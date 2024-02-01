讓Hermès 舊物重生的設計師品牌LilyEve：成功進駐連卡佛等精品店

Hermès 的手袋、服裝、首飾等，都是不少女士夢寐以求的，不僅是品牌是屬於頂奢地位，更是因為它們是難以入手。在美國紐約就有一個設計師品牌，是採用升級再造和復古的面料﹐來製出獨特的服裝，其中品牌最著名的服裝系到就是以古著的Hermès絲巾、毛巾和毛毯來改造，也因此成功吸引不少女士入手。



LilyEve創辦人是26歲的Lily Clempson和89歲的Michel Cantin（IG@lily.eve.store）

這個正正是來自美國紐約的設計師品牌LilyEve，創辦人是26歲的Lily Clempson和89歲的Michel Cantin，這對搭檔雖然相差63歲﹐但同樣熱愛時尚，一路互補長短推進品牌。Lily Clempson 是在紐約Parsons School of Design設計學院畢業，在疫情期間一直想為社會做些事情是和結合自己的專業，當時就想到從製作口罩入手，亦因此遇到她的搭檔Michel Cantin。

Michel Cantin發揮他多年的工匠技能，讓每一作品經剪裁後，再度重生。（IG@lily.eve.store）

Lily Clempson和Michel Cantin，雖然在年齡上相差63歲﹐但對時尚的熱愛和想法總是不媒而合，兩人便一同建立品牌LilyEve。兩人各自發揮所長，以不同品牌的毛毯、毛巾等，在尊重原創下升級改造，讓產品得以繼續展現它的美。Lily Clempson負責從中古市場中找來可以改造的材料，而Michel Cantin則發揮他多年的工匠技能，讓每一作品經剪裁後，再度重生。

對於Hermès支持者來說，LilyEve的單品無疑是多了一個選擇（IG@lily.eve.store）

LilyEve的核生理念也是以傳遞可持續發展（IG@lily.eve.store）

對於Hermès支持者來說，LilyEve的單品無疑是多了一個選擇﹐也讓過去的毛巾、絲巾等單品再次重生。而品牌的核生理念也是以傳遞可持續發展，是現今時尚的大境勢，現時在美國眾多精品店都能發現品牌的產品，像是Bergdorf Goodman、Lane Crawford、The Webster、CLIC等，經過時不妨留意一下這個獨特的品牌。