以吾之名｜韓素希4種休閒穿搭術　套裝、瑜珈褲、黑靴俐落顯性感

Netflix影集《以吾之名》講述尹智友為了找尋殺害自己父親的兇手，加入黑幫並成為警察臥底的故事，刺激緊湊的劇情加上拳拳到肉的武打動作，讓這部片持續攻下Netflix各國榜冠軍，早前甚至來到了世界排名第3名！而劇中擔任女主角的韓素希，超殺的狠勁及敏捷的身手也讓人完全無法想像，眼前的她竟然跟《夫妻的世界》中最美小三及《無法抗拒的他》清純大學生是同一人！而私底下有在關注韓素希的粉絲，一定也對她的可甜可鹽可性感的多變造型印象深刻，今天編輯就要來解析她最常搭配的4種穿搭公式，想像韓素希一樣同時集甜美、個性、性感於一身就學起來吧！



洋裝搭配靴子

不論是韓素希個人IG，還是她所代言的韓國服飾品牌LUCKY CHOUETTE宣傳照中，都能明顯看出韓素希非常喜歡以洋裝與靴子做搭配。甜美中帶點空靈感的臉蛋不論穿上多浪漫、多浮誇的洋裝，都會讓人感到非常的理所當然。但是韓素希偏偏喜歡搭上各式黑色的長短靴，再加上微濕的貼髮造型，甜美中又帶著反骨的叛逆感完全成為她的標誌！而最近天氣逐漸轉涼，外搭西裝外套除了多了層次感，也會讓整體造型更加中性帥氣。

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率性套裝造型

不瞞大家說編輯本人就是超級套裝控！除了不需要煩惱該如何做搭配外，整套的套裝一穿出門就立刻氣場加倍啊！韓素希不論是在出席活動場合，或是在她代言的包包JOY GRYSON造型照中，都很常出現套裝的造型。身為「超強衣架子」且擁有完美比例的她，不但是穿上俐落又時髦的西裝套裝，或是優雅甜美的格紋套裝都能完美詮釋。而套裝除了好看外，在搭配上還有一個好處，就是不論搭配哪種鞋型、出席任何場合都適合。而且上衣跟下身還能分開與其他單品搭配，可以說CP值高到不行啊！

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恤衫搭配牛仔褲

接著就是人人都能輕鬆駕馭的恤衫搭配牛仔褲啦！這也算是韓素希私下出鏡率最高的穿搭了，畢竟人家也是位正值26歲的青春少女，偶爾還是需要一些簡單休閒的look來提醒大家她還年輕！韓素希習慣用oversize且帶有設計感的恤衫，搭配合身的牛仔長褲，這樣穿不但看起來青春洋溢，還非常修身和顯腿長，而且看起來也不容易過時，買幾件基本款的恤衫與牛仔褲穿幾年都不是問題啦！

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運動套裝

都身為最美小三及最強打者了，沒有好身材及好體能怎麼行？韓素希其實在私底下也是個健身狂，因此也很常在社交媒體上看到她以緊身運動套裝示人。也許有些人會覺得單穿緊身運動褲或瑜珈褲露出臀型會有點害羞，但其實在歐美已經流行這樣穿好幾年了。如果不想露出臀部的話，也可以像韓素希一樣在腰間綁上運動外套就可以！

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