5. SWAROVSKI Mesmera Drop Earring HK$1,250（IG@sbsdrama.official；品牌提供）

《與惡魔有約》金裕貞首飾盤點6. SWAROVSKI Dextra Hoops Earrings with Earcuff HK$1,650

在《與惡魔有約》中金裕貞與宋江約會時，再次配戴上耳骨扣的耳環，不過這次選擇了較簡約的Dextra Hoops Earrings with Earcuff。這款是一套有3隻耳環的，但她只選擇了單隻的全耳式耳環，使造型更活潑可愛。