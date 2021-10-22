以吾之名︱「最美小三」韓素希做打女挑戰床戲　偽素顏妝3大技巧

以吾之名︱26歲韓國人氣女演員韓素希（又譯 韓韶禧），主演Netflix新韓劇《以吾之名》日前熱播中，因參演《夫妻世界》而為人熟知的韓素希，因清純容貌被封為「最美小三」，後來主演人氣韓劇《無法抗拒的他》飾演清純大學生，簡約文青形象深入民心。新劇《以吾之名》韓素希再顛覆形象，不但化身「打女」，更挑戰全裸親熱戲，再度引起熱話。被封為「年輕版宋慧喬」的韓素希向來以自然淡雅的裸妝示人，清純妝容成為不少女生的模仿對象，化出自然的「偽素顏」妝需要哪些技巧？



韓素希主演Netflix新韓劇《以吾之名》。（《以吾之名》劇照）

韓素希新劇性感全裸 化身「打女」全部親身上陣？

形象多變的韓素希擯棄過去清純柔弱形象，在新劇《以吾之名》中化身強悍「打女」，劇中有多場緊張刺激的打鬥場面，全是韓素希親自上場演繹，展現「巾幗不讓鬚眉 」的勇猛氣勢，讓觀眾眼前一亮。 除了驚險的動作戲，韓素希拍劇尺度再有新突破，今次與男主角安普賢有大尺度的全裸床戲，血腥暴力加上火辣情節，為觀眾帶來嶄新的視覺體驗。

劇中韓素希飾演背負復仇重擔的雙面臥底，因此大多以零妝感的裸妝呈現自然效果，清澈底妝讓韓素希的肌膚看起來完美無瑕，卻又如素顏一般輕透，打造如韓素希一樣自然妝感需要哪些技巧？

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韓素希妝容特色#1：內眼線打造「無辜感」

韓素希的妝容風格清新淡雅，眼妝深邃卻不濃艷，事實上暗藏「心機」。其眼妝可見淡淡的內眼線，多數在上眼線，內眼線可謂是韓素希眼妝的靈魂，用棕色眼線筆在睫毛根部連成一線，需留意不要太粗或過濃，再塗抹上接近膚色的奶茶色眼影，就能打造出自然的裸妝感。

內眼線能夠修飾眼型，再微微拉長眼尾，則具放大眼睛的效果，看上去十分深邃。若想增強氣勢，也可輕輕畫一條下眼線，再用亮片眼影打亮臥蠶，讓眼睛瞬間放大一倍，畫出「無辜感」妝容。

韓素希妝容特色在於若隱若現的內眼線，打造大眼。（xeesoxee@IG）

韓素希妝容特色#2：偽素顏底妝

有別於濃妝艷抹，韓素希的妝容偏向自然裸妝感，粉底不會過厚。韓素希曾分享自己的化妝心得，她表示做完日常護膚步驟後，會先用修容霜打底，提升臉部的光澤度，打造水潤飽滿的底妝效果。然後再上氣墊粉底作保濕遮瑕，同時協調全臉膚色，她提及自己不會過度注重遮瑕，才能塑造出天生好膚質的淡妝效果。

腮紅則能「畫龍點睛」 讓膚色看上去不會過分慘白，韓素希通常選擇淺桃紅或橙色胭脂，塗抹在顴骨位置，增加氣色之餘也十分顯白，營造肌膚白裡透紅的清純感。

韓素希在顴骨位置上腮紅打造白裡透紅肌膚。（xeesoxee@IG）

韓素希妝容特色#3：霧面豆沙色唇膏

淡妝必備的豆沙色系唇膏氣質又溫柔，不會讓人產生距離感，比起強烈的紅唇，豆沙色系的顏色濃郁又不會顯得刻意，而韓素希大多選擇霧面感唇膏，顯色度高但不會太濃艷，更顯成熟嫵媚的女人味。韓素希也常以自然漸變唇妝亮相，嘴唇內層顏色較深，外層則較淡，產生漸變效果，讓嘴唇看上去豐滿又性感。

淡妝必備的豆沙色系唇膏氣質溫柔。（IG@xeesoxee）

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