Lisa、林智妍紛紛揹上LOEWE新水桶袋！兩款尺寸 多種配色時尚易搭

【LOEWE】水桶袋的時尚度和實用度，一直都是相當高﹐深受女生們喜愛。早前是在LOEWE 2024早春系列的時裝秀上，又有一款備受矚目的水桶袋現身。而這款水桶袋正正近期不少女星紛紛揹起的Pebble Bucket bag，這款手袋目前推出兩種尺寸以及多款配色，由實用到極具造型感，總會有一款讓人移不開視線。



BLACKPINK Lisa 揹上了中型LOEWE Pebble Bucket bag（IG@lalalalisa_m）

韓國女演員林智妍揹上了迷你LOEWE Pebble Bucket bag（IG@limjjy2）

台灣女演員隋棠揹上了中型LOEWE Pebble Bucket bag（IG@suitangtang）

LOEWE Pebble Bucket bag，最先是現身於品牌的2024早春系列的時裝秀上，就已經引起不少關注。早前BLACKPINK Lisa、韓國女演員林智妍、台灣女演員隋棠等女星紛紛揹起來，融入至不同風格的造型中，讓人不得不留意到它的百搭易襯度。

LOEWE Medium Pebble Bucket bag in mellow calfskin（IG@loewe）

LOEWE Pebble Bucket bag，擁有簡約俐落的外型，手袋底部設計成方形，搭配上水桶狀的袋身，為原本就是實用型的手袋再大大提升了收納容量。手袋目前共推出了兩款尺寸，中型手袋的大小為24.5X28X23.5cm，而迷你尺寸手袋則是16X19.5X16cm，滿足不少女生的需要。

這款水桶袋採用耐用細緻的小牛皮，內裡則是麂皮，搭配著可透過圓扣調節長度的單背帶，可變換成單肩或是斜揹。而這個金屬卵石圓釦上，有品牌標誌性的Anagram雕刻，每一個細節都彰顯著品牌用心的設計。迷你尺寸的水桶袋與中型款式設計類似，但會再附有一條可拆及可調式的皮革肩帶，在揹法上可更多變。

這款LOEWE Pebble Bucket bag，目前已官網上架並釋出多款配色供選擇。中型的手袋款色目前共推出3款，分別是黑色、燕麥色以及深酒紅色，都是偏向日常易搭的顏色。

而迷你尺寸的水桶袋，選擇就較多，分別有燕麥色、太陽花黃、橙黃色、黑色以及深酒紅色，此外迷你型還有推出較特別的柔軟粒面小牛皮款，顏色也更柔和，有白色、珍珠灰以及沙棕色，都是很有氣質的顏色。