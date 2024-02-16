珍珠如何為之靚？鑑定專家列7要素！造型師教不同膚色的命定珍珠

珍珠首飾2024｜自古女生愛珍珠，至今仍大受歡迎，不時都可在時裝周看到其蹤跡，更是時下Y2K文化的重點元素。隨著復古風興起，加上低調時尚的吹襲，愈多人喜愛以珍珠點綴造型，以添高貴優雅的感覺。此外，珍珠亦能注入日常時尚，打造精神亮麗的氛圍。《01女生》邀請到GIA 珍珠鑑定專家周春暉博士，以及造型師 Elma Li，為大家解構珍珠的箇中魅力，原來天然珍珠外，還有養殖珍珠，而不同膚色的女生，亦適合配戴不同色調的珍珠！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品材質、易襯程度、舒適度、尺寸大小及價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

《01女生》4位記者為大家推介最愛的珍珠首飾，當中包括Vivienne Westwood、本地飾物品牌等飾品，另外亦加入評測結果。詳見 ► 珍珠首飾推薦2024｜記者評選5經典款 本地品牌有驚喜、圓面選這款

隨著復古風興起，加上低調時尚的吹襲，愈多人喜愛以珍珠點綴造型，以添高貴優雅的感覺。(朱加曦攝)

珍珠品質鑑定7大要素

珍珠有如鑽石般，原來都有一套鑑定機制。周春暉博士表示，GIA美國寶石研究院透過80年的檢測和鑽研，設定評估珍珠品質的7個要素分級標準，包括尺寸、形狀、顏色、光澤、表面品質、珍珠層品質和匹配性，得到業界廣泛採用。GIA亦會提供珍珠鑑定報告，以作品質參考。

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如何挑選靚珍珠？

若要選擇一顆「靚珍珠」，周博士解釋人們對珍珠的形狀、大小或顏色可能會有不同的偏好，但總括美麗的珍珠，通常需要具有較高的表面光澤、相對乾淨無瑕的表面，以及吸引人的的伴色與暈彩，這都與組成珍珠的珍珠質的品質有關。他亦指出，珍珠之美不僅體現在其奪目光彩的表面，每顆都講述著一段從水下到岸上之旅的故事。

市面上大多珍珠都是養殖？

眾所周知，珍珠是經多年孕育而成，但現今這麼多的珍珠飾品，到底從何而來？周博士表示，天然珍珠和養殖珍珠在外觀上具有相似的特徵，但它們的形成過程不同。

天然珍珠和養殖珍珠在外觀上具有相似的特徵，但它們的形成過程不同。天然珍珠在野外自然形成，無需人工干預。當刺激物進入軟體動物的外套膜時，就會導致軟體動物在其周圍分泌出一層層珍珠質，逐漸形成珍珠。養殖珍珠是透過手術將珠核與外套膜細胞小片插入軟體動物體內，從而培育出來的珍珠。目前，市面上的珍珠產品大部分是各種類型的養殖珍珠。 珍珠鑑定專家 周春暉博士

周春暉博士，GIA GG、GIA美國寶石研究院珍珠鑑定高級經理，寶石與寶石學雜誌(Gems & Gemology)編輯委員會委員，國際珠寶首飾聯合會(CIBJO) 珍珠指導委員會成員 (受訪者提供)

4大膚色珍珠襯搭術

在穿搭方面，由於珍珠有著不少色調，或會令造型及膚色加分或減分，因此造型師Alma Li亦向《01女生》分享當中的小貼士。她指出，「一般來說，暖色調的珍珠往往能很好地襯托深色膚色，而冷色調的珍珠則與淺色或冷色調的皮膚相襯，看起來令人驚嘆。 然而，珍珠首飾的美妙之處在於它可以增強任何膚色的自然美。」

她同時列出不同膚色適合的珍珠飾品，內容如下：

白皙肌膚：珍珠首飾確實可以在白皙肌膚的襯托下脫穎而出，對於膚色蒼白的人來說是一個絕佳的選擇。

冷色調皮膚：如果肌膚偏粉紅色、紅色或藍色底色，或會發現冷色調的珍珠（例如白色或銀色）可以完美地襯托你的皮膚。

深色肌膚：暖色調的珍珠，如奶油色、香檳色或金色，在深色膚色的襯托下顯得迷人，襯托出肌膚的深度和豐富度。

中性膚色：對於中性膚色的人來說，從白色到金色的各種色調的珍珠都可以看起來同樣美麗。



造型師Alma Li指出，「一般來說，暖色調的珍珠往往能很好地襯托深色膚色，而冷色調的珍珠則與淺色或冷色調的皮膚相襯，看起來令人驚嘆。 然而，珍珠首飾的美妙之處在於它可以增強任何膚色的自然美。」(freepik)

適合襯搭珍珠的造型單品

經典珍珠頸鏈：搭配簡單時尚的服裝，例如小黑裙或剪裁合身的褲裝，經典珍珠頸鏈可以增添一絲優雅和精緻。

珍珠手鏈：將珍珠手鏈與無袖連身裙或別緻的襯衫搭配可以為任何服裝增添一抹魅力。

珍珠吊飾耳環：珍珠吊式耳環可以提升休閒裝扮的檔次，例如簡單的襯衫和牛仔褲，或為正式禮服增添一抹優雅。

珍珠髮飾：想要打造更現代、更俏皮的外觀，請考慮將珍珠髮夾或髮帶與飄逸長裙或學院風毛衣和裙子組合搭配。

珍珠腳鏈：想要打造獨特風格，可以考慮將珍珠腳鏈與涼鞋或坡跟鞋搭配，打造出海灘風、波西米亞風的別緻造型。

