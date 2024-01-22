戒指尺寸表｜各國尺寸對照大不同!2招測量合適尺寸+6大求婚戒推薦

戒指尺寸對照表2024｜求婚戒指象徵愛的承諾，無論對男女而言，都非常重要。由於求戒指一般不能調較，為避免尺寸不合的尷尬問題，購買前需要提前準備！此外，不同款式的戒指，其實都有不同意思，以下整理求婚戒及婚戒的分別，大家不妨注意！



求婚戒指象徵愛的承諾，無論對男女而言，都非常重要。(《男盜女很賊》劇照)

戒指尺寸測量方法

要戒指尺寸穿戴合適，便要在購買前，先量度手指圍，將繩子環繞手指，交接的兩端距離就是內圓周長。亦可從配戴過的戒指中，量度出內環直徑，再參考以下的戒指尺寸，若結果是兩個尺寸之間，則選兩者中較大的尺寸。

戒指尺寸對照表

戒指尺寸對照

戒指款式1. 求婚戒

相較於婚戒，求婚戒的鑽石也會偏大顆。求婚戒指都會在求婚時穿戴，一般都是男方向女生求婚，背後包含著想相伴到老的意義。當求婚成功後，女生會戴戒指在左手的中指或無名指上，代表已有未婚夫。而在訂婚時，亦可穿戴求婚戒指。

戒指款式2. 婚戒

至於婚戒的款式，一般以簡約為主，以方便日常一直穿戴。婚戒即是結婚時男女互相交換穿戴的戒指，一般夫妻各自擁有一隻，穿戴在左手無名指上，以示已婚。一般購買婚戒時，都會根據預算和喜好，來選出雙方有共識地喜歡的款式。

相較於婚戒，求婚戒的鑽石也會偏大顆。(《男盜女很賊》劇照)

戒指款式3. 套戒

市面上還有套戒的選擇，一般即是將求婚及結婚戒指，同時套在左手無名指上，可以是同一系列，亦能自行配搭出合襯的款式。

求婚戒推薦2024款式1. Tiffany & Co. Tiffany Forever 戒指

鑽石以半環圓形明亮式切割，配襯鉑金指環，展現出璀璨光芒。戒指設計較為簡約細緻，由於指環較幼，可顯出手指修長，同時散發清新優雅的光芒。

求婚戒推薦2024｜Tiffany & Co. Tiffany Forever 結婚戒指 (Tiffany & Co.官網)

求婚戒推薦2024款式2. Chaumet Joséphine Aigrette 戒指

Chaumet的Joséphine系列靈感，便是源自拿破崙的妻子約瑟芬王后，設計較為典雅，散發女神的氣質。戒指以代表性的V形鷺羽線條，配搭梨形切割的海藍寶石，作為中央主要，予人優雅而不失氣勢的魅力。

求婚戒推薦2024｜Chaumet Joséphine Aigrette 戒指 (Chaumet官網)

求婚戒推薦2024款式3. DAMIANI 玫瑰金多鑽結婚戒指

由男神畢彼特與金匠大師Valenza攜手打造的系列，戒指以兩個分別由鉑金和白金製作的同心圓組成，並以閃耀光芒的鑽石連結，象徵愛情永不分離的意思，同時展現出精緻迷人的光芒和魅力。

求婚戒推薦2024｜DAMIANI 玫瑰金多鑽結婚戒指 (DAMIANI官網)

求婚戒推薦2024款式4. BVLGARI B.ZERO1 戒指

戒指由18K白金製作，搭以經典的B.zero1設計，相較傳統款式，更帶現代的活力和美學。戒指中間鑲嵌一顆明亮型切割鑽石，讓整體增添閃爍魅力。

求婚戒推薦2024｜BVLGARI B.ZERO1 戒指 (BVLGARI官網)

求婚戒推薦2024款式5. FRED Amour Fou 訂婚戒指

戒指以經典的扣環為主要，上面鑲滿鑽石，看來時尚和閃耀，同時看似單邊雙環的設計，亦能修飾手指，為雙手提升魅力。

求婚戒推薦2024｜FRED Amour Fou 訂婚戒指 (FRED官網)

求婚戒推薦2024款式6. Harry Winston Tryst Pear-shaped Diamond Engagement Ring

戒指以梨形鑽石為主要，並以四爪鑲嵌，感覺簡潔，提升鑽石本身的光芒。主鑽側伴以其他鑽石，以展示不同的閃爍程度，打造出精緻優雅的層次感。