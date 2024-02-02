瑪莉珍鞋6大推薦　CHANEL、VERSACE、MARNI　ZARA、小CK鞋櫃必收

女生就是蜈蚣沒錯，因為在今年，你還有一雙瑪莉珍鞋要買！



最初是設計給小女孩的它，最具指標性的特徵，就是在腳背處多了一條鞋帶來幫助固定，後期也延伸出2-3條鞋帶、鞋跟開始越來越高，在甜美中還帶有點學院風在裡面，小編也就整理出從平價到精品的瑪莉珍鞋，現在一起來看看吧！

6對平價到精品的瑪莉珍鞋推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. ZARA 水鑽卡扣飾瑪莉珍鞋

ZARA的水鑽卡扣飾瑪莉珍鞋，有著芭蕾舞鞋的優雅，又有瑪莉珍鞋的復古氣質，鞋帶處還有水鑽縫飾卡扣設計，作為精緻小亮點，鞋跟厚度大概1公分，很在意會不會有腳踏實地感的女生，可以先試穿再決定，ZARA 水鑽卡扣飾瑪莉珍鞋，HK$ 290。

2. CHARLES & KEITH 雙帶厚底瑪莉珍鞋

小CK的帶厚底瑪莉珍鞋不僅經典還很時髦！黑色漆皮鞋身配著方形小金釦，在復古與摩登間取得完美平衡，內搭白色襪子就能穿出英倫文青風格，CHARLES & KEITH 雙帶厚底瑪莉珍鞋，HK$ 499。

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3. GRACE GIFT 銀河系方頭中高跟瑪莉珍鞋

從2023下半年到2024年，一定要有個銀色單品呀！GRACE GIFT的這雙銀河系方頭中高跟瑪莉珍鞋，低調又有質感的銀白色，穿起來整個超顯白，加上小方頭鞋楦修飾腳型的效果，6cm中高跟穿上腳也不擔心會跌倒，GRACE GIFT 銀河系方頭中高跟瑪莉珍鞋，原價HK$ 568，特價HK$ 284。

4. MARNI BLACK LEATHER MARY JANE

活潑繽紛的義大利品牌MARNI ，他們家所推出的瑪麗珍鞋使用柔軟的小羊皮製成，跟高有10cm的它，因為是粗跟的設計，所以穿起來就不太需要擔心會有腳跟不穩的感覺，鞋內側的搶眼橘色皮革內裡，也是可可愛愛，MARNI BLACK LEATHER MARY JANE，原價HK$ 8,200，特價HK$ 4,920。

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5. VERSACE Medusa Head Mary Jane 高跟鞋

近年來呈現出奢華高級，又藏有滿滿的Y2K潮流的VERSACE，他們這款黑色的梅杜莎瑪麗珍高跟鞋，小牛皮材質和緞面光澤，在鞋帶處還有金色的Medusa 金屬裝飾，穿上腳就是氣勢滿點！VERSACE Medusa Head Mary Jane 高跟鞋，原價HK$ 8,000，特價HK$4,800。

6. CHANEL 瑪莉珍鞋

香奈兒的24C所推出的瑪莉珍鞋，則是詮釋出另一種唯美浪漫，白色的小牛皮漆皮鞋身、鞋帶處有著黑色羅緞蝴蝶結和小小的雙C logo，黑白的經典配色，搭配6cm粗高跟，穿上腳就是在逃公主呀～CHANEL 瑪莉珍鞋，HK$ 10,400。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】