秋冬毛毛穆勒鞋5大推薦　小CK、ZARA、Grace Gift　600內帶回家！

氣溫驟降、冷氣團報到，韓妞們早就在洗版各種毛毛鞋款，其中「雪靴結合拖鞋」的進化版本毛茸茸懶人穆勒鞋，在各大社交平台上出現頻率直線攀升，不跟行嗎？



等等，先別急著下單UGG，先不論網路上山寨滿天飛，一不小心就會買到假貨，官方正品也動輒破1、2千！

以下最新出品的「毛毛生力軍」，舒適、「暖」萌指數一樣高，但是預算直接砍一半啦（笑）！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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5對平價毛毛懶人穆勒鞋推薦

1. CHARLES & KEITH 刷毛懶人拖鞋

知性、都會小姊姊必收！小CK最新出品的懶人穆勒鞋，採用焦糖色打造而成，圓圓胖胖的鞋頭加上奶油白內刷毛，明明應該可愛到底的設計，在鞋上特別裝飾「絨毛滾邊扣環帶」平衡整體甜度，可愛中帶點率性、個性亮點，混搭正式感單品也很協調。

2. ZARA 人造剪毛羊皮和真皮木屐

是慵懶、不是懶（笑）！ZARA這雙真皮懶人穆勒鞋居然不到5百，沙漠棕配色加上鬆軟不走硬挺路線的鞋型，點綴上羊羔毛邊緣以及內裡立刻很有流浪氛圍，不論當作室內拖、外出配件，乍看沒再打扮，其實低調展現時髦品味～

3. ABC SELECT BOA 2WAY MULE

這是聖誕節小精靈的鞋吧？ABC SELECT居然把涼鞋元素加入最新推出的BOA 2WAY MULE懶人毛毛鞋，除了有雲朵般蓬鬆鞋身、超暖炸毛內裡，還打造出「毛絨絨超萌後跟帶」，光看顏值就很有冬季節慶氛圍，少女心一秒暴動，而且還是同步跟日妞、韓妞一起穿到，超欠收～（後跟帶可拆喔！）

4. Grace Gift 紀卜心聯名-萌系少女毛毛厚底穆勒鞋

誰說雪靴只適合甜妹？妞編輯幫個性女孩準備好了這雙！來自Grace Gift家與紀卜心的聯名毛毛穆勒鞋，酷帥黑皮革搭配柔軟仿羔羊毛，加上時髦的綁帶，完全是大勢甜酷風代表配件，另外還貼心打造「6CM增高厚底」，一踏就有女神大長腿～

5. Grace Gift GREMLINS-小精靈毛毛穆勒休閒鞋

想要來點不一樣的毛毛穆勒鞋？Grace Gift與美國復古電影《小精靈（GREMLINS）》的聯名款式，用燕麥米Q萌絨毛材質讓整雙毛到底（笑），經典圓頭楦型以及絨毛綁帶設計有夠犯規，小精靈GIZMO野生出沒在鞋身、鞋內，穿上就是全場最可愛！

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