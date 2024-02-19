珍珠穿搭教學｜造型師推這珍珠手鏈最流行！色調大小都影響氣質？

珍珠穿搭教學｜每次趕出門口，若想為造型增添特別感覺，一般都會選擇配戴手鏈，不易出錯的同時，亦會隨手部擺動，而洋溢出高雅和華麗的魅力。近日珍珠造型再次於時尚趨勢上爆紅，不論妝容或造型，都可見其蹤影。到底時下年輕潮人如何襯搭？造型師Elma Li特別向《01女生》講解至型至美的穿搭術，由大小至顏色的選擇，原來都有一套合適的配襯公式！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。《01女生》編輯部分享近期最愛的珍珠首飾，當中包括Vivienne Westwood及本地飾物品牌等，並詳列出其材質、易襯程度、舒適度、尺寸大小及價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

即睇評測結果>>> 珍珠首飾推薦2024｜記者評選5經典款 本地品牌有驚喜、圓面選這款 <<<

入手珍珠首飾前，你必須睇！>>> 珍珠如何為之靚？鑑定專家列7要素！造型師教不同膚色的命定珍珠 <<<

不同粗幼的珍珠手鏈，都予人不同的視覺效果。(freepik)

珍珠手鏈穿搭法

不同粗幼的珍珠手鏈，都予人不同的視覺效果，Elma按各種珍珠直徑範圍分類，列舉出相應適合的風格，讓不同個性的女生作參考。如小至中型的珍珠（約6至8毫米），適合經典和溫婉知性的女生；而大號到超大珍珠（約12毫米或以上），則能展現大膽前衛的感覺。

珍珠手鏈穿搭法｜小到中型珍珠（6-8 毫米）

較小、較精緻的珍珠可以搭配經典、女性化或簡約風格。喜歡低調優雅和精緻外觀的女士可以佩戴它們。不妨搭配簡單的服裝，例如襯衫和鉛筆裙，或是裹身裙。

珍珠手鏈穿搭法｜中型到大型珍珠（9-11 毫米）

較大的珍珠可以彰顯個性，並與大膽、迷人或精緻的風格完美搭配。喜歡彰顯時尚個性、欣賞優雅和奢華的女士們會喜歡它們。不妨搭配較正式或晚裝，例如雞尾酒禮服、連身褲或西裝外套和長褲組合。

珍珠手鏈穿搭法｜大號到超大珍珠（12 毫米及以上）

超大珍珠可以產生戲劇性影響，可與奢華、時尚或前衛的風格完美搭配。它們非常適合那些喜歡成為關注焦點並且對時尚無所畏懼的女士。搭配時尚前衛的服裝，如飄逸長裙、亮片上衣或皮夾克和高腰牛仔褲組合。

要準確地穿出時尚感，Elma認為除了大小，也需注色彩配搭。(freepik)

珍珠顏色襯搭法

由於珍珠歷史悠久，有些人或覺得時尚與俗氣只隔一線之差，要準確地穿出時尚感，Elma認為除了大小，也需注色彩配搭，並列出不同珍珠顏色的穿搭建議。

珍珠顏色襯搭法｜白色或奶油色珍珠

經典珍珠色用途廣泛，幾乎可以搭配任何服裝。它們與單色服裝、柔和的色彩和大膽的色彩相得益彰。想要打造永恆的造型，不妨搭配襯衫和鉛筆裙（Pencil Skirt）或黑色禮服（Little black dress）。

珍珠顏色襯搭法｜粉紅色或玫瑰色珍珠

浪漫而女性化的珍珠非常適合搭配柔和及浪漫的風格。如搭配飄逸洋裝、花卉印花或蕾絲，打造迷人又異想天開的造型。

珍珠顏色襯搭法｜黑色或灰色珍珠

前衛而精緻的珍珠與大膽、現代的風格相得益彰。將它們與皮革、金屬或深色搭配，打造出別緻、時尚的外觀。

珍珠顏色襯搭法｜桃色或香檳色珍珠

溫暖而優雅的珍珠與黃色、橙色和棕色等暖色調相得益彰。 搭配中性服裝、夏季洋裝或暖色調西裝外套，打造優雅和諧的造型。

珍珠顏色襯搭法｜綠色或藍色珍珠

獨特且受自然啟發的珍珠與波西米亞、不拘一格或樸實的風格完美搭配。建議搭配飄逸長裙、花卉上衣或個性耳環，打造異想天開、迷人的造型。

珍珠顏色襯搭法｜多彩珍珠

俏皮且百搭的珍珠可以搭配各種款式，這取決於其特定的顏色組合。試試搭配有圖案的服裝、鮮豔的顏色或對比鮮明的配件，以打造有趣且引人注目的外觀。

不僅襯搭服飾，珍珠手鏈亦可結合其他首飾元素，打造更具個性的魅力。(朱加曦攝)

珍珠手鏈穿搭技巧

不僅襯搭服飾，珍珠手鏈亦可結合其他首飾元素，打造更具個性的魅力。Elma自言偏好前衛的美感風格，會透過不同的珍珠手鏈設計，展現更獨特的氣質。她亦從中透露自己的配搭心得和技巧：

珍珠手鏈穿搭技巧1. 分層：將珍珠手鏈與其他前衛配件（如金屬手鏈或皮革手鏈）疊戴，打造混合造型。

珍珠手鏈穿搭技巧2. 對比：將珍珠手鏈與前衛的服裝搭配，如皮夾克、破洞牛仔褲或帶T恤，在精緻的珍珠和粗糙的紋理之間形成對比。

珍珠手鏈穿搭技巧3. 單色：將珍珠手鏈與全黑或全白服裝搭配，打造單色外觀，強調手鏈的優雅和前衛風格的簡約。

珍珠手鏈穿搭技巧4. 極簡主義：保持服裝簡單，讓珍珠手鏈成為亮點。 搭配簡約的服裝，例如素色T恤和修身長褲，打造出別緻而低調的外觀。

珍珠手鏈穿搭技巧5. 配件：添加其他前衛配件，例如厚底鞋、深色太陽眼鏡或個性耳環，與珍珠手鍊相得益彰，營造整體前衛美感。

論時下最流行的珍珠手鏈元素，Elma指出最新趨勢是彩色珍珠。(freepik)

彩色珍珠襯搭法

論時下最流行的珍珠手鏈元素，Elma指出最新趨勢是彩色珍珠，「經典白色珍珠多年佔據主導市場地位後，現時看到更多彩色珍珠手鏈，包括柔和的、中性的、甚至更大膽的色調。 這趨勢為傳統珍珠手鏈注入趣味和俏皮的氛圍，使其成為適合任何服飾的清新時尚配件。因此，如果想跟上潮流，請考慮為珍珠手鏈添上流行色彩！」

彩色珍珠襯搭法1. Monochromatic Look：選擇與服裝主要色匹配的彩色珍珠手鏈。例如，如果穿著全粉紅色的服裝，那麼腮紅粉紅色珍珠手鏈將是完美搭配。

彩色珍珠襯搭法2. 混搭：將不同顏色的珍珠手鏈堆疊在一起，打造色彩繽紛、不拘一格的外觀。 這是為中性或單色服裝增添流行色彩的好方法。

彩色珍珠襯搭法3. Lyering：將您的彩色珍珠手鏈與其他彩色或金屬手鏈疊戴，打造時尚的外觀。

彩色珍珠襯搭法4. 對比色：穿戴與服裝配色相對比的彩色珍珠手鏈。 例如，將藍色珍珠手鏈搭配橘色服裝，或將綠色珍珠手鏈搭配粉紅色服裝。

彩色珍珠襯搭法5. 個性單品：穿戴彩色珍珠手鏈作為個性單品，搭配簡單的服裝。這將使手鏈脫穎而出，成為造型焦點。