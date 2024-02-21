珍珠穿搭教學｜保養珍珠飾物4技巧！造型師教珍珠戒指實用穿搭術

【珍珠首飾推薦2024/珍珠飾物】為生活注入儀式感，於日常穿搭中增添精緻飾物亦是一個不錯選擇。珍珠戒指設計簡約，同時象徵純潔、幸運、健康等美好意義，其柔和光澤更顯低調細緻質感，特別適合作為日常配飾之一。

《01女生》邀請到GIA珍珠鑑定專家周春暉博士，以及造型師 Elma Li，和大家分享淡水珍珠及海水珍珠的分別、保養珍珠飾物貼士及配搭技巧，輕鬆秒懂珍珠知識，準備入手珍珠飾物的你不要錯過！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。將列出產品材質、易襯程度、舒適度、尺寸大小及價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

《01女生》4位記者為大家推介最愛的珍珠首飾，當中包括Vivienne Westwood、本地飾物品牌等飾品，另外亦加入評測結果。詳見 ► 珍珠首飾推薦2024｜記者評選5經典款 本地品牌有驚喜、圓面選這款

入手珍珠首飾前，你必須睇！>>> 珍珠如何為之靚？鑑定專家列7要素！造型師教不同膚色的命定珍珠 <<<

淡水珍珠 VS 海水珍珠

淡水珍珠都可進行鑑定，並列出GIA珍珠鑑定報告。 (freepik)

珍珠飾物中，常見有淡水珍珠和海水珍珠兩種材質。周春暉博士指出，淡水珍珠在各種淡水蚌中形成，採自於湖泊、河流和池塘中。而海水珍珠是由生活在海洋等鹹水中的珍珠貝和腹足類軟體動物形成。由於環境來源不同，淡水珍珠和海水珍珠所含的錳、鍶等微量元素含量不同，是其中一項鑑定所用於鑑定及分辨的指標。

傳統上，淡水珍珠養殖的時候不插珠核（被稱為無核養殖珍珠）。但近十年來，市場上也出現更多有核養殖的淡水珍珠。目前養殖的淡水珍珠可達到與海水珍珠相似的尺寸和形狀，並可呈現出更豐富的顏色，包括粉紅色、橙色和紫色等。

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如何保養珍珠及珍珠飾物 ?

珍珠其實比大家想像中更耐用，而為使其保持最佳狀態，周博士亦有以下建議。

保養珍珠飾物4貼士 (張懿慧 攝)

保養珍珠飾物貼士｜1. 遠離化學物質

避免珍珠接觸帶有刺激性化學物質，如香水、髮膠、清潔劑等。

保養珍珠飾物貼士｜2. 遠離尖銳物體

佩戴後，應擦拭乾淨並存放在軟袋或軟盒子，遠離尖銳或粗糙物體，避免珍珠表面磨損。

保養珍珠飾物貼士｜3. 避免高溫照射

切忌存放在過熱乾燥環境中，避免變色、脫水或珍珠層脫落。

保養珍珠飾物貼士｜4. 定期保養

隨著時間的推移，絲線會因拉扯而變暗或磨損變薄，建議定期重新串線。

珍珠戒指這樣配搭顯年輕！4大穿搭法則

在穿搭方面，不少女生都會認為珍珠飾品給人成熟、正式感覺，其實只要搭配得宜，在優雅和個人風格之間找到平衡，顯年輕之餘，亦可展現個人風格及時髦感。造型師Elma Li 為大家分享以下穿搭建議！

珍珠戒指穿搭法則 (張懿慧 攝)

正式場合 VS 日常佩戴珍珠戒指

出席重要場合，穿上雞尾酒禮服、晚禮服或俐落的西裝時，大家不妨嘗試將珍珠戒指和其他經典珠寶首飾一同搭配，如鑽石耳環、珍珠項鍊，再配以中性或金屬色指甲色。同時，妝容和髮型須保持優雅精緻，整體造型更統一、簡潔俐落。

日常穿著的話，妝容和髮型保持簡單淡雅，穿上牛仔褲、背心裙等休閒服裝，再疊戴其他戒指、圈形耳環或簡單設計的吊墜項鍊，可平衡珍珠戒指的正式感。

日常佩戴珍珠戒指時，穿搭風格保持簡約即可 (張懿慧 攝)

珍珠戒指穿搭術｜1. 保持簡單

選擇設計簡約或單一珍珠戒指，更顯精緻簡約時尚。因為過多的珍珠或過於繁複的鑲嵌，有機會顯得過時老土。

珍珠戒指穿搭術｜2. 揀選中性色珍珠

白色、象牙色或淺粉紅色的珍珠，給人摩登時髦感，亦易於與各種服裝和珠寶風格完美搭配。

白色珍珠，最容易搭配 (張懿慧 攝)

珍珠戒指穿搭術｜3. 混搭不同風格的服裝

將珍珠戒指與牛仔褸、皮裙或個性耳環等現代時尚服裝搭配，平衡珍珠的經典外觀，打造更時尚的外觀。另外，亦可嘗試將珍珠戒指與鑽石、金屬或寶石搭配，突顯時尚個性。

珍珠戒指穿搭術｜4. 配搭美甲款式增造型感

珍珠戒指搭配不同的美甲款式、指甲油顏色，都可營造出獨特風格。中性色調如淡粉紅色、米色和純白色，搭配珍珠更相得益彰；法式、裸色系美甲，更顯低調優雅；玫瑰金、銀色或香檳色等金屬色調，打造型格個性；黑色或藍色系美甲，可嘗試顏色相似、互補色，甚至是彩色珍珠。