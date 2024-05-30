韓韶禧是Dior真愛！性感造型展清新活力　回顧4大黑天鵝公主造型

韓韶禧穿搭｜韓韶禧是Dior的真愛！在昨晚的韓國Dioriveria活動中，掀起了不時熱話，其中韓韶禧穿上清新性感的綁帶上衣和長裙，襯搭最新的湖水藍及Toile de Jouy圖案，展現出活力可愛的一面。韓韶禧早前備受情傷及惡評困擾，然而Dior依然沒割蓆，還給予不少宣傳機會，足見她於品牌心中無可取替。到底她的穿搭風格，具有甚麼吸引力呢？就讓我們回顧她其中4個可鹽可甜的「黑天鵝造型」！



韓韶禧出席Dior活動證實是品牌真愛！(IG@xeesoxee)

韓國女星韓韶禧在年初時，出席Dior 2024春夏高訂時裝秀，以強烈的黑色造型展現氣場。相較其他韓國品牌大使Jisoo及Haerin，韓韶禧日常傾向型格和隨性，風格並非甜美公主或乖乖女型，然而卻深得品牌喜愛，更是唯一韓星出席那次的時裝秀，並以「黑天鵝」造型和姿態，在Dior的公主形象中，找到可鹽可甜的型格一面。

在去年的秋冬時裝周中，Dior便率先揭示走向黑暗和叛逆的風格。這個形象非常適合韓韶禧，其個性不僅親切隨性，在精緻五官的骨子裡，亦帶Girl Crush的成熟魅力，為已經看慣品牌乖巧公主風格的眾人，帶來一陣強烈猛風，同時不失原有的優雅氣質，展現嶄新的感覺。以下解構4個韓韶禧的「黑天鵝造型」，讓大家都能參考如何襯出可鹽可甜的魅力風格。

韓韶禧同場遇上奧斯卡影后Natalie Portman，即化作小粉絲。(Dior提供)

解構韓韶禧「黑天鵝造型」1.

要襯出層次感，除了色調上的運用，還有圖案和質感的配搭。韓韶禧在2024春夏高訂時裝秀中，以黑色調作基礎，襯搭較闊大的織紋和破爛處理，打造透視性感和叛逆的氛圍。為增添莊重感，她穿上長版外套，上面圖案以線條和焦柔效果，展現出黑暗型格的感覺，搭以同圖案的Lady Dior，有種堅強和優雅的感覺。

韓韶禧「黑天鵝造型」1. Dior 2024春夏高訂時裝秀 (Dior提供)

解構韓韶禧「黑天鵝造型」2.

除了運用圖案元素襯搭，韓韶禧亦喜歡街頭風格，在巴黎的街頭上，以牛仔外套作時尚穿搭，還可愛地在手袋上掛公仔，展現出童心的一面，同時也是時下流行的Y2K元素中，不能少得的配搭飾品。

韓韶禧「黑天鵝造型」2. 巴黎街頭造型 (IG@xeesoxee)

解構韓韶禧「黑天鵝造型」3.

在前往法國的機機時尚，韓韶禧展現出貴婦的形象，穿上白色質感外套，裡內造型皆為深色調，而高腰牛仔褲，更能平衡華麗和日常感覺，締造高級悠閒的形象，同時帶有成熟知性的魅力。

韓韶禧「黑天鵝造型」3. 機場時尚 (Dior提供)

解構韓韶禧「黑天鵝造型」4.

即使是黑色造型，也能展示甜美優雅的一面。韓韶禧穿貼身的黑色吊帶裙，配搭白色手袋，看來優雅性感。為增添甜美感，她將蝴蝶結繫在頸上襯搭，頭上亦夾著看似花形的髮夾，這樣的甜辣mix造型，更顯出個性形象。