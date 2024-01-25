綠色時尚｜名牌手袋亦步上可持續時尚：LV Remix MiuMiu Upcycled

【綠色時尚／環保時尚】近年可持續時尚成為常註議題，不少設計師都有利用升級再造（Upcycling）、環保物料、環境問題等作為設計元素，品牌們亦紛紛加入環保時尚的步伐，簽上《時尚協議》（The Fashion Pact）並承諾實現永續發展目標，由減少碳排放、製衣污染到環保物料都有。



而今年這股環保時尚風氣，亦吹至Louis Vuitton（LV） 、Miu Miu 等奢侈品牌上，重塑服飾與手袋，延續經典美學。

綠色時尚｜Bottega Veneta（BV）終身手袋保養服務

以精緻 Intrecciato編織工藝著名的Bottega Veneta（BV），除了具備美觀性，更將精緻的羊皮或牛皮變得更為堅固、不易變形，不過意外無法預測，日常生活間總會碰到挑戰皮革耐用性的時刻。BV 為了鼓勵傳承工藝，延長產品壽命，前年年尾開始推出為Cassette、Andiamo等指定經典手袋的「 Certificate of Craft 工藝證書」計劃。在2020年打後所購買的指定手袋，購買時將提供與產品序列號相關聯的實體卡片，只需憑實體卡片即可享受長期翻新和維修服務，相當於終身保修！

綠色時尚｜Bottega Veneta 終身手袋保養服務（Bottega Veneta）

綠色時尚｜Louis Vuitton remix系列重塑曾經一袋難求的經典

若然是時尚愛好者，應該對Louis Vuitton （LV）Denim及Vernis 都不陌生，兩者都可謂LV最具代表性、經典大熱的系列之一，甚至在二手市場中都極具價值，一袋難求！

踏入2024年，LV 則投出震撼彈，將Denim及Vernis 重新推出並注入年輕配色、形狀及圖案；用上經過認證的有機物料製造。LV remix 可謂是否LV迷的你，都應該收藏的復出之作！

綠色時尚｜Louis Vuitton remix系列重塑曾經一袋難求的經典(Louis Vuitton)

綠色時尚｜Miu Miu Upcycled 2024 全手工牛仔單品＋首次打造手袋系列

Miu Miu 自2020年就有推出可持續時尚的「Upcycled by MiuMiu」，由復古禮服、與 Levi’s合作的牛仔系列單品到中古皮嬲，當中都採購了30年代到80年代不同的Miu Miu 復古單品，再重新設計而成；每一款都獨一無二。

今年Miu Miu 則推出全手工製作的丹寧、牛仔單品，更首次推出Patch 拼接手袋。為重複使用織物，Miu Miu 收集好 2000 年之前的牛仔布料，並由世界各地的牛仔布專家挑選布料顏色、重量以及褪色的品質，再解構及重新塑造。牛仔單品更會保留當年的外側接縫、外縫線，再加入絲質雪紡花朵刺繡、琢面飾珠和嵌入古董金屬的黑色水晶手工縫製而成；可說是心機滿滿之作。