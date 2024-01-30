香水推薦2024｜如何挑選香水？3步令香水留香更持久 約會必備秘訣

香水推薦2024｜不少女生都愛噴灑香水，既可以點綴造型又可以突顯個性，特別在早春時份，潮濕容易產生「噏」味、汗臭味，就更需要香味去幫忙遮掩尷尬。如果想香味更加持久，為自己增加魅力，就需要用些小方法令香水留香，到底是什麼的留香小方法？



約會必備秘訣：香氣取勝！（《愛情的溫度》劇照）

香水留香技巧1. 選取較重層次香味調性

香水香味調性各有特色，由花香、食物香、木質到皮革香都有，不過決定停留在身體上的時間，則是由濃度去決定。要是想要留香更持久的效果，大家可以選擇較重層次的木質、麝香等基調的香味，另外亦可以選用含有較高濃度的油脂EDP淡香精，EDP 淡香精濃度亦較高，大約介於12%至18%，香氣約可維持4到5小時。

香水留香技巧2. 皮膚保濕

除了挑選留香較佳的香水，保濕亦是一個很容易被人忽視的一環。因為柔軟、水份高的皮膚會比乾性皮膚更好地保留香水中的精油，不過過多的油份以及水份則會影響香水附著力。

香水留香技巧3. 用香位置

另外，香水的噴灑位置亦有一定影響，首先千萬不要磨擦、搓拭用香，既會加快揮發速度，亦會破壞香氣層次。其次，想要散香來得長久，可以噴在外套、髮絲上，其次輕拍於脈搏，例如手腕、耳後等位置。

情人節約會增加魅力！約會必備香水推薦



香水推薦2024｜情人節/新春 香水推薦1. COACH 時尚經典女性淡香水 90ml

限時優惠價 ► HK$460（原價HK$855）

鍾情花香調的女生，可以嘗試一下COACH 時尚經典女性淡香水，甜美的梨與荔枝作前調，加上白阿爾巴玫瑰、白雪松、麝香與檀香結合而成，整體和諧而溫柔，令人感覺爽朗而有活力。

情人節/新春 香水推薦1. COACH 時尚經典女性淡香水 90ml（COACH）

香水推薦2024｜情人節/新春 香水推薦2. LANVIN 光韻冰曦女性淡香水 100ml

限時優惠價 ► HK$350（原價HK$930）

清雅的水果碰上木質基調，令香氣悠揚低調，直男們更會誤以為你是位『香香公主』，將憂香認作來自你本來的體香！不單香氣獨特，LANVIN 這款光韻冰曦女性淡香水外形上亦有設計巧思：霓虹透紫融合銀白色的圓形瓶身，配上小巧白色鑽石鑲嵌，讚詠愛情並象徵著永恆的愛與純潔。

情人節/新春 香水推薦2. LANVIN 光韻冰曦女性淡香水 100ml（LANVIN）

香水推薦2024｜情人節/新春 香水推薦3. MOSCHINO I LOVE LOVE 淡香水噴霧 30ml

限時優惠價 ► HK$208（原價HK$490）

年輕的女生當然要配上清新、活潑的果香，MOSCHINO這款 I LOVE LOVE 淡香水，承繼了偏girly女孩風的Cheap & Chic系列，在外形上配上可愛的配色與圖案，香味上亦採用了各款清新、突出的花香味：香橙、檸檬、柚子等；充分展現可愛感。

情人節/新春 香水推薦3. MOSCHINO I LOVE LOVE 淡香水噴霧 30ml（MOSCHINO）

香水推薦2024｜情人節/新春 香水推薦4. Maison Margiela 慵懶週日清晨淡香水 100ml

限時優惠價 ► HK$659（原價HK$1,628）

若然還沒有特別的香氣取態，選擇乾淨、舒爽的氣味會是不錯之選。這款簡約之選：Maison Margiela 的慵懶週日清晨淡香水，好比剛洗好的棉質床單，以白玫瑰、白麝香、鈴蘭等帶出陽光氣息。

情人節/新春 香水推薦4. Maison Margiela 慵懶週日清晨淡香水 100ml（Maison Margiela）

香水推薦2024｜情人節/新春 香水推薦5. Hermès Un Jardin Sur La Lagune 潟湖花園中性淡香水 100ml

限時優惠價 ► HK$589（原價HK$921）

追求讓身心放鬆、舒適的香氣，清新的木質花香調就再也合適不過，既不會過於甜美，又不會過於深厚單一。若然想入手 Hermès的單品，又未有足夠能力負擔手袋的話，Hermès 的香水、化妝品亦是個『養馬』入門之選。