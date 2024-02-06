Chloé 龍年新品以木蘭花展女性力量：柔和粉色手袋、春意盎然首飾

龍年2024｜為了迎接龍年，不少品牌都相繼推出節日限定商品。備受女生愛用的Chloé亦帶來了龍年系列，以優雅盛開的木蘭花為主題，配上低飽和色系、精湛工藝以及經典元素，使此系列單品不僅能於節日當中使用，是全年適合的！而這次系列除了有Woody手袋和多款水桶袋外，還有絲巾、帽款、首飾頸鍊和多款服裝，為今個春夏注入新的活力。



Chloé龍年系列單品以木蘭花為靈感（品牌提供）

Chloé龍年系列單品以木蘭花為靈感

Chloé今年的龍年系列單品，靈感取自象徵女性力量的木蘭花，此花的花語是生命與純潔，更代表著春天的到來和生機的迸發，而龍則象徵著權力和生命力，兩者的聯繫呼應了自然界的循環和生生不息的特性。此外木蘭花更蘊含著力量、賦權、女性氣質和重生的象徵，賦予了整個系列更深層次的意義。這一豐富多彩的系列，絕對是送禮或迎接新春的理想之選。

Chloé 龍年系列Woody小型托特包

Chloé 人氣手袋WOODY TOTE BAG，這次品牌為換上了3款新色，分別是Powder Pink、Cotton Grey以及Coconut Milk，都是非常清新又溫柔的配色。此外手袋還可搭配木蘭花吊飾﹐展現精緻的質感，為造型增添豐富多彩的趣味觸感，非常適合接下來的春夏。

Chloé 龍年系列Woody木蘭花編織水桶包

Chloé 的編織水桶袋於這次龍年系列中，亦帶來了不少新意。手袋同樣採用緊湊的圓形禮籃為造型，但換上了粉紅小牛皮手柄和亞麻的品牌標誌，再在手袋正面上飾有一朵皮革的木蘭花，展現出純潔、高貴和女性氣質。此款手袋配有抽繩和一條長皮革肩帶，可隨意變換成肩背和斜背。

Chloé 農曆年系列Woody木蘭花編織水桶包（品牌提供）

Chloé 龍年服裝系列

Chloé 龍年系列所新推出的服裝亦不能錯過，在此次在服裝系列中，品牌運用刺繡工藝與鐳射列印技術，將木蘭花盎然生機巧妙地呈現在成衣質料上。這次共推出了多款服裝，都是採用低飽和色系，適合於每個日常穿搭中運用。其中最推薦的是衛衣，以品牌經典的英式刺繡繪製木蘭花意象，採用有機再生的低衝擊棉製成，完美貼合高腰線條，為整體造型注入柔軟與舒適感。

Chloé 龍年飾品系列

Chloé龍年系列亦推出了多款飾品，包含絲巾、帽款、首飾頸鍊等，不論是入手獎勵自已，還是送給家中長輩或好友都很適合。其中木蘭花珍珠耳環，以漸變粉色漆面搭配淡水珍珠點綴，簡約不失高貴；而木蘭花吊飾項鍊則採用黃銅鏈條，飾以木蘭花、半寶石、珍珠和「C」形吊飾，用作配搭春夏的裙裝，非常好看！

Chloé 龍年飾品系列

此外，Chloé龍年系列還有推出不少服裝配件，其中棒球帽及漁夫帽以棉質製成，刺繡木蘭花細節，簡單搭配即為當日造型增添不少時尚氣息。而木蘭花圖騰絲巾則以花卉印花為主題，中間巧妙繪有大木蘭花，不論是用作穿搭中的裝飾，還是綁在手袋上都很有氣質；而木蘭花橘米雙色絲巾則以雙面木蘭花圖案形成鮮明對比，同樣是不能的單品。