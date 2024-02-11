12生肖龍年開運小物　屬龍著紅色服飾迎新年、童趣小物為鼠招好運

即將迎接農曆龍年的到來，在龍年中十二生肖又有哪些開運小物應該要收收呢？



淘寶便與命理大師簡少年合作，獨家分享12生肖開運必購的服飾與隨身小物，老師就說：「龍年廉貞星化祿，想要擁有一整年的好運勢，不能錯過金、銀、白三色！」

12生肖龍年開運小物！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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生肖「鼠」龍年開運小物：童趣小物

屬鼠的朋友在2024年若想要提升運勢，簡少年建議，可以善用「復古童趣」來開運，除了童趣小物外，在服裝上，就可以選擇美式童趣T恤，穿出復古風的同時又能招來好運！

生肖「牛」龍年開運小物：亮面腋下包

屬牛的朋友在龍年運勢非常旺，善用表面光滑、有高級感材質的物品，還能讓好運更上一層樓，旺上加旺！簡少年推薦，使用鍍銀材質製成的啞光磨砂手機殼、表面光滑的亮面簡約手錶、亮面腋下包都很適合～

生肖「虎」龍年開運小物：新年美甲貼

「魅力」是屬虎的朋友們2024年的開運關鍵！簡少年說，在穿搭與配飾、小物的選擇上，盡可能以能展現個人優勢、提升個人魅力的單品～女生可以趁著過年期間入手新年美甲貼，讓人從手指就能注意到你的用心。

生肖「兔」龍年開運小物：高貴感單品

簡少年點出，屬兔的朋友今年適合用貴族氣質來提升2024運勢，高級質感服飾外，也能透過精緻的古典藝術紀念品、精美小物來加分，像是香氛、古典名畫的歐美香膏畫禮盒、使用藝術畫翻玩製作的Vintage中古包，家中也能掛上巴洛克風格畫框或文藝花瓶。

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生肖「龍」龍年開運小物：火焰紅色單品

屬龍的同學今年運勢正坐在天同星上，簡少年建議可使用「享受型」的小物讓天同星化祿，不妨在新年為自己添購自動按摩泡腳機或懶人沙發，一邊放鬆一邊開運！在開運顏色上建議使用新年火焰紅色，在穿搭上也能搭配這色系的單品唷！

生肖「蛇」龍年開運小物：金屬、鑽石飾品

屬蛇運勢已經相當旺，在青龍財庫年如果若想補強招財，建議可使用貴氣感材質製成的小物！簡少年就說，金屬或鑽石材質，讓貴氣與財運一次補齊！金色象徵錦衣玉食，不妨考慮在新年除舊佈新期間，透過淘寶挑選金色餐具及鑽石水杯，讓平日的吃飯、喝水都能帶來好運和招財！

生肖「馬」龍年開運小物：暖黃色服裝

屬馬的同學在2024年挑戰非常大，需要太陽星化祿，簡少年建議，添購能加強的亮度及溫度商品，房間放掛一幅向日葵壁畫或向日發光裝飾品增添「陽光」氣氛，或是穿上復古向日葵毛衣，暖心暖身更開運！

生肖「羊」龍年開運小物：復古穿搭

屬羊的朋友在2024年天府星正坐，建議今年以復古穿搭，使用「老東西」來幫忙開運！簡少年表示，復古眼鏡及古著上衣或是其他的復古小物，60年代復古設計的保溫杯、巴洛克風格設計的復古檯燈，都很適合。

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生肖「猴」龍年開運小物：手帳本

對於屬猴的朋友，簡少年建議今年多使用一些能提升生活品質的精緻小物來提高運勢，例如為自己挑選一本手帳本，又或者是對自己好一點，參考能為肌膚補水的噴霧儀走到哪都能享受精緻生活，及近期紅遍各大社群平台的美妝冰箱。

生肖「雞」龍年開運小物：多巴胺配飾品

屬雞今年貪狼星藏在裡面，簡少年就推薦，浮誇且高級、顏色飽和度高的多巴胺配色小物，不僅能開啟可愛模式，還能轉換運勢好運整年，如毛帽或項鍊等繽紛配件為穿搭加分，以繽紛色系迎接好運連連。

生肖「狗」龍年開運小物：毛毛配件

屬狗的朋友們，簡少年建議你們的今年開運的祕訣，就是要「多講話」！開運小物也建議選購和耳、鼻、喉相關的商品，例如「開運」耳機、高級麥克風，或是買一條保暖圍巾及毛毛耳罩，在季節交替之際，保護好身體也保護好一整年的好運。

生肖「豬」龍年開運小物：環保購物袋

近年環保意識抬頭，屬豬的朋友使用「環保」、「再生」材質製成的商品就是你的幸運物！簡少年分享，龍年環保包既符合節慶又將幸運物帶在身上，或是在農曆年間買些環保材質、可重複使用的裝飾品，讓家中不僅充滿新年氣氛，還能輕鬆打開龍年雙份幸運！

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