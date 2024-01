情人節2024禮物｜$3000起入手心型手袋：LV、DIOR、PRADA、COACH

【情人節禮物2024/心型手袋】提到甜蜜滿分的情人節,又怎能夠少得增添造型、甜蜜度的手袋配襯呢?如果不想滿身都是粉紅色,過於俗氣、嬌嫩的話,不妨以心型造型點綴,更有不同顏色,既可以型格又甜美,打造不會過膩的情人節造型。



心型手袋2024推薦:1. Louis Vuitton Keep My Heart HK$ 16,300

這款由Louis Vuitton(LV) Vernis而成的心型手袋Keep My Heart,不論是否LV迷的你,都屬於應該收藏的復出之作!Monogram Vernis系列在2000年首次亮相,可謂LV最具代表性、經典大熱的系列之一,甚至在二手市場中都極具價值,而在今年全新推出的LV Remix系列當中,將這款迷人單品重塑經典,並以新的形狀、圖案及流行色彩注入當中。

心型手袋2024推薦:2. BALENCIAGA WOMEN'S LE CAGOLE HEART MINI BAG US$1,590(折合約HK$12,436)

擔心心型手袋過於甜美?BALENCIAGA 這款 LE CAGOLE HEART MINI BAG,機能風格與心型造型兼備,輕鬆打造可鹽可甜風格。而且這款手袋更是環保生產,以至少 71% 的皮革採用無金屬方法鞣製,想支持可持續時尚的話更要入手!

心型手袋2024推薦:3. DIOR CARO 心形小袋配鏈帶 HK$9,100

想要滿載愛意,以滿滿的甜美感示人的話,這款Dior Caro 心形小袋就合適不過。顏色選擇多,由粉嫩色小牛皮到喜慶紅調都有,心型造型綴以心形主題圖案 Cannage 藤格紋圖案縫線,手提或配以揹帶均甜美感人。

心型手袋2024推薦:4. PRADA Saffiano皮革迷你萬用袋 HK$ 8,400

要是你是個「大頭蝦」女生,以防刮、耐用著名的Saffiano 牛皮皮革就是你的出行好友!這款精緻的PRADA Saffiano皮革迷你萬用袋,4色選擇都十分百搭,加上心形設計綴以搪瓷金屬三角形標誌,實用之餘又富浪漫情懷。

心型手袋2024推薦:5. Simone Rocha Pearl Heart medium bag US$975(折合約HK$7,626)

若果有留意大熱劇集《新聞女王》的話,應該會對其中一幕方太拿取的珍珠包有所好奇。而劇集中的「珍珠包」正是來自愛爾蘭設計師Simone Rocha 的同名品牌,品牌以浪漫少女風格著名,設計上會利用大量珍珠、蕾絲、刺繡等女性化元素。而這款Pearl Heart medium bag,倒吊的白色心型外型,加上人造珍珠的點綴,造型感相當突出。

心型手袋2024推薦:6. Alaïa Le Coeur heart-shaped leather cross-body bag HK$7,550

時尚狂迷應該對Alaïa 這個新興的法國時尚品牌並不陌生,因為這Alaïa 價錯親民加上造型特別,深受不少藝人名星的喜愛,包括BLACKPINK Jennie、孫藝珍、金喜愛等人都在用。

而這款Alaïa Le Coeur heart-shaped leather cross-body bag,簡單光滑的牛皮皮革,剪裁出微漲的心型外型,獨特又精緻,這款手袋更曾經登上LYST 2023年第1季最熱門單品榜單之中!

心型手袋2024推薦:7. COACH HEART CROSSBODY WITH QUILTINGSTYLE HK$3,950

想要一款沉實但微微透露出俏皮感的手袋,COACH 的這款心型斜背包就能助你一臂,以今年大熱的格雷系色調配以斜紋縫線,加上COACH標誌性硬件,容量實用又富俏皮、浪漫氣息。

心型手袋2024推薦:8. Vivienne Westwood Ella heart mini backpack €380(折合約HK$3,236)

想解放雙手的話,Vivienne Westwood 這款Ella heart mini backpack就合適不過,心型外型加上雙側帶,輕鬆打造Y2型格感覺。

心型手袋2024推薦:9. Kate spade Pitter Patter立體愛心造型斜背包 HK$4200

想盡情顯露可愛又熱情的一面,kate spade new york櫻桃紅色的Pitter Patter立體愛心造型手袋就再也合適不過。熱情的櫻桃紅色,配以光滑納帕皮革的心型外形設計,浪漫加倍。

心型手袋2024推薦:10. MCM LAURETOS提花布HIMMEL手提包 HK$7,500

想要實用款式,同時在平凡中顯露細節,MCM為慶祝情人節,推出限定 Capsule 系列「LOVE TO THE MOON AND BACK」。這款容量大的手提包,配以鮮豔奪目的紅色Lauretos為主調,加上皮革飾邊點綴及細膩的金屬裝飾,日常可用之餘亦展現出活潑、俏皮感。

心型手袋2024推薦:11. Roger Vivier Clutch Love Strass Buckle Mini Clutch Bag in Satin HK$13,900

擔心太過明顯的心型與顏色會與日常穿搭不合?Roger Vivier這款Clutch Love Mini ,靈感源自創意總監 Gherardo Felloni 的花園。外表看似普通,實際細節處處,絲綢混紡緞面配以隱藏式金屬鏈帶,心形翻蓋設計以及花朵形狀的水晶扣環,仔細一看就不禁深陷其中。

心型手袋2024推薦:12. BOTTEGA VENETA Mini Jodie HK$21,500

工作緣由無法使用心型手袋?不妨以低調的心型去慶祝情人節。這款BOTTEGA VENETA(BV)大熱的Jodie,以柔和白色小羊皮配以對比色編織心形形狀,低調地展現可愛度。