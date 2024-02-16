珍珠首飾推薦2024｜記者評選5經典款 本地品牌有驚喜、圓面選這款

珍珠首飾推薦2024｜距千禧年代相隔一段時間，復古風格逐漸回歸，掀起Y2K的新潮流趨勢，並結合大膽奢華元素，打造出Gen Z的個性態度。珍珠便是其中一款大熱單品，看來充滿經典優雅、容易搭襯，加上得到韓國和歐美女星們的熱捧，隨即吸引大量關注，成為Y2K不可或缺的飾品。作為時尚愛好者的《01女生》編輯們，首飾箱當然收藏不少珍珠款式，以下精選其中常用的5款，當中包括Vivienne Westwood、本地飾物品牌等飾品，亦會加入中肯的評語，大家不妨參考一下。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品材質、易襯程度、舒適度、尺寸大小及價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

高級記者 張懿慧 - 疊戴戒指塑造獨特風格

珍珠首飾推薦2024｜1. koreal.hk 韓國淡水珍珠開口戒指 HK$368

珍珠首飾推薦2024｜1. koreal.hk韓國淡水珍珠開口戒指 (圖右) HK$368 (朱加曦攝)

近年復古風再次興起，身為一個「飾物控」，又怎能沒有一枚珍珠戒指呢！或許在大家眼中，珍珠戒指給人一種奢華、貴氣感覺，平日上班穿搭似乎難以駕馭。其實，只要選對款式，百搭長青又顯年輕之餘，亦可展現個人風格。

早前就入手了這枚韓國淡水珍珠開口戒指，其開口設計可自行調整大小，方便和其他戒指疊戴 (stacking) ，精緻又時尚，點綴了整體穿搭。假如出席重要場合時，單獨佩戴它再穿著一條經典黑色長裙，基本上不出錯之餘，亦能彰顯高級感。

記者 朱加曦 - 頓時提升高級氣質

珍珠首飾推薦2024｜2. Vivienne Westwood 珍珠頸鏈 HK$2,560

珍珠首飾推薦2024｜2. Vivienne Westwood 珍珠頸鏈 HK$2,560 (朱加曦攝)

個人超喜歡珍珠飾品，不僅低調優雅，同時減輕造型的沉悶感。相信不少人都看過這款頸鏈，曾有很多韓國女星配戴，而且門店超難入手，筆者購買時也是最後一條，剛好有客人不要，才「冷手執個熱煎堆」。

頸鏈充滿品牌風格，如立體土星外形，配合金色和圓潤的珍珠，締造奢華感覺。可襯搭偏女性的服飾，散發高雅氣場，抑或穿上黑色皮褸造型，打造叛逆型格魅力，也是個不錯的選擇。此外，相較一般龍蝦扣，頸鏈扣子是個土星圖案，體形較大，故較易穿戴。

珍珠首飾推薦2024｜3. JK Collection 皮革小玫瑰珍珠手鏈 HK$600

珍珠首飾推薦2024｜3. JK Collection 皮革小玫瑰珍珠手鏈 HK$600 (朱加曦攝)

在逛某次市集中，剛好遇上這家店的設計，頓時被其獨特的皮革製作吸引。手鏈是在網上購買，由於製作需時，等待約半個月才收到。手鏈以純白色為主，非常容易襯搭，小玫瑰花亦以珍珠為中心，然後逐片貼上皮革花瓣，造工超細緻，而且耐用，購買約半年都沒變黃或弄髒。手鏈一端的扣帶算長，可以更易抓住配戴之餘，亦不會太長影響手部活動。

記者 許秀麗 - 輕鬆塑造多個頭髮造型

珍珠首飾推薦2024｜4. 珍珠一字彈簧夾 HK$12

珍珠首飾推薦2024｜4. 珍珠一字彈簧夾 HK$12 (朱加曦攝)

長年保持黑長髮的筆者，很喜歡透過不同的髮飾使髮型可以有更多變化，其中在冬季用珍珠元素的髮飾配上暖意十足的毛衣或大衣，更顯優雅得體！今個冬日筆者很喜歡這款珍珠一字彈簧夾，在金色髮夾上不僅有大小的珍珠，還飾有許多不同元素配件，隨手夾起就使造型完整感大大增加！假如有時間的話，筆者還會配上簡單一字夾或是其它幼身珍珠一字夾，使當日造型的更加精緻。此外這款珍珠髮夾價格相當便宜﹐透過不同搭配又有不同造型，是筆者近來的心頭好！

記者 李樂瑤 - 營造中性時尚風格

珍珠首飾推薦2024｜5. Openroom Jewelry Stud pearl hinge twisted earrings HK$230

珍珠首飾推薦2024｜5. Openroom Jewelry Stud pearl hinge twisted earrings HK$230 (朱加曦攝)

一提起珍珠，不少女生都會聯想到柔美、優雅的，想要更具造型感的話，不妨選擇巴洛克珍珠、與五金互襯的珍珠設計，這些首飾感覺會偏向中性、型格感，造型上更百搭、可甜可辣。在網購閒購下發現Openroom Jewelry，店內以韓國製作的時尚選物為主打，而這款珍珠耳環將多顆珍珠拼成圈式，能夠在視覺效果上拉長臉部比例，特別合適圓臉、短髮女生。圈式加上略顯五金的設計，更帶出時尚休閒感，配搭褲裝亦可以中和珍珠平日的正式、華麗感。