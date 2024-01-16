情人節禮物2024｜盤點LV、Celine等浪漫粉色袋！傳遞溫暖幸福氛圍

情人節禮物2024｜情人節充斥浪漫粉色氛圍，令人沉醉於甜蜜的想像。為迎合節日氛圍，低調易搭的粉紅色，絕對是個不錯的選擇，同時提升甜美感覺。以下盤點情人節必備的12款浪漫粉色手袋，在充斥愛情的節日下，散播溫暖幸福的感覺。



情人節禮物｜浪漫粉色手袋1. Gucci GG Marmont 小型肩揹袋 HK$29,500

品牌的經典手袋中，注入了精緻的金屬雙G飾釘，貼在縫紉線上，搶眼而不浮誇，配搭浪漫粉紅色，展現出活力甜美感覺。手袋以金屬鏈帶打造復古華麗感，微亮面皮革亦能締造立體時尚感，為甜美優雅感覺，更增添多一分魅力。

情人節禮物｜浪漫粉色手袋1. Gucci GG Marmont 小型肩揹袋 (Gucci官網)

情人節禮物｜浪漫粉色手袋2. Gucci Horsebit 1955迷你袋 HK$32,000

相信大家對這款手袋並不陌生，以標誌性的馬銜扣作重點，配搭筆直和圓滑的強烈線條，展現典雅的少女感。今次手袋特別披上閃亮元素，於馬銜扣上鑲嵌細小的水晶配件，展現出低調奢華魅力，而金屬鏈帶亦連接Interlocking G圖案，為經典款式添置活力氛圍。

情人節禮物｜浪漫粉色手袋2. Gucci Horsebit 1955迷你袋 (Gucci官網)

情人節禮物｜浪漫粉色手袋3. Louis Vuitton Twist PM HK$38,000

完美地糅合金屬元素和浪漫粉色調，帶來高雅和閒適的魅力。手袋重點在於V形金屬扣，扭開時可以展現品牌縮寫標誌，同時綴以亮眼的金色格紋線條，結合斜紋皮革，締造出層次立體感覺。手袋裡面設有卡位，亦有個設有拉鏈的小暗格，方便整理隨身物。

情人節禮物｜浪漫粉色手袋3. Louis Vuitton Twist PM (LV官網)

情人節禮物｜浪漫粉色手袋4. CHANEL 22 Mini Handbag HK$40,000

由推出至今依然深受女士們歡迎的手袋款，以經典的菱格縫線，配搭品牌標誌和金屬鏈帶，簡潔得來，盡顯優雅感覺，小型設計更帶有可愛甜美氛圍，予人悠閒和易襯配的感覺。手袋容量算大，除了可以側揹，亦設有較長的皮繩，以方便斜揹。

情人節禮物｜浪漫粉色手袋4. CHANEL 22 Mini Handbag (CHANEL官網)

情人節禮物｜浪漫粉色手袋5. Dior Book Tote 中碼 HK$26,500

Dior總是給人浪漫甜美的形象，這款手袋設計悠閒和大容量，無論任何時候都能使用，亦非常適合上班族。主題圖案使用夢幻的Toile de Jouy，結合白底和粉紅線條，打造輕微的立體感，令圖案更加生動。手袋正面綴以Christian Dior Paris標誌，締造簡潔的高級感覺。

情人節禮物｜浪漫粉色手袋5. Dior Book Tote 中碼 (Dior官網)

情人節禮物｜浪漫粉色手袋6. Celine 亮面牛皮革Classique Triomphe手袋 HK$32,000

不少女生都喜歡這個品牌，以簡潔的設計加強線條感，同時更突顯品牌標誌性的凱旋門金屬扣，呈現出簡約美學，非常適合襯搭甜美的造型。手袋設有3個內格、1個拉鏈內袋及1個扁立內袋，方便整理隨身物。

情人節禮物｜浪漫粉色手袋6. Celine 亮面牛皮革Classique Triomphe手袋 (Celine官網)

情人節禮物｜浪漫粉色手袋7. Celine 亮面牛皮革中型Tilly手袋 HK$18,500

近年流行帶有弧度的手袋，這款同樣使用hobo外形，配搭較大的金屬標誌，打造簡約精緻魅力。手袋以較深的粉紅色設計，吸睛得來亦易襯搭，非常適合日常和悠閒的造型，打造出高質時尚氛圍。

情人節禮物｜浪漫粉色手袋7. Celine 亮面牛皮革中型Tilly手袋 (Celine官網)

情人節禮物｜浪漫粉色手袋8. Loro Piana Micro Bale Bag HK$22,500

去年成為話題的手袋款，以簡約的水桶外形，營造舒適悠閒感，而且皮革質感柔軟，配搭較挺身的手柄，形成強烈對比，展現活力玩味。這款手袋色調粉嫩，標誌亦以低調的白色，印在較低的位置，以締造出quiet luxury的風格，非常適合今季的潮流趨勢。

情人節禮物｜浪漫粉色手袋8. Loro Piana Micro Bale Bag (Loro Piana官網)

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