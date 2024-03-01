CHANEL加價2024｜傳於3月價格調整：升幅約15%！17大保值手袋一覽

CHANEL 加價2024｜CHANEL 平均每年加價2次已漸成常態，在去年（2023年）年中加價後，近日傳出CHANEL將在3月進行本年第一次加價，升幅約在15%。過去CHANEL首席財務長（CFO） Philippe Blondiaux 曾表示，衡量會否加價是取決於2大因素。在上次加價中，經典袋款Classic Flap 加幅高達13％，價格增加近1萬，而CHANEL每逢加價大多都是以經典手袋款式為主。這次《01女生》率先為大家盤點CHANEL 7大保值手袋，趁著還未正式加價，早買早享受！



盛傳CHANEL將在3月進行加價（IG@jennierubyjane）

CHANEL 首席財務長（CFO） Philippe Blondiaux在過去曾表示，會否再度加價將會考慮2大主要因素：成本通漲及貨幣的波動性。而據CHANEL過去幾年的調整價格頻率，是分別於每年的3月及9月進行。而這次傳出的消息是指，CHANEL將在3月進行加價，升幅約在15%，所以假如有心儀手袋真的要趁早入手！

CHANEL加價2024｜保值手袋：CHANEL Classic Flap

CHANEL Classic Flap是品牌的「經典之最」，亦是女生們爭相入手的款式。在去年（2023年）3月的價格調整中為加幅最高的袋款，加幅高達13％，預計於下次加價手袋中亦會有它的身影！這款手袋採用了品牌經典的菱格紋，配上金屬皮穿鏈帶和雙C標誌手袋扣，盡顯品牌的奢華優雅。手袋相繼推出過許多不同配色及材質的款式，同樣備受女生喜愛！

CHANEL Classic Flap 售價

迷你垂蓋手袋 HK$36,400

經典款細號手袋 HK$75,200

Classic Flap 經典款手袋 HK$78,500



CHANEL加價2024｜保值手袋：CHANEL Classic Flap（CHANEL）

CHANEL加價2024｜保值手袋：CHANEL 22 Handbag

CHANEL 22 Handbag是於2022年推出，甫推出大受明星及時尚達人喜愛，迅速走紅，有機會成為加價袋款之一！這款手袋採用了品牌經典菱格縫線皮革，配上品牌金屬標誌、金屬皮穿鏈帶及「CHANEL Paris」吊牌，將隨性優雅發揮得淋漓盡致！

CHANEL 22 售價

CHANEL 22 迷你手袋 HK$40,000

CHANEL 22 手袋 HK$46,900

CHANEL 22 大號手袋 HK$50,600



CHANEL加價2024｜保值手袋：CHANEL 22 Handbag（IG@jennierubyjane）

CHANEL加價2024｜保值手袋：CHANEL 22 Handbag（CHANEL）

CHANEL加價2024｜保值手袋：CHANEL 2.55手袋

CHANEL 2.55手袋是Coco Chanel女士於1955年2月設計的，亦是她親自創作的第一個手袋，是難以被取代的經典款，是保值的手袋之一！Coco Chanel女士是於馬鞍圖案上的格紋取得靈感，繼而創作出菱格紋的設計，也成為了品牌經典元素，許多手袋都沿用或是以此手袋為靈感延伸出來，所以CHANEL 2.55絕對稱得上品牌標誌性手袋！

2.55手袋 售價

2.55迷你手袋 HK$38,000

2.55經典手袋 HK$ 78,500



CHANEL加價2024｜保值手袋：CHANEL 2.55手袋（CHANEL）

CHANEL加價2024｜保值手袋：BOY CHANEL HANDBAG

喜歡中性時尚感的女生，都無法抗拒BOY CHANEL的魅力。手袋以方正俐落的長方形及全翻蓋式呈現，並採用品牌標誌性的菱格紋配外圍的間紋皮革，配上粗身的皮革金屬鏈帶，使手袋別具型格氣息。

BOY CHANEL 售價

BOY CHANEL 細號手袋 HK$46,500

BOY CHANEL 中號手袋 HK$51,400

BOY CHANEL 大號手袋 HK$54,200



CHANEL加價2024｜保值手袋：BOY CHANEL HANDBAG（CHANEL）

CHANEL加價2024｜保值手袋：CHANEL 19 手袋

CHANEL 19 手袋是老佛爺Karl Lagerfeld與品牌藝術總監Virginie Viard，合作的最後一個系列作品，而取名「19」除了是代表手袋的發佈年份，亦是來自Coco Chanel女士生日—8月19日，所以「19」對於品牌來說是很重要的數字！而Chanel 19的設計是將品牌許多經典元素放大呈現﹐像是經典的菱格紋及雙C Logo﹐同樣非常華麗大方。此外這款手袋的價格相較親民，但具升值潛力和保值能力，是不少女生的入門首選！

CHANEL 19 售價

CHANEL 19 手袋 HK$49,300

CHANEL 19 大號手袋 HK$54,200

CHANEL 19 超大號手袋 HK$59,400



CHANEL加價2024｜保值手袋：CHANEL 19 手袋（IG@jennierubyjane）

CHANEL加價2024｜保值手袋：CHANEL 19 手袋（CHANEL）

CHANEL加價2024｜保值手袋：CHANEL Gabrielle Bag

有著CHANEL「袋皇」之稱的Gabrielle Bag，於2017年誕生，以當時來說的獨特袋形，甫現身即備受矚目！手袋配有金銀雙色金屬鏈，揹法多變，包括單肩揹、斜揹、一條肩揹一條斜背等揹法，可因應當日造型變換，加上實用的收納容量，使它備受關注！

CHANEL Gabrielle Bag 售價

Gabrielle BagHK$ 40,000



CHANEL加價2024｜保值手袋：CHANEL Gabrielle Bag （IG@jennierubyjane）

CHANEL加價2024｜保值手袋：CHANEL Flap Bag With Top Handle

CHANEL Flap Bag With Top Handle別具復古優雅魅力，手袋採用經典菱格紋及半翻蓋式設計，飾有CHANEL 雙C標誌，處處散發著品牌低調的奢華。而手袋最特別之處是以半圓手挽設計，充滿復古氣息，此外手袋備有皮革金屬鏈帶，日常可作單肩或斜揹，設計相當貼心！

Flap Bag With Top Handle 售價

SMALL FLAP BAG WITH TOP HANDLE HK$42,800

Flap Bag With Top Handle HK$54,200

