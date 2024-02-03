8款精品特色卡片套　LV、LOEWE、YSL經典不敗　TORY BURCH CP值高

隨著錢包逐漸電子化的世代來臨，出門揹上小包的趨勢也越來越流行！這時一款精美又能裝下一日所需卡片的卡片套、名片夾就很值得投資。



小編整理了8款「特色精品卡片套」推薦，有別於基礎款的設計，這些具有不同小巧思的卡片套能默默彰顯個人品味，特殊的款式也具有收藏價值，一起來看看！

8款特色精品卡片套推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. DIOR CARO 5 隔層卡片套 HK$ 3,500

這款Dior Caro卡片套典雅又實用，由質感的小牛皮製成，綴以Pietro Ruffo設計的白色和金色色調Butterfly Zodiac主題圖案，呈現星座以及蝴蝶的精美設計，不論是拿在手上或是靜置在包包內都很美觀，正面飾有DIOR經典的CD標誌，共有5個卡槽設計可以放入日常出門所需的重要卡片。

2. BOTTEGA VENETA Cassette Heart Card Case NT.14,700（折合約HK$ 3,670 ）

BOTTEGA VENETA這款愛心卡片套也太適合拿來送禮！將Intreccio工藝靈活運用在卡片套的設計，背面的4個卡槽設計和BV的印壓LOGO充滿細節與巧思，拿在手上也很有「手指愛心」的玩味，男女皆適用的款式誰拿誰時髦！

3. LOEWE Puzzle plain cardholder in classic calfskin HK$ 2,950

LOEWE兼具優質的皮革工藝和大膽的用色讓人很容易不小心就入坑，初次嘗試他們家的單品也可以先從小型又實用的卡片套開始！這款Puzzle plain cardholder結合了品牌代表包款Puzzle的幾何切割設計，共有4個卡片套和1個隔層，療癒的漸層奶茶色配上Anagram壓紋知性又溫柔！

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4. SAINT LAURENT CASSANDRE MATELASSÉ粒面壓紋皮革卡片套 HK$ 2,550

YSL這款CASSANDRE MATELASSÉ粒面壓紋皮革卡片套經典且很適合當作入門款，卡片套採用無金屬鞣製皮革製作，綴以金屬YSL字母以及絎縫縫線低調又奢華，一眼就能了解到擁有它的人是什麼個性的女生，4個側夾層配上1個大夾層的直覺設計實用度滿分！

5. LOUIS VUITTON 名片夾 HK$ 3,550

這款名片夾以Monogram壓花小羊皮製造，簡約中帶有一點變化，設有外置名片夾層並配有一個較大的內置口袋，綴有不可拆的LV Circle標誌掛飾讓這款短夾看起來更精緻，拿在手上時垂墜的掛飾閃閃發光，目光都會忍不住被它給吸引！

6. FENDI FF Cube名片盒 HK$ 4,300

FENDI這款多功能型的FF Cube名片盒兼具卡片套、零錢包以及掛件的多功能設計，設有三個背面信用卡片套、中間拉鏈隔層和標誌彈簧扣，中間以浮雕FF主題圖案強調穿戴重點，放進卡片和鑰匙就能直接揹上它出門的設計太方便啦！

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7. TORY BURCH ROBINSON證件套 HK$ 1,500

職場小資女可以參考TORY BURCH的ROBINSON證件套，除了是證件套以外還兼具收納零錢與卡片的功能，奢華低調的黑金設計百搭又不退流行，通勤掛在包包上時髦又俐落！

8. MARC JACOBS THE GALACTIC GLITTER J MARC CARD CASE HK$ 435

趁著Y2K的復古風潮還未正式退去，再添一款銀色系單品吧！MARC JACOBS這款THE GALACTIC GLITTER J的卡片套以閃亮的銀河色皮革製成，搭配標誌性的J Marc五金配件四季都很適合使用，小巧的外型也能放入各種手袋中！

妞妞們平時也有使用卡片套的習慣嗎？以上小編精選8款「特色精品卡片套」推薦，從優雅、個性、可愛到日常的款式都有，心動不如馬上行動吧～

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