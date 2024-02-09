12星座上半年銀包幸運色　火象走正財運選鮮艷色　風象用這利儲蓄

轉眼間就來到了2024年，全新的一年，星座專家唐綺陽和璟毅老師就在《女人我最大》節目上宣布了十二星座的2024上半年幸運色銀包推薦。



想趁著現在改運、賺大錢的你，國師的建議可要聽進去呀～

2024上半年星座幸運色銀包推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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火象星座2024上半年幸運色銀包推薦：亮麗色系

唐綺陽提到，在2024上半年中，火象星座的白羊座、獅子座和人馬座正在走正財運，每天都要看到一個漂亮的銀包，讓自己心情好才會賺錢的～所以她推薦大家，可以換上綠色、黃色、紅色這類多巴胺顏色的亮麗色系銀包。

璟毅老師在就點名Delvaux的鵝黃色Brillant Compact Wallet，「黃色也代表錢，感覺換了之後，錢也會跟著匯進來！」他也分享，最近大家都喜歡小小的銀包，不少家品牌也都推出了輕薄又能裝的款式，火象星座的各位，也能選擇拼接色的款式，外觀看過去是一個顏色，打開後又是另外一個顏色，馬上為自己好心情。

FENDI FF Diamonds超迷你三摺疊銀包

FENDI的這款FF Diamonds超迷你三摺疊銀包，擁有明亮的白色和親新的嫩綠色的雙色拼接，使銀包散發出一股活潑年輕的氣息，可以放下鈔票、旁邊也有散紙分層！

MIU MIU Matelassé納帕軟皮短銀包

有著超級甜美的桃粉色MIU MIU Matelassé納帕軟皮短銀包，以品牌經典的Matelassé圖案呈現精緻的立體質感，上面還有指標性的金屬印字標誌，短銀包打開是多個卡槽及隔層，非常實用。

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土象星座2024上半年幸運色銀包推薦：設計款

對金牛座、處女座和山羊座的土象星座們，唐綺陽呼籲，上半年的你們，要花俏一點！「這是一個非常好的機會，我們要開始做出風格，要用設計感來凸顯你的風格」透過個性搶眼的銀包，讓別人對你印象深刻，鉚釘、碎花這類元素，都希望你們能跳出舒適圈。

本身也是土象星座的璟毅老師就苦笑說，當他知道土象星座的包包要選設計款時，也是再三和唐老師確認，但是為了有好運，大家就一起豁出去吧～他分享，高調浮誇金屬色又回歸時尚趨勢，大家可以選GUCCI的老花拼接WOC，包包外面是經典老花，打開後有金色或銀色兩個選項，搭配著鍊條使用，就非常百搭！另外，也能挑選毛絨絨散紙包、迷你款的小廢包，當作大包的子母包，也是非常有特色。

GUCCI GG MARMONT卡片套

GUCCI GG MARMONT卡片套以品牌的字母組合圖案帆布及金屬銀色皮革，打開後超級閃的銀色和金色，裡面有著多個卡片夾層、1個鈔票隔層及按扣開合的配飾增添點綴，價格店洽。

VALENTINO Rockstud Grainy Calfskin Wallet With Chain Strap

如果想要鉚釘，那真的不能錯過VALENTINO呀！它們的這款ROCKSTUD GRAINY CALFSKIN WALLET，裸粉色的包身上裝飾著個性的金色鉚釘，就連配著鍊子都是金屬鍊條，溫柔又不失個性。

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風象星座2024上半年幸運色銀包推薦：短小精幹的卡片套&銀包

給風象星座的雙子座、天秤座和水瓶座們，唐綺陽就提醒，2024年對你們來說，是一個「為未來打拼」的一年，不適合大手大腳的胡亂花錢，反而要給人家一種「你只花小錢，因為你要賺大錢」的感覺，所以，更適合短小精幹的短銀包、卡片套，喜歡長銀包的人，上半年先暫時和長銀包說拜拜吧！

雖然換成了短銀包、卡片套，但容量並不會因此大打折扣的！璟毅老師就分享，像是Chloe的小短銀包就是個好選擇，薄薄的它，可以輕鬆放下卡片，背面還能再收納散紙！品牌們的卡片套也不像是過去，只能單純收納卡片，他們也延伸推出附有拉鍊夾層的款式，使卡片套們紛紛進化成多功能的小皮件～

DIOR LADY DIOR 翻蓋卡片套

DIOR LADY DIOR 翻蓋卡片套完完全全可以說是最實用的迷你卡片套！翻蓋卡片套採用黑色羊皮製作，綴以 Cannage 藤格紋圖案縫線及可拆卸的 D.I.O.R. 吊飾，演繹 Lady Dior 系列的主要特色，卡片、鈔票、散紙也通通能裝進去～

LOEWE Mandragora Coin Cardholder in Satin Calfskin

LOEWE推出的多功能卡片套，絕對是男女通吃的實用款～特別推薦他們和Suna Fujita聯名的特別系列作品，上方有著超級可愛的鼴鼠、蚯蚓等圖樣，背面能收納卡片，拉鍊打開後還用了明亮的天藍色當襯底，尺寸也能收下票據或是紙鈔，好看又好用。

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水象星座2024上半年幸運色銀包推薦：簡約大方

巨蟹座、天蠍座和雙魚座的水象星座們，唐綺陽建議，在2024上半年的時候，要為自己塑造出穩重的感覺，在銀包的挑選上，就不要太過花俏，以保守、簡約、大方的款式最合適，顏色也挑選安全牌的黑色、白色、灰色、大地色，低調就好。

為了打造出沉穩低調感，璟毅老師就推薦水象星座們可以挑選WOC，出門就是一款小包，便能輕鬆出門，可以當小包也能作為銀包，拆掉鍊條又能當作手拿包，有著多功能性也不會太搶戲！如果真的想要好好守住財運，換成Marc Jacobs全拉鍊的銀包也很可以，成功把錢留在自己身邊。

LOUIS VUITTONE Félicie Pochette翻蓋隨身包

LV所推出的WOC，也是不少人心中的最高CP值款式！除了可以做最基本的斜揹、側揹外，它的鏈條也能另外拿下來，改作是手拿包使用，內置寬敞隔層設有兩個可拆式的拉鏈口袋及配有名片夾層的口袋，等於說，你如果今天臨時要換個包包出門，把這兩個小皮件拿出來放進另一個包包裡，真心是一秒完成換銀包這件大事。

BOTTEGA VENETA Cassette Zip Around Wallet

BOTTEGA VENETA的Cassette拉鍊銀包，使用品牌最為經典的編織皮革工藝，特別搭配白線作為包邊，讓銀包看起來更有特色，金色的拉鍊打開後有著多達12個卡片套！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】