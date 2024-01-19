戒指開運戴法：招桃花、旺財運！加碼5款精選戒指助你2024行好運

只要可以開運，招桃花、招財、貴人相助，任何小撇步，我們就是要學起來呀！



這回要來傳授的開運小妙招，就是戒指的戴法啦～在西方世界中，戒指戴的位置都各有含意，而在風水學上，戒指的戴法也是很有學問的！

現在就把這個超實用的時尚開運方法學起來吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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戒指開運戴法公開

想要靠「戴戒指」這件事情來改運的你，請一定要把每根手指代表的意義記起來！這也就是為什麼～在小紅書上面，有眾多網友決定加入右手中指戴金戒指的行列，完全可以說是誰帶誰好運，這個玄學，有夠讚的！

大拇指：代表財富，自信和權利，也就是「老闆戒」。

食指：左手食指是未婚的單身貴族；右手代表健康財運。

中指：左手中指為訂婚或名花有主；右手中指可以招財進寶。

無名指：左手無名指是婚戒；右手無名指能代表旺事業運和旺夫。

小拇指：左手小拇指象徵不婚主義者；右手小拇指能護身，避邪。

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5款精選戒指推薦：

SWAROVSKI Rare 戒指

偏好基本款的女生們，SWAROVSKI的這款Rare 戒指，屬於非常經典、簡約路線的排鑽風格戒指，雅緻的鍍玫瑰金色調戒指鑲滿精準切割鋯石的半圓，精巧迷人，方便配戴，除了玫瑰金之外，還有推出白銀的配色，價格也是非常甜，SWAROVSKI Rare 戒指，HK$ 665。

Aurate Infinity Heart Ring

美國紐約品牌Aurate，他們家的這款Infinity Heart Ring，真的會讓人瞬間戀愛啊！感覺戴在招桃花的左手食指，整個人瞬間會變超搶手啊！！！無限連綿的小愛心，分別有玫瑰金、14K再生金（也就是環保材質的意思）、銀飾的款式，Aurate Infinity Heart Ring，HK$ 685。

PANDORA 迪士尼《灰姑娘》南瓜馬車造型戒指

PANDORA 所推出的全新迪士尼《灰姑娘》聯名系列，就是完成所有女孩子的夢想無誤！巧妙結合了灰姑娘故事中的玻璃鞋、南瓜馬車，打造出奢華又唯美的聯名飾品，彷彿是為自己嘉勉勇敢與幸福一樣，而這款南瓜馬車造型戒指，中間鑲嵌一顆藍色欖尖形寶石，鍍14k金旋繞鏤空形態形成魔法南瓜車面貌，讓勇敢追夢的灰姑娘與你優雅隨行，PANDORA 迪士尼《灰姑娘》南瓜馬車造型戒指，HK$ 899。

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APM MONACO 斑馬戒指

APM MONACO今年的Collection Animal Disco系列，擁有十分大膽、熱情的活潑魅力，靈感來自於迪斯科復古潮流，並用動物圖案為造型增添一抹狂野風情，這款窄版的斑馬戒指，採用純銀手工製成，微鑲了白色和黑色合成立方氧化鋯，充滿記憶點，APM MONACO 斑馬戒指，HK$ 1,150。

agete戒指

日系輕珠寶品牌agete，他們這款戒指是半金半銀的兩種不同硬度貴金屬的結合，透過不同方向的佩戴，呈現配戴多樣性。不僅是兩色的結合、兩種質感的交錯又增添了簡約中的細膩感，看似簡單卻表現出個人品味來，agete戒指，NT.8,200（折合約HK$ 2,032）。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】