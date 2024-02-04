Burberry推出全腋下袋：採用低調不見Logo、格紋設計 簡約易搭配

【Burberry｜腋下袋】曾為Bottega Veneta創下多個經典的設計師Daniel Lee，在2022年加入Burberry 並擔任創意總監後，即帶領品牌走出疫情陰霾，並打造出轟動一時Knight Bags，實力是無庸置疑的。近日再次帶來新驚喜-Shield Sling Bag 及Shield Crossbody Bag，分別是全新的女款和男款新腋下包，設計簡約易搭又實用，𣊬間吸引眾明星和時尚達人揹起來！



Burberry營業額驚破292億！4改變：品牌救星助轉型 曾為BV注新血

Burberry推出的Shield Sling Bag，是以騎士的折疊盾牌為靈感（Burberry）

Daniel Lee接任Burberry創意總監後，便讓品牌百年前的「戰馬」徽標回歸，並將品牌的英倫風基因發揮極致，先是帶來Knight Bag（騎士袋），甫推出即備受矚目。這次推出的Shield Sling Bag，是以騎士的折疊盾牌為靈感，分別推出了女款和男款﹐設計都是簡約又型格。

Burberry Shield Sling Bag是一款腋下手袋，外型酷似古時候的騎士盾牌（Burberry）

Burberry Shield Sling Bag是一款腋下手袋，外型酷似古時候的騎士盾牌（Burberry）

Shield Sling Bag是一款腋下手袋，外型酷似古時候的騎士盾牌，在手袋旁還掛有一個以馬用鈴鐺為靈感吊飾為造型點綴，亦可因應造型隨時拆卸，別具特色！而手袋採用了雙向皆可調節的皮革肩帶﹐更便用調節長度。而這次手袋以簡約的設計，沒有品牌Logo，更沒有經典格紋，使手袋更低調同時不失時尚感，不論是日常造型還是上班都很適合。

男裝款的Shield Crossbody Bag，與女款很相像都是以盾牌為外型（Burberry）

而男裝款的Shield Crossbody Bag，與女款很相像都是以盾牌為外型，但細節上多加了不少調整，肩帶部分採用可調式織帶，手袋旁換上了以馬術騎士為靈實的銀色夾扣，多了幾分型格氣色。而設計同樣以簡約為主，更百搭易襯，真的很有Daniel Lee的個人風格。

Burberry Shield Sling Bag和Shield Crossbody Bag，都分別推出了多款實用易搭的尺寸和顏色（Burberry）

Shield Sling Bag和Shield Crossbody Bag，都分別推出了多款實用易搭的尺寸和顏色，前者共推出8種顏色，包括有品牌經典的騎士藍（knight blue）、珍珠白、黑色、粉紫色、植物綠等；而後者目前亦推出5種顏色，分別是騎士藍、黑色、裸色、植物綠以及拼接黑色，都是很易駕馭的顏色。

Burberry的品牌大使NewJeans成員Danielle，在早前出出席品牌活動聖誕期間限定時，就率先演繹了Micro Shield Sling Bag（IG@newjeans_official）

Burberry的品牌大使NewJeans成員Danielle，在早前出出席品牌活動聖誕期間限定時，就率先演繹了Micro Shield Sling Bag，款式是了珍珠白的鏈條款，設計更知性優雅。而Danielle當日配上了品牌標誌性的Wool Cashmere 外套，配上白色長襪和黑色皮鞋，充滿英倫學院風，是很棒的冬日穿搭靈感！