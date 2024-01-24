Jisoo成Alo Yoga代言人展運動風！6不能錯過：百搭衛衣、背心上衣

BLACKPINK Jisoo在宣布個人活動，會是與親哥哥攜手成立新公司以安排來工作，短短一個月內就先接下Dyson品牌大使，近日再成為瑜伽服飾品牌Alo Yoga代言人以及拍攝了2024春季系列廣告，展現在與以往不同的運動風，讓粉絲們驚喜不斷！而Alo Yoga一直備受不少女星們喜歡，其中Jisoo和Jennie都曾多次穿著該品牌服飾，這次Jisoo的新合作可說是由愛牌變成代言人！



Jisoo成Alo Yoga品牌代言人（Alo Yoga）

從Jisoo之前在Instagram上分享的照片，可時常看見Alo Yoga的蹤影，由品牌的忠實粉絲變成品牌代言人，這次的宣布同時公開了Jisoo為品牌拍攝的2024春季系列廣告，以全新的健康運動風演繹新品，讓人心動不已！現時官網上多款由Jisoo拍攝宣傳照的產品，已經售罄了，只能等產品再度上架，或是選購其他同樣高質的服飾，這次《01女生》為大家集合了多款Alo Yoga不能錯過的單品，一起來看看吧！

Alo Yoga必買1. Alo Yoga ACCOLADE CREW NECK PULLOVER - ATHLETIC HEATHER GREY HK$‌970

這款Alo Yoga的圓領衛衣，採用經典中性色又百搭的灰色再飾上Alo的標誌，袖口和下擺以羅紋設計配上休閒落肩版型，以及衛衣採用中等重量的毛圈布製成，外部光滑內部蓬鬆，具有完美的垂墜感。

不僅能在運動時穿著，平時外出也能打造出運動風穿搭，大家可以參考Jisoo的搭配，她下身選擇了運動短褲，但亦配上同系列Accolade 運動褲，簡單就能打造出舒適休閑的穿搭。

Alo Yoga必買1. Alo Yoga ACCOLADE CREW NECK PULLOVER - ATHLETIC HEATHER GREY HK$‌970（Alo Yoga）

Alo Yoga必買2. Alo Yoga ASPIRE TANK HK$‌395

Alo Yoga 的這款背心上衣，採用貼身設計，備用多款尺寸，不論任何身型的女生同樣能選到合適的服裝。背心上衣採用柔軟布料以短款上衣作設計，款式百搭好看，下身可以像Jisoo 這樣配上Accolade 運動褲，就是休閑時的運動風穿搭，或是配上高腰緊身瑜伽褲，就是運動裝，同樣都是活力滿溢的穿搭。

Alo Yoga必買2. Alo Yoga ASPIRE TANK HK$‌395（Alo Yoga）

Alo Yoga必買3. Alo Yoga ACCOLADE SWEATPANT HK$‌970

在Jisoo 演繹背心上衣時選擇了搭配這款運動長褲，款式很舒適百搭。運動長褲是品褲ACCOLADE系列標誌性產品，顏色選擇多，採用鬆緊腰帶和褲袖口，版型寬鬆，營造出休閑慵懶感，而且是男女皆宜的款式。

Alo Yoga必買3. Alo Yoga ACCOLADE SWEATPANT HK$‌970（Alo Yoga）

Alo Yoga必買4. Alo Yoga AIRBRUSH STREAMLINED BRA TANK HK$‌560

Jisoo 演繹的另一款運動上衣，是略帶90 年代懷舊氣息的設計，AIRBRUSH STREAMLINED BRA TANK在肩帶、側面、下擺和胸圍上飾有撞色的滾邊，富有設計感。上衣採用柔軟的棉質製成，內裡亦有具支撐性的架子，穿著時可安心運動。

Alo Yoga必買4. Alo Yoga AIRBRUSH STREAMLINED BRA TANK HK$‌560（Alo Yoga）

Alo Yoga必買5. Alo Yoga 7/8 HIGH-WAIST AIRLIFT LEGGING HK$‌1,100

喜歡瑜伽運動的女生，不能錯過Alo Yoga的緊身運動褲。這款緊身運動褲採用高壓縮 Airlift 布料，表面略帶光澤同時有雕塑感，以7/8分長度呈現，並配有寬闊的雙層腰帶，不僅顯瘦和顯腿長，還很適合個子不高的女生。

Alo Yoga必買5. Alo Yoga 7/8 HIGH-WAIST AIRLIFT LEGGING HK$‌1,100（Alo Yoga）

Alo Yoga必買6. Alo Yoga AIRBRUSH HEART THROB BRA

喜歡具設計感運動服飾的話，不妨考慮這款背心上衣。AIRBRUSH HEART THROB BRA採用對比色縫線、輕凹領口和低背設計，再以品牌標誌性的 Airbrush 面料製成，帶來柔和舒適的貼合感。品牌亦將這款推薦給鍛煉中等強度的女生，如舞蹈、瑜伽、普拉提等，穿著時可安心進行運動。