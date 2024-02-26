珍珠髮飾搭配教學｜造型師分享4招營造零俗氣造型＋4款易上手髮型

【珍珠首飾｜穿搭教學】想為簡單的造型增添亮眼之處，除了可在穿搭上花心思外，在髮絲上別上漂亮的髮飾都是不少的選擇！近年有許多大大小小的品牌都推出了以珍珠元素髮飾，有充滿復古氣息的，亦有時尚大方的，不論哪種穿搭風格都搭配上珍珠元素。這次《01女生》更邀請到造型師Elma Li分享更多如何運用珍珠髮飾，打造出更多變的造型。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。《01女生》編輯部分享近期最愛的珍珠首飾，當中包括Vivienne Westwood及本地飾物品牌等，並詳列出其材質、易襯程度、舒適度、尺寸大小及價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

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珍珠髮夾同樣可以時尚（朱加曦攝）

珍珠髮夾同樣可以時尚

一提起珍珠，大家很容易聯想到80、90年代的首飾，與老氣掛勾，對珍珠元素的首飾有點卻步。但造型師Elma Li以帶有珍珠的彈簧夾為例，認為是很時尚實用的髮飾工具，可以固定頭髮之餘，同時為造型增添一絲優雅。珍珠的加入可以增添經典和永恆的外觀，使用珍珠彈簧夾而不顯得過時，這也完全取決於大家的搭配它們以及服裝的整體氛圍。

造型師Elma Li 還分享了4個選擇和配搭珍珠元素髮飾時的小貼士，可讓整體造型更具新鮮和現代感：

1. 選擇簡約的設計：

選擇設計簡單、乾淨並巧妙放置一些珍珠的彈簧夾。這將打造出更現代的外觀，並防止您的服裝看起來過於繁雜或壓倒性。

2. 混搭風格：

考慮將珍珠彈簧夾與其他現代髮飾搭配，例如幾何髮夾或髮箍。 這將創造出一種既時尚又流行的時尚和不拘一格的外觀。

珍珠髮夾可為造型增添一絲優雅（朱加曦攝）

3. 使用微妙、柔和的顏色：

考慮使用帶有柔和顏色珍珠的珍珠彈簧夾，例如腮紅或淡紫色。 這將使您的髮型更加現代和女性化。

4. 現代風格：

不選擇傳統的盤髻，而是考慮現代風格的髮型，例如光滑的馬尾辮或寬鬆的紋理波浪。 這將有助於平衡珍珠彈簧夾的復古魅力。

以珍珠髮夾混合不同髮飾打造出更多變造型（朱加曦攝）

混合不同髮飾打造出更多變造型

一個髮夾可能會太單調，但多夾幾個，又可能會顯得太雜亂，反使時尚的造型變得俗氣！最常見的髮飾混搭方法，是運用Bobby pins（一字夾）或是使用不同尺寸的珍珠髮夾配出不同造型，造型師Elma Li就分享了4個珍珠髮飾混搭其它髮夾時，要注意的地方：

1. 平衡和比例：

與任何髮飾一樣，在不同尺寸的珍珠之間取得平衡並確保整體外觀比例至關重要，太多的大珍珠或太多的小珍珠會讓你的髮型看起來不平衡或凌亂。

2. 頭髮長度和質地：

頭髮的長度和質地會影響配件的使用方式以及它們的固定效果。較長的頭髮可能更適合各種尺寸，而較短的頭髮可能需要更小、更精緻的髮夾。

3. 顏色協調：

珍珠的顏色應與自身髮色和膚色相得益彰，並與當日穿著的服裝相協調。建議嘗試選擇中性的珍珠，或與服裝顏色相匹配的珍珠，以獲得有凝聚力的外觀。

4. 放置：

考慮放置較大和較小珍珠的位置以獲得最佳視覺效果。例如，在頭髮前部佩戴較大的珍珠可以營造出大膽的風格，而在整個頭髮上佩戴較小的珍珠可以增添微妙、精緻的感覺。

一個簡單的珍珠髮夾，可以為髮絲帶來多種不同的髮型。（朱加曦攝）

簡單易上手髮型分享

一個簡單的珍珠髮夾，可以為髮絲帶來多種不同的髮型。這次造型師Elma Li亦為長直髮和捲髮女生，分別分享了兩個簡單易上手的造型，由個性風到可愛甜美都有，大家可以嘗試跟著做！

長直髮女生｜1.⁠ ⁠法式扭轉：

在後腦勺做一個French twist，然後用幾個bobby pins將其固定到位。 在扭結的側面或頂部附近添加一個大珍珠夾，打造個性造型。

長直髮女生｜2.⁠ ⁠辮子高髻：

將頭髮編成凌亂的髮髻或法式辮子， 在辮子上添加幾個較小的珍珠夾，營造出異想天開、飄逸時髦的外觀。

用捲髮棒或造型棒打造鬆散的波浪，然後將頭髮向後紮成低馬尾辮，再別上珍珠夾（IG@at_a_clip）

捲髮女生｜1.⁠ ⁠鬆散的波浪：

用捲髮棒或造型棒打造鬆散的波浪，然後將頭髮向後紮成低馬尾辮或髮髻。 沿著髮際線或馬尾辮或髮髻的底部放置幾個小珍珠夾，打造迷人的外觀。

捲髮女生｜2.⁠ ⁠一半向上，一半向下：

將頭髮的頂部向後拉，並用大珍珠夾固定，然後讓其餘的頭髮自然垂落。 這是展示捲髮的好方法，打造可愛又有女人味的外觀。