Lisa率先演繹CELINE全新腋下包：展隨性俐落感、款式易配搭又實用

早前由BLACKPINK Lisa率先演繹的CELINE Medium Tilly Bag，甫上架即售罄，至今官網仍是缺貨狀態。Medium Tilly Bag之所以如至受歡迎，除了有Lisa 的人氣帶動外，更重要是這款手袋的設計、實用以及易搭配，使它在眾新款手袋中脫穎而出，備受一眾女生喜愛，這次與《01女生》一起來看看Medium Tilly Bag的魅力所在。



BLACKPINK Lisa率先演繹全新的黑色款Medium Tilly Bag（IG@lalalalisa_m）

身為CELINE首位全球代言人的 BLACKPINK Lisa，不時都為率先使用品牌的新產品。日前她在Celine Siam Paragon開幕典禮上，率先演繹全新的黑色款Medium Tilly Bag，以一身豹紋套裝和中長捲髮，展現出全新風格，讓不少粉絲都眼前一亮。

CELINE Medium Tilly Bag（CELINE）

腋下包是近年大熱的手袋款式，其實CELINE 更早次前就曾推出過Ava Bag，同樣是腋下包款式，當時Lisa 也曾在Instagram上分享過，看來她很喜歡時尚的腋下包。但全新的Medium Tilly Bag，設計更俐落，尺寸也較大，對於上班族和外出需要帶很多東西的女生們來說，這款會更適合。

CELINE Medium Tilly Bag（CELINE）

CELINE Medium Tilly Bag（CELINE）

CELINE Medium Tilly Bag，除了尺寸較大外，它還配有較長的肩帶，當揹在身上說會多了一份隨性，在衣著配搭上也更百搭。而這款手袋除了易襯的黑色和白色外，還有品牌經典的Triomphe凱旋門印花款，以及節日限定的粉紅色，不論是想找百搭時尚的、經典款還是粉嫩甜美的手袋，這款都能滿足大家的需求。

CELINE Medium Tilly Bag（CELINE）

CELINE Medium Tilly Bag與Ava Bag外型相近，都是擁有俐落的線條，採用亮面小牛皮，再配上下垂最長可遲28cm的可調式肩帶，打造極具時尚感的手袋。手袋正面飾有品牌經典的Triomphe金屬標誌，簡約的設計，卻融入了復古與時尚氣色，絕對是不易過時的手袋款式。

CELINE Medium Tilly Bag（CELINE）

此外，手袋拉鍊設計收藏於裡面，不影響外觀。而內裡附有一個主隔層和一個內部平袋，而且尺寸為22cmX13.5cmX4cm，容量可觀，是一款很實用的手袋。現時定價為港幣$ 18,500。